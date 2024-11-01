La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras de Carlos Baute en el acto de Corina

"Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.
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Lo que sí tienen en común todos es que tuvieron que dejar su casa y su país porque había una manga de hijos de puta que se estaban cargando su nación. Y lo que no pueden aguantar -con razón- es que se haya quedado al frente la chaquetera de Delcy.
A quien tiene que pedir perdón la embajadora es a los venezolanos que viven en España. Eso es lo que tiene que hacer y dejarse hostias con el fascismo. Que ya está bien.
Obviamente ya sé que no todos son así, pero como siempre nos sacan la misma imagen de ellos, digo yo que ahora no vamos a tragar el cuento de que los que estaban cantando insultos racistas son sólo 4 gatos, no?
O igual es que confían en nuestra democracia, Estado de Derecho y respeto a la libertad de expresión y riqueza cultural internacional.