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La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras de Carlos Baute en el acto de Corina

La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras de Carlos Baute en el acto de Corina

"Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.

| etiquetas: embajada de venezuela , disculpas , palabras , acto , corina
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
calde #2 calde
No si a nosotros ellos no nos tienen que pedir perdón. Más bien se tienen que aclarar si los venezolanos que están aquí les representan o no. En un país con tanto mestizaje, diría que los que están aquí más bien pertenecen a un grupo no muy mayoritario...
6 K 88
#6 imaginateca
#2 "Los que están aquí" son de todos los colores y estamentos. Se ve que no conoces a muchos y te crees que son todos rubitos comprando pisos en Serrano.
Lo que sí tienen en común todos es que tuvieron que dejar su casa y su país porque había una manga de hijos de puta que se estaban cargando su nación. Y lo que no pueden aguantar -con razón- es que se haya quedado al frente la chaquetera de Delcy.
A quien tiene que pedir perdón la embajadora es a los venezolanos que viven en España. Eso es lo que tiene que hacer y dejarse hostias con el fascismo. Que ya está bien.
1 K 18
calde #10 calde
#6 no has entendido mi ironía. Con los que están aquí me refiero a los que suelen salir en ciertos medios de comunicación defendiendo las tesis de la derecha proyankee.

Obviamente ya sé que no todos son así, pero como siempre nos sacan la misma imagen de ellos, digo yo que ahora no vamos a tragar el cuento de que los que estaban cantando insultos racistas son sólo 4 gatos, no?
0 K 15
#4 Robe7064
Uno de los grandes aliados del chavismo ha sido su oposición. Para mucha gente es mejor el malo conocido.
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mmlv #9 mmlv
Las disculpas nos las tienen que pedir por habernos colocado en Madrid a toda esta panda de impresentables
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Spirito #11 Spirito *
#9 Yo creo que les da morbillo Pedro Sánchez porque los más impresentables fachas se vienen a España a echar sus bilis y espumarajos fascistas. ¡Qué criaturas! xD

O igual es que confían en nuestra democracia, Estado de Derecho y respeto a la libertad de expresión y riqueza cultural internacional. :popcorn:
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#12 fremen11
Qué pronto se olvidan que Chávez llegó al poder debido a que estos hijoputas que viven en el barrio Salamanca tenían al país en la puta miseria.......
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#1 Suleiman
Mucha más descendencia de la que tendrá Carlos Baute.
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Spirito #3 Spirito
Creo que la inmensa mayoría de Venezolanos tienen en gran estima a los españoles y son conscientes de los vínculos extraordinarios que nos unen más allá del politiqueo de medio pelo.
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#13 Tunguska08Chelyabinsk13
¿La Embajada en España de Venezuela, no representa a Venezuela? ¿Por que pide perdón, si es un acto de la oposición?
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alfre2 #5 alfre2
Al final va a resultar que no era un comentario cariñoso, sino un insulto degradante a Delcy, que era a lo que nos sonaba a todos desde el principio. Veamos ahora con qué van a saltar los que llevan todo el día blanqueando lo sucedido.
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Arcueid #8 Arcueid
Qué tontería... Esto no es una disculpa porque no hay nada de lo que disculparse a España, pues no es un insulto a este país. Se trata de un venezolano insultando a una venezolana. Quienes quieran ver crímenes de odio por un insulto así o relacionarlo con la dictadura española, aparte de mezclar el tocino con la velocidad tratan de conseguir otras cosas: es un anuncio defendiendo a Delcy Rodríguez y metiendo a España de por medio para avergonzar a Carlos Baute por su insulto, ni más ni menos. Que no metan a España en una disputa interna... Ya sabemos que en bastantes países hispanos de la zona se dan bastante ese tipo de consideraciones, actitudes e insultos. Es su manera de actuar y ver sus sociedades, no la nuestra.
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#7 Mopongo
Con todo lo que se le puede decir a los golpistas hermanos Rodríguez, y lo único que se le ocurre es usar un insulto racista para darles pie a que se victimicen, sabiendo que el victimismo es la seña número 1 del socialismo.
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menéame