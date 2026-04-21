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Los trabajadores de los hospitales Quirón van a la huelga, mientras Ayuso reconoce que pagó a la sanidad privada un 42% más en el 2024

Los trabajadores de los hospitales Quirón van a la huelga, mientras Ayuso reconoce que pagó a la sanidad privada un 42% más en el 2024

El conflicto se remonta a noviembre del año 2025, cuando el sindicato inició un calendario de movilizaciones para exigir la apertura de un proceso de diálogo con la dirección empresarial para revisar las condiciones laborales de los trabajadores.

Un reciente acto de conciliación en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (el pasado 8 de abril), terminó sin acuerdo, dado que la empresa limitó cualquier avance a lo estrictamente recogido en el convenio colectivo vigente.

| etiquetas: huelga , trabajadores , quirón , madrid
35 15 0 K 423 Madriléame
7 comentarios
35 15 0 K 423 Madriléame
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
La atención mas cara... pero con los sueldos mas bajos... Y aun alguno dice que si la eficiencia de la privada noseque y nose cual...
4 K 74
#4 Eukherio
#2 Es que la privada estilo Quirón es un putadón para los médicos. Van a intentar pagarte lo menos que puedan, por eso rápido recurren a médicos de fuera; van a pedirte que hagas lo contrario que en la pública: cuantas más pruebas, mejor (si el cliente paga de su bolsillo, claro); van a intentar colarte horas extras no remuneradas; etc.

Por eso hay mucho médico de derechas que tampoco es fan del modelo. Si fuesen ellos y sus consultorios privados ya sería otra cosa.
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uyquefrio #5 uyquefrio
#2 La eficiencia está en el nuevo chalecito (porque seguro que ático ya cayó el mes pasado) que se podrá pillar el dueño de Quirón en el Viso.
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#2 La diferencia con la privada es que pagamos el ático a Ayuso.
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makinavaja #3 makinavaja
Poco les paga Ayuso!!!!! Pobrecillos!!!!! :-D :-D :-D :-D
0 K 13
#7 luckyy
Estan desmantelando lo publico delante de nuestras narices y no estamos haciendo nada
0 K 12
#1 Review
A eso quieren algunos que se llenan los bolsillos que vayamos con nuestra sanidad
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menéame