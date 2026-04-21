Los trabajadores de los hospitales Quirón van a la huelga, mientras Ayuso reconoce que pagó a la sanidad privada un 42% más en el 2024

El conflicto se remonta a noviembre del año 2025, cuando el sindicato inició un calendario de movilizaciones para exigir la apertura de un proceso de diálogo con la dirección empresarial para revisar las condiciones laborales de los trabajadores.



Un reciente acto de conciliación en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (el pasado 8 de abril), terminó sin acuerdo, dado que la empresa limitó cualquier avance a lo estrictamente recogido en el convenio colectivo vigente.