Malemáticas CCCXXXVII: El Economista se empeña en poner sus errores en portada

En El Economista no le basta con cometer habitualmente errores matemáticos, además quieren que destaquen, y para eso los ponen en portada. Hoy titulaban que el PIB por habitante de España estaba un 30% por debajo de Europa (en realidad se referían a la Eurozona) pero las cifras no dicen eso: si el PIB per capita de España es de 28.320€ y el de la Eurozona de 36.940€, el de España es un 23,3% inferior, no un 30% (28.320/36.940=0,767). Cosa diferente es que el PIB per capita de la Eurozona sea un 30% superior al de España (36.940/28.320=1,304). Lo he repetido infinidad de veces pero en El Economista debería ponerlo en letras grandes en la redacción: si A es un tanto por ciento mayor que B, B no es el mismo tanto por ciento menor que A.

Pero además de este error matemático, hay una mentira en el titular: el PIB per capita de España no ha crecido en 2025 un 1%, el crecimiento real es de 1,9%, superior al crecimiento medio de la Unión Europea y de la Eurozona.