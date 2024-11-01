Cáritas desmonta los bulos sobre la regularización y se aleja de PP y Vox tras su plan de “prioridad nacional” en Extremadura

La organización, junto a otras entidades de la Iglesia, ha respaldado públicamente la regularización extraordinaria de personas migrantes al considerar que no se trata de una concesión arbitraria ni de un “coladero”, sino de una respuesta a una realidad ya existente: la de miles de personas que viven, trabajan y sostienen sectores enteros de la economía española mientras permanecen atrapadas en la irregularidad administrativa. Que sea precisamente Cáritas quien lo subraye añade un componente especialmente incómodo para PP y Vox.