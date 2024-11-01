edición general
37 meneos
106 clics
Cáritas desmonta los bulos sobre la regularización y se aleja de PP y Vox tras su plan de “prioridad nacional” en Extremadura

Cáritas desmonta los bulos sobre la regularización y se aleja de PP y Vox tras su plan de “prioridad nacional” en Extremadura

La organización, junto a otras entidades de la Iglesia, ha respaldado públicamente la regularización extraordinaria de personas migrantes al considerar que no se trata de una concesión arbitraria ni de un “coladero”, sino de una respuesta a una realidad ya existente: la de miles de personas que viven, trabajan y sostienen sectores enteros de la economía española mientras permanecen atrapadas en la irregularidad administrativa. Que sea precisamente Cáritas quien lo subraye añade un componente especialmente incómodo para PP y Vox.

| etiquetas: cáritas , bulos , pp , vox , regularización
27 10 0 K 295 Desinfórmame
8 comentarios
27 10 0 K 295 Desinfórmame
#1 fremen11
Joder hasta la iglesia los abandona...
2 K 40
fofito #2 fofito
#1 solo les van a quedar los evangelistas,y estos ya sabemos a cual de las dos opciones prefieren :troll:
2 K 33
#3 VFR
#1 Ahora son los progresistas quienes defienden la iglesia católica apostólica y romana
2 K 35
Deviance #4 Deviance *
#3 Al menos respetan sus opiniones cuando son coherentes.
La educación y saber estar desde la derecha y la ultraderecha es MUY DEFICIENTE.
0 K 12
#5 fremen11 *
#3 Defender?? Sólo señalo un hecho, y es que incluso a la iglesia le escandaliza lo que han hecho en Extremadura.......
0 K 10
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Ahora pedirán que se marque la X de la iglesia en la declaración del IRPF :-D
0 K 13
#6 Bravok1 *
#1 Ten en cuenta que PP y Vox están al 100% con el pedófilo y asesino de niñas genocida criminal de guerra y presidente de eeuu y con el genocida asesino serial y de masas netanhitler. Son los sus idolos, de quienes toman ejemplo. A este nivel de escoria repugnante han llegado.

No es de extrañar que se queden cada vez más solos con sus pedófilos y asesinos genocidas de la manita.
0 K 7
#7 fremen11
#6 Hombre en la iglesia hay mucho pedófilo y pederasta.....
0 K 10

menéame