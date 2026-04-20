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El mayor humedal de España se seca intencionadamente tan solo un mes después del récord de lluvias

El mayor humedal de España se seca intencionadamente tan solo un mes después del récord de lluvias

La Janda se ha secado porque así lo decidió el dictador Francisco Franco a mediados de los años cuarenta y nadie lo ha revertido en ocho décadas.Cientos de hectáreas son explotadas por Las Lomas, entidad de la familia Mora-Figueroa Domecq que están hoy entre las mayores perceptoras de ayudas agrícolas europeas. A pesar de que el Tribunal Supremo reconoció en 1967 que más de 6.000 hectáreas son del Estado, ninguna Administración ha ejecutado su recuperación. . (accesible en modo lectura)

| etiquetas: agua , explotación , franco , concesion , familias del régimen , aprovechamiento
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2 comentarios
21 4 0 K 209 actualidad
wata #1 wata
Estás cosas es la que me hacen sospechar que España sigue siendo un cortijo.
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ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
#TerrorismoMedioambiental

Están robando nuestro futuro, esta gentuza merece perderlo todo y pasarse unos sombríos años pensando en la barbaridad que han perpetrado.
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menéame