El mayor humedal de España se seca intencionadamente tan solo un mes después del récord de lluvias

La Janda se ha secado porque así lo decidió el dictador Francisco Franco a mediados de los años cuarenta y nadie lo ha revertido en ocho décadas.Cientos de hectáreas son explotadas por Las Lomas, entidad de la familia Mora-Figueroa Domecq que están hoy entre las mayores perceptoras de ayudas agrícolas europeas. A pesar de que el Tribunal Supremo reconoció en 1967 que más de 6.000 hectáreas son del Estado, ninguna Administración ha ejecutado su recuperación. . (accesible en modo lectura)