Sánchez acusa a las comunidades del PP de "poner en riesgo" la sanidad pública: "¿Dónde están los recursos transferidos?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contrapuesto modelos de gestión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP para acusar a estas últimas de "poner el riesgo" la sanidad pública. "La sanidad pública es uno de los mayores logros colectivos", destacó para avisar de que "no podemos ponerla en riesgo".
El jefe del Ejecutivo ha reprochado también el destino de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, con más de 300.000 millones euros adicionales.
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La atención primaria ahorra dinero porque previene bajas y soluciona problemas en etapas tempranas evitando incapacidades e incluso muertes con tratamientos baratos y poco invasivos.
Si hace eso, el psoe se queda con los votos de más madrid.
No inventes.
Es SIEMPRE en la concesión de contratos a lo privado donde un político corrupto roba.
Cualquier político que abogue por privatizar lo que quiere es robar.
Igual que en educación y todo lo demás que ahora se malversa más cerca... es que los de la capi son insaciables, ni dejar robar a los demás quieren, acaparadores extremos.
De hecho es al contrario, el independizarse del engendro madrizleño es una necesidad vital.
En el momento en que la privada tenga que vivir íntegramente de sus CLIENTES (que no pacientes), ya veríamos cuántas privadas quedaban en pie.
En lo de atajar la ley 15/97 de Aznar que le daba esas competencias económicas a los caciques autonómicos sin pedirles responsabilidad alguna, totalmente de acuerdo.
Y cuantos más se apunten a este año, más insostenible va a ser y más masificada estará.
Ni hay suficientes médicos y centros, ni hay suficiente dinero para pagar la sanidad a todo el mundo aporte o no. Es matemática simple.
Que diga pedro como se van a financiar esa sanidad, que lo ponga en los presupuestos….
Así que la palabra gasto es la correcta.
Por lo que la palabra inversión yo también la veo correcta.
"bien gestionado, ahorra costes al sistema sanitario y sobre todo, a los ciudadanos, que son los que pagan."
Es decir, que si se gestiona bien, debería reducirse. ¿Y que partidas son las que se buscan reducir normalmente? Pues los gastos.
Repito, yo también decía eso de que "sanidad y educación son una inversión, no un gasto". Pero a nivel contable, no tiene sentido alguno.
Si lo entendemos como la contabilidad de las partes del estado, incluyendo ciudadanos, no.
En el agregado, obtienes un retorno, ya que se ponen servicios que se tendrán que pagar de todas formas, de forma mucho más económica (paga menos el estado por una plaza de residencia pública de lo que pagaría el ciudadano en una privada por el mismo nivel de servicio). Es decir, un beneficio neto… » ver todo el comentario
El objetivo de una inversión no es "que crezca".
La sanidad es una inversión. Se espera que sus beneficios sociales multipliquen los recursos económicos invertidos.
Pero en todo caso, los servicios públicos no deben considerarse una "inversión" desde el punto de vista de la "rentabilidad económica" sino desde una inversión para el estado del bienestar del pueblo que forma ese estado.
Y la vivienda tirada de precio además.
A , no, que malvendiste el tribunal supremo y ahora estas en pelotas.
Ale, sigue gritando tus "no a la guerra" mientras comprais armas a usa e israel y dejais que los fachuzos nos vendan a los Elons, zuquenbergas y demás multimillonarios.
Muchos llevamos bastante diciendo que el estado tiene herramientas para cambiar eso. Pero no ha movido un puto dedo en tocar nada estructural.
Y sí, la subida del salario mínimo es cosmético, casi. No es un cambio estructural. En estos años de gobierno no se han hecho ni una sola reforma estructural. Solo se han aplicado parches temporales y eso se ha vendido como grandes éxitos.
En ese caso para qué se necesita al Gobierno?
O tenemos un estado Federal y no nos han dicho nada?
Aquí todo el mundo está más preocupado de lucrarse con a política más que en resolver los problemas.
Solo hay que recordar que cuando morían miles de personas en la pandemia toda esta gente estaba robándonos a manos llenas
Tampoco molaría que una CCAA tomara medidas compatibles con la Constitución, que eliminase los privilegios actuales a las clases más adineradas y desde el gobierno central interviniesen para joder.
Los autogobiernos suenan bien, pero ya vemos que, con la confusión y confrontación generalizada, dan unos resultados nefastos.
Las comunidades son libres de destinar sus recursos en lo que consideren y le rinden cuentas a sus ciudadanos en las elecciones, no al gobierno central.
¿como va la sanidad en Ceuta y Melilla?