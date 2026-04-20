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Sánchez acusa a las comunidades del PP de "poner en riesgo" la sanidad pública: "¿Dónde están los recursos transferidos?"

Sánchez acusa a las comunidades del PP de "poner en riesgo" la sanidad pública: "¿Dónde están los recursos transferidos?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contrapuesto modelos de gestión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP para acusar a estas últimas de "poner el riesgo" la sanidad pública. "La sanidad pública es uno de los mayores logros colectivos", destacó para avisar de que "no podemos ponerla en riesgo".
El jefe del Ejecutivo ha reprochado también el destino de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, con más de 300.000 millones euros adicionales.

| etiquetas: pedro sánchez , sanidad , sanidad pública
103 136 1 K 544 PerroSánchez
53 comentarios
103 136 1 K 544 PerroSánchez
Comentarios destacados:            
#5 jaramero
La sanidad debería ser gestionada a nivel nacional y eliminar la privatización.

La atención primaria ahorra dinero porque previene bajas y soluciona problemas en etapas tempranas evitando incapacidades e incluso muertes con tratamientos baratos y poco invasivos.

Si hace eso, el psoe se queda con los votos de más madrid.
21 K 195
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#5 En su momento las CC.AA. exigieron la transferencia porque es una partida excelente para pegar pelotazos y llevarse comisiones. Esa no la sueltan ni dándoles con un palo.
4 K 51
#17 Jacusse
#9 fue una concesión a Pujol, de Aznar.

No inventes.
1 K 19
Ludovicio #22 Ludovicio
#5 #9 #15 Exacto.

Es SIEMPRE en la concesión de contratos a lo privado donde un político corrupto roba.

Cualquier político que abogue por privatizar lo que quiere es robar.
4 K 36
Malaguita #25 Malaguita
#9 A lo mejor va siendo hora de abrir el melón de devolver competencias al Estado.
4 K 34
Pacman #15 Pacman
#5 y la educación igual
3 K 29
Ashark #33 Ashark
#15 Y la vivienda.
1 K 11
#19 pirat *
#5 Aún recuerdo la abismal diferencia en atención sanitaria cuando la jestionava madrid ( Que suena a imperativo...) y ni de coña para nada retornaría a esa precariedad y lejanía, ni creo que sinceramente nadie de por aquí que lo conoció lo deseara.
Igual que en educación y todo lo demás que ahora se malversa más cerca... es que los de la capi son insaciables, ni dejar robar a los demás quieren, acaparadores extremos.
De hecho es al contrario, el independizarse del engendro madrizleño es una necesidad vital.
1 K 21
ochoceros #21 ochoceros
#5 La privatización no debería eliminarse, tan solo cortar DE RAÍZ hasta el último céntimo de dinero público que se les destina y hacer cero derivaciones de la pública a la privada.

En el momento en que la privada tenga que vivir íntegramente de sus CLIENTES (que no pacientes), ya veríamos cuántas privadas quedaban en pie.

En lo de atajar la ley 15/97 de Aznar que le daba esas competencias económicas a los caciques autonómicos sin pedirles responsabilidad alguna, totalmente de acuerdo.
2 K 30
#40 lestat *
#5 Pero entonces el POSE (PSOE) debería ser de izquierdas claro... también le puedes pedir al PP que apoye una banca pública que subvencione compra de vivienda al 100% e interes al 1%, o que de paso bajen ambos los impuestos (el ITP, el IVA, la Plusvalía, el susun corda...).... Sale más barato hacer ver que uno es de izquierdas y el otro de centro.
0 K 7
#42 Crtx89
#5 en Madrid es donde menos lista de espera hay, a ver si el problema está en otros sitios y maneras…
0 K 6
#2 roca
Total se van a morir igual
15 K 149
sotillo #10 sotillo
#2 Pero los suyos no que tienen seguro privado, va a por los rojos y a por los tiesos del pp
1 K 21
#24 poseso
#10 Tener seguro privado hoy en dia es la seguridad social de antaño. Ahora los "suyos" van con fajos de billetes en el bolsillo.
0 K 9
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
panoja hay, la cosa es a todos los gestores...¿donde esta mi puto dinero?
15 K 118
#41 Crtx89
#1 no puede haber panoja suficiente cuando al sanidad la sostiene un 30% de todos los que atiende.
Y cuantos más se apunten a este año, más insostenible va a ser y más masificada estará.
Ni hay suficientes médicos y centros, ni hay suficiente dinero para pagar la sanidad a todo el mundo aporte o no. Es matemática simple.
Que diga pedro como se van a financiar esa sanidad, que lo ponga en los presupuestos….
1 K 5
#46 pushakk
#41 No tienes ni idea de lo que hablas, ni de economía, ni de matemáticas.
1 K 10
xiobit #48 xiobit
#41 Matemática simple sera, pero si no sabes los costes ni el dinero trasferido te lo has inventado.
0 K 11
Arkhan #53 Arkhan
#41 Para empezar a evaluar si esas matemáticas cuadran habría que empezar sabiendo por dónde se ha ido el dinero.
0 K 12
Raziel_2 #4 Raziel_2
En las comunidades que presumen de aumentar el "gasto", ojo no la inversion, en sanidad, está en manos del sector privado en cosas que puede hacer perfectamente el sector público, pero que si no hacen, no dejan sobres.
8 K 90
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#4 Como me dejo alguien una vez, el gasto en sanidad es gasto, porque no esperas obtener beneficios económicos de dicho dinero.

Así que la palabra gasto es la correcta.
0 K 13
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#8 Sin embargo, bien gestionado, ahorra costes al sistema sanitario y sobre todo, a los ciudadanos, que son los que pagan.

Por lo que la palabra inversión yo también la veo correcta.
0 K 12
angelitoMagno #20 angelitoMagno
#12 El objetivo de una inversión es que crezca. Pero tu mismo dices:
"bien gestionado, ahorra costes al sistema sanitario y sobre todo, a los ciudadanos, que son los que pagan."

Es decir, que si se gestiona bien, debería reducirse. ¿Y que partidas son las que se buscan reducir normalmente? Pues los gastos.

Repito, yo también decía eso de que "sanidad y educación son una inversión, no un gasto". Pero a nivel contable, no tiene sentido alguno.
0 K 13
mente_en_desarrollo #30 mente_en_desarrollo
#20 Si entendemos la contabilidad del estado como la contabilidad de las instituciones, te lo compro.
Si lo entendemos como la contabilidad de las partes del estado, incluyendo ciudadanos, no.

En el agregado, obtienes un retorno, ya que se ponen servicios que se tendrán que pagar de todas formas, de forma mucho más económica (paga menos el estado por una plaza de residencia pública de lo que pagaría el ciudadano en una privada por el mismo nivel de servicio). Es decir, un beneficio neto…   » ver todo el comentario
0 K 12
#31 chavi
#20 El objetivo de una inversión es obtener beneficio. Y como beneficio no solo hay que tener en cuenta el beneficio económico directo.

El objetivo de una inversión no es "que crezca".
0 K 12
KirO #43 KirO
#20 el objetivo de una inversión es obtener un retorno mayor, que no tiene por qué ser ni directo ni económico.

La sanidad es una inversión. Se espera que sus beneficios sociales multipliquen los recursos económicos invertidos.
0 K 9
#51 pushakk *
#20 Es una inversión en tanto en cuanto que con una buena sanidad tendrás menor mortalidad y morbilidad y por lo tanto una mayor población activa que producirá más y generará más ingresos a las arcas, y con respecto a la educación igual, mejor educación, una población más preparada, mejores trabajos, mejores salarios y por lo tanto mayores ingresos para las arcas.

Pero en todo caso, los servicios públicos no deben considerarse una "inversión" desde el punto de vista de la "rentabilidad económica" sino desde una inversión para el estado del bienestar del pueblo que forma ese estado.
0 K 7
tetepepe #37 tetepepe *
#8 Depende, si la sanidad es privada, el gasto se convierte en negocio y por lo tánto, en sobres.
0 K 7
xiobit #49 xiobit
#4 Ahí está la trampa. Aumentar el gasto en sanidad es que el dueño que Quirón se compra otro Ferrari, no que abren otro hospital público.
0 K 11
#3 concentrado
Que busque en los áticos.
8 K 84
angelitoMagno #11 angelitoMagno
¿Y como va la sanidad en Cataluña, Asturias o Castilla la Mancha?
7 K 69
bronco1890 #35 bronco1890 *
#11 Aquí en Asturias llevamos 40 años disfrutando de gobiernos socialistas y va de maravilla, sin listas de espera.
Y la vivienda tirada de precio además.
0 K 10
Aguarrás #6 Aguarrás
Los de Madrid, en las cuentas de Quirón y su mafia asociada. ¬¬
2 K 39
hdblue #13 hdblue
No se @þerrosanxe, pero si en vez de quejarte metierais un puro por el articulo 43 de la constitución a esa gentuza, lo mismo los politicos respetarian nuestra sanidad pública.

A , no, que malvendiste el tribunal supremo y ahora estas en pelotas.

Ale, sigue gritando tus "no a la guerra" mientras comprais armas a usa e israel y dejais que los fachuzos nos vendan a los Elons, zuquenbergas y demás multimillonarios.
3 K 30
#27 david_keen
#13 Ojala tuviera alguna herramienta no se.... decreto algo... para poder cambiar la normativa de manera rápida, o incluso herramientas para sancionar las comunidades que incumplen.... aghhh que pena que no se han inventado o igual es que no las quiere usar, porque solo quiere tirar mierda sin hacer nada.
2 K 22
Ashark #32 Ashark
#27 inmediatamente saltarían protestando de la "dictadura comunista"
0 K 8
llorencs #38 llorencs *
#32 Pues que protesten. Que coño.

Muchos llevamos bastante diciendo que el estado tiene herramientas para cambiar eso. Pero no ha movido un puto dedo en tocar nada estructural.

Y sí, la subida del salario mínimo es cosmético, casi. No es un cambio estructural. En estos años de gobierno no se han hecho ni una sola reforma estructural. Solo se han aplicado parches temporales y eso se ha vendido como grandes éxitos.
0 K 10
#50 david_keen
#32 ¿y eso cuando ha detenido al presidente?, ahhh cuando le conviene xD
0 K 9
almadepato #7 almadepato
Que no se haga el tonto ahora. Sabía de sobra que no los iban a usar para mejorar la sanidad pública si no enriquecer a la privada.
2 K 23
#18 endy *
Es decir si una comunidad autónoma ofrece servicios sanitarios deficientes el Gobierno central no hace nada.
En ese caso para qué se necesita al Gobierno?
O tenemos un estado Federal y no nos han dicho nada?
Aquí todo el mundo está más preocupado de lucrarse con a política más que en resolver los problemas.
Solo hay que recordar que cuando morían miles de personas en la pandemia toda esta gente estaba robándonos a manos llenas
2 K 23
BiRDo #28 BiRDo
#18 No sé, léete la Constitución. El pueblo elige y las responsabilidades transferidas son responsabilidad de las CCAA.

Tampoco molaría que una CCAA tomara medidas compatibles con la Constitución, que eliminase los privilegios actuales a las clases más adineradas y desde el gobierno central interviniesen para joder.
0 K 10
#45 jjmf
#28 Igual que se dan se pueden quitar.
0 K 7
BiRDo #52 BiRDo
#45 ¿En qué parte de la Constitución dice eso?
0 K 10
#16 Jacusse
Me parece bien criticar a los políticos irresponsables, como Ayuso, pero echo en falta una crítica profunda a un sistema político que permite que se puedan dar estas situaciones.

Los autogobiernos suenan bien, pero ya vemos que, con la confusión y confrontación generalizada, dan unos resultados nefastos.
1 K 19
BiRDo #26 BiRDo
#16 A ver si derogan la ley que permite privatizar el servicio y que piso Aznar. Me cojo una silla.
0 K 10
ChingPangZe #39 ChingPangZe
Yo nunca he entendido porque no hay unos "hombres de negro" para revisar el gasto del dinero en las CCAA igual que hace Europa con los estados o igual que se hace en cualquier empresa con departamentos. Se te da un presupuesto para invertir en A,B,C y es para eso no para otra cosa. Y hay un grupo de personas que exige las justificaciones de los gastos o se te cierra el grifo (aparte de las amonestaciones correspondientes)
1 K 16
#47 comors
#39 El gobierno central no da un presupuesto para invertir en A,B,C. La administracion central transfiere parte de los impuestos que recauda a las CCAA segun lo establecido.

Las comunidades son libres de destinar sus recursos en lo que consideren y le rinden cuentas a sus ciudadanos en las elecciones, no al gobierno central.
0 K 8
cenutrios_unidos #34 cenutrios_unidos
Todo lo que no sea hacer un 155 y comenzar a auditar son aullidos a la luna. Eso sí, quien lo haga barre en votos...a ver si hay cojones.
0 K 15
FunFrock #36 FunFrock
¿y como va lo de presentar los Presupuestos Generales Del Estado?
¿como va la sanidad en Ceuta y Melilla?
1 K 15
#23 comors
Que se calle y respete la autonomia de las CCAA. Las CCAA no estan subordinadas al gobierno central
2 K 11
#29 Ominous
En Catalunya la sanidad va de puta madre, no te jode.
0 K 10
vertedero_de_rojos #44 vertedero_de_rojos
donde van a estar, bien transferidos, a sus cuentas y a las de quiron
0 K 7
#14 Samaritan
Los cobró directamente Quirón.
0 K 6

menéame