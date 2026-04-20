Sánchez acusa a las comunidades del PP de "poner en riesgo" la sanidad pública: "¿Dónde están los recursos transferidos?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contrapuesto modelos de gestión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP para acusar a estas últimas de "poner el riesgo" la sanidad pública. "La sanidad pública es uno de los mayores logros colectivos", destacó para avisar de que "no podemos ponerla en riesgo".

El jefe del Ejecutivo ha reprochado también el destino de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, con más de 300.000 millones euros adicionales.