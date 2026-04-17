Récord de 853.000 pacientes en lista de espera mientras el Gobierno duplica el gasto militar

Mientras la atención primaria y las consultas de especialistas sufren demoras crónicas —con un 61,5% de pacientes esperando más de dos meses para ver a un facultativo—, el Gobierno ha ejecutado un trasvase masivo de recursos públicos hacia el Gran Rearme Europeo. Entre 2018 y 2024, el gasto militar real español, medido bajo los estándares de la OTAN, se ha duplicado, pasando de 11.172 millones de euros a más de 22.700 millones, provocando los alogios de la Alianza Atlántica, que ve cómo Madrid cumple a rajatabla sus exigencias de reforzar las f
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#6 Efectivamente, pero ya sabes, comunistas, bolivarianos, que te vote txapote, islamistas, okupas
Si votas a los que dicen que la sanidad publica es insostenible y sueñan con implantar aquí un modelo privado, el deterioro de la sanidad publica es lo que obtienes con tu voto .
El PSOE?? No lo hace abiertamente desde luego
www.meneame.net/story/esta-privatizando-sanidad-esta-haciendo-partido-
www.meneame.net/story/privatizacion-encubierta-servicio-andaluz-salud
El PP?? Tampoco lo hace abiertamente, en cuanto le dan un microfono hacen como que se parten el pecho por la sanidad publica
www.abc.es/espana/madrid/ayuso-presume-sanidad-publica-madrilena-carga
-Votos en contra de fiscalizar la privada: El PP suele votar sistemáticamente en contra de las propuestas de la izquierda para limitar las derivaciones a hospitales privados.
-Contratación de personal: Se han opuesto a mociones para contratar personal fijo en atención primaria, argumentando que no hay presupuesto o que es un problema de "falta de médicos en… » ver todo el comentario
O al PP, "que los rojos traidores del PSOE están entregando el país a los extranjeros"
A disfrutar lo votado y abstenido.
Lo han hecho los políticos poco a poco, a nuestras espaldas, y negando la mayor
Y cuidado con culpar a los votantes por haber sido engañados, no sea que caigas tu en ese saco
www.meneame.net/story/sanchez-anuncia-mayor-inversion-atencion-primari
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Ejecutivo aprobará esta semana la mayor inversión en Atención Primaria hasta ahora, por valor de 580 millones de euros. El gobierno de Sánchez responde así a la crisis de uno de los pilares del sistema
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Las CC.AA. tienen las competencias y estan privatizando la sanidad.
Igual el Estado deberia privatizar los soldados, los oficiales, los cuarteles, el armamento y su mantenimiento.