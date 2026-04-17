Récord de 853.000 pacientes en lista de espera mientras el Gobierno duplica el gasto militar

Mientras la atención primaria y las consultas de especialistas sufren demoras crónicas —con un 61,5% de pacientes esperando más de dos meses para ver a un facultativo—, el Gobierno ha ejecutado un trasvase masivo de recursos públicos hacia el Gran Rearme Europeo. Entre 2018 y 2024, el gasto militar real español, medido bajo los estándares de la OTAN, se ha duplicado, pasando de 11.172 millones de euros a más de 22.700 millones, provocando los alogios de la Alianza Atlántica, que ve cómo Madrid cumple a rajatabla sus exigencias de reforzar las f