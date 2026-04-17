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Récord de 853.000 pacientes en lista de espera mientras el Gobierno duplica el gasto militar

Mientras la atención primaria y las consultas de especialistas sufren demoras crónicas —con un 61,5% de pacientes esperando más de dos meses para ver a un facultativo—, el Gobierno ha ejecutado un trasvase masivo de recursos públicos hacia el Gran Rearme Europeo. Entre 2018 y 2024, el gasto militar real español, medido bajo los estándares de la OTAN, se ha duplicado, pasando de 11.172 millones de euros a más de 22.700 millones, provocando los alogios de la Alianza Atlántica, que ve cómo Madrid cumple a rajatabla sus exigencias de reforzar las f

| etiquetas: despilfarro bélico , deterioro sanidad publica
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#5 guillersk
Hoy el PSOE es facha? :troll:
2 K 27
Andreham #9 Andreham
#5 ¿Cuando no lo ha sido?

#6 Efectivamente, pero ya sabes, comunistas, bolivarianos, que te vote txapote, islamistas, okupas :-)
1 K 15
SMaSeR #13 SMaSeR
#11 Como que nadie a votado eso?.
Si votas a los que dicen que la sanidad publica es insostenible y sueñan con implantar aquí un modelo privado, el deterioro de la sanidad publica es lo que obtienes con tu voto xD.
1 K 17
Autarca #14 Autarca *
#13 Quienes son esos???

El PSOE?? No lo hace abiertamente desde luego

www.meneame.net/story/esta-privatizando-sanidad-esta-haciendo-partido-

www.meneame.net/story/privatizacion-encubierta-servicio-andaluz-salud

El PP?? Tampoco lo hace abiertamente, en cuanto le dan un microfono hacen como que se parten el pecho por la sanidad publica

www.abc.es/espana/madrid/ayuso-presume-sanidad-publica-madrilena-carga
0 K 11
SMaSeR #15 SMaSeR *
#14 Y entonces?, porque votan sistemáticamente en contra de cualquier mejora de la sanidad publica en las comunidades donde mandan?

-Votos en contra de fiscalizar la privada: El PP suele votar sistemáticamente en contra de las propuestas de la izquierda para limitar las derivaciones a hospitales privados.

-Contratación de personal: Se han opuesto a mociones para contratar personal fijo en atención primaria, argumentando que no hay presupuesto o que es un problema de "falta de médicos en…   » ver todo el comentario
0 K 7
Autarca #16 Autarca *
#15 Pero ya sabes, hay que votar al PSOE, "que es el único que puede frenar a VOX"

O al PP, "que los rojos traidores del PSOE están entregando el país a los extranjeros"
0 K 11
SMaSeR #17 SMaSeR
#16 Si, ahora mismo voy a votarles, a los 2. Un 50% a cada uno xD.
1 K 18
Andreham #2 Andreham
Lo normal y esperable de un partido de derechas.
1 K 14
Kantinero #8 Kantinero *
#_1 Ahora es cuando los lameculos critican MNM, si no te gusta lárgate
0 K 12
Enero2025 #6 Enero2025
Esto con un gobierno progresista no pasaría.
0 K 6
Lamantua #1 Lamantua *
Ahora es cuando los lameculos sociatas de MnM culpan a las CCAA..? Perfecto, si son responsables las CCAA siempre quedará el 155, que es responsabilidad del gobierno de España… Ya toca coger el toro por los cuernos y olvidar el “y tú más”. Digo yo.
9 K -7
SMaSeR #3 SMaSeR *
#1 Amigo el 155 es por si entran en rebeldía no por aplicar lo que la gente vota.
A disfrutar lo votado y abstenido.
8 K 84
Autarca #11 Autarca *
#3 Nadie ha votado el deterioro de la sanidad publica

Lo han hecho los políticos poco a poco, a nuestras espaldas, y negando la mayor

Y cuidado con culpar a los votantes por haber sido engañados, no sea que caigas tu en ese saco
0 K 11
#4 Seat127
#1 Los lameculos sociatas no sé, pero cualquiera con dos dedos de frente sabe que la gestión de la sanidad está en las CCAA. Si quieres, puedes echarle la culpa la gobierno de no haber invertido ese dinero en infraestructura critica para la población, como la red de cercanías o la mejora de la infraestructura de Red Eléctrica. Si no mandas tu crítica al gobierno correcto, no esperes ser escuchado.
8 K 87
Autarca #12 Autarca
#1 #4 #7 Si todo esta en las comunidades autónomas ¿Podríais explicarme esta noticia, aparecida en periodo electoral?

www.meneame.net/story/sanchez-anuncia-mayor-inversion-atencion-primari

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Ejecutivo aprobará esta semana la mayor inversión en Atención Primaria hasta ahora, por valor de 580 millones de euros. El gobierno de Sánchez responde así a la crisis de uno de los pilares del sistema

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0 K 11
Cehona #7 Cehona
#1 Sin insultar, animal de bellota.
Las CC.AA. tienen las competencias y estan privatizando la sanidad.
Igual el Estado deberia privatizar los soldados, los oficiales, los cuarteles, el armamento y su mantenimiento.
2 K 38
ayatolah #10 ayatolah
#1 Primero habrá que saber como se financia el Ministerio de de Densa y la Sanidad, luego también habrá que saber para que sirve el CE Art. 155. Digo yo.
1 K 18

menéame