El diario 'Marca' pide expulsar de la Copa a los clubs cuya afición pite el himno y desata las críticas: "¿Para los símbolos nazis tenéis alguna propuesta?"

"El Marca pide expulsar un año de la Copa a los clubs cuya afición pite el himno de España. Si sacan banderas franquistas, gritan “musulmán el que no bote” o llaman hdp al presidente del gobierno, entonces se clasificarán directamente para la final".
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Ultrasur vestidos de Boixos Nois pitando el himno para que expulsen al Barça.
Los del Sevilla todos de verdiblanco abucheando al Rey...
Aquí noticia de marca firmada por él hoy 21 de Abril
www.marca.com/futbol/copa-rey/2026/04/21/pitar-himno-otros-paises-carc
Muy patriota eso de poner el himno por encima de los españoles...subnormales hasta la médula
Parece que según que cosas pueden o no ser reprochables.
Espera...