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El diario 'Marca' pide expulsar de la Copa a los clubs cuya afición pite el himno y desata las críticas: "¿Para los símbolos nazis tenéis alguna propuesta?"

El diario 'Marca' pide expulsar de la Copa a los clubs cuya afición pite el himno y desata las críticas: "¿Para los símbolos nazis tenéis alguna propuesta?"

"El Marca pide expulsar un año de la Copa a los clubs cuya afición pite el himno de España. Si sacan banderas franquistas, gritan “musulmán el que no bote” o llaman hdp al presidente del gobierno, entonces se clasificarán directamente para la final".

| etiquetas: marca , copa , fútbol , pitar el himno
20 9 0 K 282 Desinfórmame
9 comentarios
20 9 0 K 282 Desinfórmame
fofito #2 fofito
Una vez más los patriotas haciendo el ridículo
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Caresth #1 Caresth
Yo lo veo bien. Sería divertido.
Ultrasur vestidos de Boixos Nois pitando el himno para que expulsen al Barça.
Los del Sevilla todos de verdiblanco abucheando al Rey...
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ombresaco #7 ombresaco
#1 en los estadios es razonablemente facil identificarlos... Estan separados por zonas. Pero me has hecho reir
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#3 Troll_hunter
Además del editorial no firmado por nadie, hay otra noticia escondida de hoy, está escrito por el periodista Miguel Sanz. Es imporante saber quién escribe los artículos.

Aquí noticia de marca firmada por él hoy 21 de Abril

www.marca.com/futbol/copa-rey/2026/04/21/pitar-himno-otros-paises-carc
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Sinfonico #4 Sinfonico *
El diario Marca pide jajajajajaja
Muy patriota eso de poner el himno por encima de los españoles...subnormales hasta la médula
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#5 laruladelnorte
Hace unos meses el diario Marca ya se vio envuelto en una polémica, en este caso por un símbolo ultra. En concreto, fue blanco de las críticas por una portada que mostraba una pulsera en la que los lectores identificaron los colores de Falange. Hasta el partido ultraderechista sacó pecho por ello.

Parece que según que cosas pueden o no ser reprochables.
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ombresaco #6 ombresaco
Me sonó desafinado, y silbé para evitar que los oidos de la gente de bien tuvieran que sufrir.
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Kantinero #9 Kantinero
A Marca lo que le jode es que no la gane el Madrid o en este caso el Atlético
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#8 Troglobyte
Mejor aún ¡que expulsen de España al territorio de donde sea el equipo! ¡Así aprenderán!
Espera...
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menéame