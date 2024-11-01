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Varios países UE se suman a imponer sanciones contra Israel pero Alemania lo ve aún "inadecuado"

Varios países UE se suman a imponer sanciones contra Israel pero Alemania lo ve aún "inadecuado"

Francia, Suecia o Países Bajos no van tan lejos como la demanda de España para la suspensión total del Acuerdo de Asociación. Varios países de la Unión Europea se han abierto este martes a elevar la presión sobre Israel con la imposición de sanciones, tal y como un primer grupo de tres países, entre ellos España, piden a los Veintisiete, si bien por ahora no contemplan la suspensión total del Acuerdo de Asociación, una medida que Alemania ha calificado como "inadecuada", sino que se limitan a medidas comerciales.

| etiquetas: ue , sanciones israel , alemania , unión europea , acuerdo de asociación
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
fofito #5 fofito
Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano, Irán...yo creo que Alemania necesita que Israel ataque y se anexione Renania del Norte -Westfalia para convencerse
6 K 73
pedrobotero #1 pedrobotero
Necesitan dos genocidios mas por parte de Israel... en fin
5 K 70
#2 omega7767
menudo fraude Alemania. Con la pedazo reputación que tenía en todos los ámbitos.
4 K 55
#8 user31
#2 Desde luego que la UE no va a ningún lado con una Alemania así. Llevan dos presidentes... que cada vez que habla sube el pan. ¿Por qué estoy echando de menos a Merkel? :shit:
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Cómplices cobardes.
3 K 51
#7 laruladelnorte
El jefe de la diplomacia neerlandesa también ha opinado que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel sería una medida "severa" y que por ahora "no tiene indicios" de que exista una mayoría suficiente para su aprobación, pero en cualquier caso se ha mostrado dispuesto a sondear qué opinan los Veintisiete y si las recientes acciones israelíes han cambiado alguna posición.

Medidas severas...todavía no han asesinado suficiente gente. <:(
1 K 24
winstonsmithh #4 winstonsmithh
Los alemanes ahora son amigos y aliados de los genocias, son valores incompatibles con los que defiende la UE, que se lo hagan mirar.
1 K 22
masde120 #13 masde120
#4 alemania siempre ha apoyado todo genocidio, no se de que nos sorprendemos
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#6 RacsoLeinad
Patada a la Alemania comprada por el sionismo.
1 K 20
#12 Pitchford
Cuando este puñetero acuerdo se firmó en 1995 y luego se aprobó por parte de todos los parlamentos europeos, Israel ya tenía un largo historial de apartheid y colonización. Error gordo. Ahora hay que suspenderlo por unanimidad. Difícil, siempre habrá algún vendido. Aunque a Alemania parece que no tienen que comprarla. Aman estas políticas de expansión sobre pueblos inferiores.
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Alegremensajero #15 Alegremensajero
#12 El idealismo alemán y sus ínfulas de superioridad.
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Alegremensajero #9 Alegremensajero
El sionismo fue fundado por Theodor Herzl y es de origen alemán. Esto a la gente se les olvida.
1 K 18
traviesvs_maximvs #10 traviesvs_maximvs
A Alemania hay que decirle que siga debajo de la mesa felando pene desprepuciado y que no moleste mientras las naciones con un mínimo de dignidad y soberanía hacemos algo contra la injusticia.
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zogo #14 zogo
Espero que trabajen por una suspensión aunque sea parcial. Es el camino.
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#11 arreglenenlacemagico
es una propuesta de bien queda saben que nunca se va aprobar , la UE es el principal socio comercial de Israel , el enfoque es incorrecto y es un disparo en el pie a las exportaciones a cambio de nada
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menéame