Varios países UE se suman a imponer sanciones contra Israel pero Alemania lo ve aún "inadecuado"

Francia, Suecia o Países Bajos no van tan lejos como la demanda de España para la suspensión total del Acuerdo de Asociación. Varios países de la Unión Europea se han abierto este martes a elevar la presión sobre Israel con la imposición de sanciones, tal y como un primer grupo de tres países, entre ellos España, piden a los Veintisiete, si bien por ahora no contemplan la suspensión total del Acuerdo de Asociación, una medida que Alemania ha calificado como "inadecuada", sino que se limitan a medidas comerciales.