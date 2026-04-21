Podemos denuncia a Vox por los incidentes en el acto de Abascal en Granada

Podemos Andalucía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada. La denuncia señala que al inicio del acto celebrado en Granada el denominado "servicio de orden" de Vox avanzó hacia personas que protestaban pacíficamente y rompió el cordón policial, lo que causó "una situación de tensión, desórdenes públicos y provocó lesiones". Además ha denunciado que, según se aprecia en las imágenes difundidas, integrantes de dicho dispositivo portaron presuntamente porras extensibles, un arma prohibida para particulares