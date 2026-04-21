edición general
29 meneos
70 clics

Podemos denuncia a Vox por los incidentes en el acto de Abascal en Granada

Podemos Andalucía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada. La denuncia señala que al inicio del acto celebrado en Granada el denominado "servicio de orden" de Vox avanzó hacia personas que protestaban pacíficamente y rompió el cordón policial, lo que causó "una situación de tensión, desórdenes públicos y provocó lesiones". Además ha denunciado que, según se aprecia en las imágenes difundidas, integrantes de dicho dispositivo portaron presuntamente porras extensibles, un arma prohibida para particulares

| etiquetas: podemos , denuncia , vox , granada
24 5 0 K 354 politica
2 comentarios
24 5 0 K 354 politica
#1 Leon_Bocanegra *
Suerte, seguro que os toca un juez rojo y les cae una buena multa!

Jaajjaajjajsjaja
1 K 22
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Alguien hace algo al fin. Todo el mundo está de brazos cruzados ante estos extremistas violentos de Vox. Todo mi apoyo a esta denuncia.
0 K 17

menéame