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La ideología de Palantir explicada por Varoufakis

La ideología de Palantir explicada por Varoufakis

El economista y exministro griego ofrece su interpretación de los 22 puntos que ha publicado la empresa de análisis de datos dirigida por Alex Karp

| etiquetas: palantir , varoufakis , manifiesto , silicon valley
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Kamillerix #2 Kamillerix
Me reitero con un remedio histórico  media
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#4 DenisseJoel
¿Qué haría falta para poder votar a este señor como presidente de la Unión Europea? Aparte de que la UE fuera una democracia, y de que él quiera presentarse, ¿haría falta algo más?
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sivious #7 sivious
#4 Pues tu lo has dicho, que sea una democracia porque lo que hay ahora mismo... tiene poco de democracia. Si por presidente de la UE te refieres al presidente de la comision europea, lo eligen otros lideres nosotros no pintamos nada. De hecho por eso esta la hdlgp de Von Der Leyen ahi, porque pertenece al partido popular europeo que tiene mayoria.
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#10 soberao *
#4 Ese cargo no existe en la UE, como mucho existe la presidencia de la Comisión Europea, que no es un cargo que se vote por los ciudadanos, ni los que se eligen para ese cargo no tienen porqué haberse presentado a las elecciones del Parlamento Europeo.
Por su CV sería bueno para la presidencia del Banco Central Europeo.
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arturios #9 arturios
¿Hacía realmente falta que Varoufakis nos lo explicara? ¡si ellos mismos lo ponen clarísimo en sus 22 puntos!
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#11 arreglenenlacemagico
#9 insinuas que ctxt crea articulos de relleno irrelevantes :troll:
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Varoufakis me cae bien, pero también es uno de los que dijo que Trump tenía un plan maestro para reindustrializar USA y reducir su deuda y bueno, no se ...
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#6 Setis
#5 Trump está en proceso de depreciar el dólar, via que deje de ser el medio principal de pago internacional + darle a la imprenta.

Es un plan maestro para los que manejan el cotarro, y terrible para las masas.
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#8 NO86
#5 Era difícil preveer que Trump fuera así de inútil y avaricioso.
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#3 Celsar
Esta basura humana sí que ha perdido el miedo, y no nos lo podemos permitir.
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#1 eqas
Qué miedo.
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sivious #12 sivious
La verdad es que todo nuestro futuro apunta a un tecnofeudo que ni las peores distopias cyberpunks podian augurar. Pinta muy mal para nuestros hijos y nietos.
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menéame