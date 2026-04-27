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Trump ordena a la NASA y al Departamento de Guerra crear centrales nucleares en la Luna
La oficina científica de la Casa Blanca traza un plan sin presupuesto para las primeras centrales atómicas en el satélite
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#5
rubianes
Una decisión típica de un lunático
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#4
O.OOЄ
*
—Te ordeno que me preguntes —se apresuró a decir el rey.
—Señor. . . ¿sobre qué ejerce su poder?
—Sobre todo —contestó el rey con gran ingenuidad.
—¿Sobre todo?
El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas.
—¿Sobre todo eso? —volvió a preguntar el principito.
—Sobre todo eso. . . —respondió el rey.
No era sólo un monarca absoluto, era, además, un monarca universal.
—¿Y las estrellas le obedecen?
—¡Naturalmente! —le dijo el rey—. Y obedecen en seguida,…
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#7
Leclercia_adecarboxylata
Eso es muy mundano y poco ambicioso, mejor que construya una esfera de Dyson.
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#1
Pitchford
¿De las que llevan algunos rovers o más grandes?
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#2
Stathamdepueblo
¿Los casinos para cuando?
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K
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#3
concentrado
Van a poner farolas en la Luna?
0
K
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#6
Spirito
#3
De momento no hace falta aleccionar ucranianos en la Luna.
0
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—Señor. . . ¿sobre qué ejerce su poder?
—Sobre todo —contestó el rey con gran ingenuidad.
—¿Sobre todo?
El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas.
—¿Sobre todo eso? —volvió a preguntar el principito.
—Sobre todo eso. . . —respondió el rey.
No era sólo un monarca absoluto, era, además, un monarca universal.
—¿Y las estrellas le obedecen?
—¡Naturalmente! —le dijo el rey—. Y obedecen en seguida,… » ver todo el comentario