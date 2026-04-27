edición general
2 meneos
14 clics

Trump ordena a la NASA y al Departamento de Guerra crear centrales nucleares en la Luna

La oficina científica de la Casa Blanca traza un plan sin presupuesto para las primeras centrales atómicas en el satélite

| etiquetas: trump , central nuclear , luna
2 0 0 K 22 actualidad
7 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
rubianes #5 rubianes
Una decisión típica de un lunático xD xD
1 K 29
O.OOЄ #4 O.OOЄ *
—Te ordeno que me preguntes —se apresuró a decir el rey.
—Señor. . . ¿sobre qué ejerce su poder?
—Sobre todo —contestó el rey con gran ingenuidad.
—¿Sobre todo?
El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas.
—¿Sobre todo eso? —volvió a preguntar el principito.
—Sobre todo eso. . . —respondió el rey.
No era sólo un monarca absoluto, era, además, un monarca universal.
—¿Y las estrellas le obedecen?
—¡Naturalmente! —le dijo el rey—. Y obedecen en seguida,…   » ver todo el comentario
1 K 24
#7 Leclercia_adecarboxylata
Eso es muy mundano y poco ambicioso, mejor que construya una esfera de Dyson.
0 K 20
#1 Pitchford
¿De las que llevan algunos rovers o más grandes?
0 K 17
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
¿Los casinos para cuando?
0 K 16
#3 concentrado
Van a poner farolas en la Luna?
0 K 16
Spirito #6 Spirito
#3 De momento no hace falta aleccionar ucranianos en la Luna.
0 K 9

menéame