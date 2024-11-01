Trump destituye a los 24 miembros del órgano rector de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó ayer a los 24 miembros del Consejo Nacional de Ciencias (NSB), el organismo que supervisa la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Muchos defensores de la ciencia lo consideran el último paso de su administración para socavar la independencia de esta agencia de investigación, que cuenta con 76 años de historia. La NSB es una entidad única dentro del Gobierno de los Estados Unidos. Además de asesorar a la Administración y al Congreso sobre la política científica nacional...