edición general
12 meneos
44 clics
La corriente crítica del Atlántico tiene muchas más probabilidades de colapsar de lo que se pensaba [ENG]

La corriente crítica del Atlántico tiene muchas más probabilidades de colapsar de lo que se pensaba [ENG]

El sistema crítico de corrientes del Atlántico AMOC parece tener significativamente más probabilidades de colapsar de lo que se pensaba, según ha revelado una nueva investigación según la cual los modelos climáticos que predicen la mayor desaceleración son los más realistas. Los científicos calificaron este nuevo hallazgo de "muy preocupante", ya que un colapso tendría consecuencias catastróficas para Europa, África y América.

| etiquetas: crisis , climática
10 2 0 K 134 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 134 actualidad
reivaj01 #2 reivaj01
"tendría consecuencias catastróficas para Europa, África y América"
Pues nos vamos todos a Asia u Oceanía. ¡Será por continentes!
0 K 10
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico
Y tanto, España se nos llenaria de refugees nordicos, alemanes y los peores, ingleses...
0 K 7

menéame