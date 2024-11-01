La corriente crítica del Atlántico tiene muchas más probabilidades de colapsar de lo que se pensaba [ENG]

El sistema crítico de corrientes del Atlántico AMOC parece tener significativamente más probabilidades de colapsar de lo que se pensaba, según ha revelado una nueva investigación según la cual los modelos climáticos que predicen la mayor desaceleración son los más realistas. Los científicos calificaron este nuevo hallazgo de "muy preocupante", ya que un colapso tendría consecuencias catastróficas para Europa, África y América.