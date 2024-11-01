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Las sospechas de uso de información privilegiada para manipular los mercados que se ciernen sobre la presidencia de Trump

Las sospechas de uso de información privilegiada para manipular los mercados que se ciernen sobre la presidencia de Trump

Una investigación de la BBC encontró patrones en los picos que se dieron en los mercados bursátiles antes de que el presidente de Estados Unidos emitiera anuncios públicos importantes.

| etiquetas: trump , corrupción , mercadoz , eeuu
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1 comentarios
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SMaSeR #1 SMaSeR
Vaya linces!!!
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menéame