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Ayuso alerta de un posible fraude electoral en 2027 y las redes estallan ante su nueva invención: "No hay nada más atrevido que la ignorancia"

Ayuso alerta de un posible fraude electoral en 2027 y las redes estallan ante su nueva invención: "No hay nada más atrevido que la ignorancia"

Isabel Díaz Ayuso ha advertido de un posible fraude electoral en 2027 y ha pedido al PP que esté "atento" y tenga "personas en todas las urnas para asegurarnos que sea garante". Ante esta nueva burrada de la presidenta madrileña, las redes han criticado sus declaraciones con una mezcla de asombro e ironía: "Para eso están los interventores. Y los apoderados. Esta gente habla para tontos o algo". "Pues menuda incomodidad con lo pequeñas que son", ha contestado otra cuenta.

| etiquetas: ayuso , cateta del pinganillo , fraude electoral
31 11 0 K 233 Madriléame
28 comentarios
31 11 0 K 233 Madriléame
Comentarios destacados:        
Veelicus #1 Veelicus
Lo que es un fraude electoral es que el PP no este ilegalizado, asi de claro.
14 K 155
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Estrategia Trump... que sorpresa.
12 K 147
#5 coldchiliandhotchilly
#2 y si ganan que van a decir? Que es fraude también? Plan sin fisuras de la frutera pinpanpun
7 K 79
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 pues que gracias a ellos no hay trampas...
1 K 12
Andreham #9 Andreham
#5 Pues como literalmente todas las veces: se callarán.

¿O tú has escuchado algo sobre el voto por correo después de que el PP ganase en Extremadura?
4 K 49
ezbirro #26 ezbirro
#5 Seguro, seguro, pero seguro que denuncian a las monjitas llevando ancianos a votar.
0 K 7
themarquesito #12 themarquesito
#2 No tienen ni una sola idea propia
6 K 85
#17 eugeniodl
#2 Pitonisa Mayor del Reino.
0 K 9
#3 fingulod
Parece que las encuestas no les van tan bien cómo esperan.
6 K 69
LoboAsustado #4 LoboAsustado
Una cosa es estudiarse el libro de estilo de los neo fascistas de trump y compañía y otra recitar tal cual el texto.... señor MAR, deje un rato el alcohol y redáctele algo novedoso a su muñeca de trapo. Ya no entretiene como antes.
5 K 66
vicus. #10 vicus.
Ha visto la encuesta del CIS y se ha asustado. Cuando el río suena, agua lleva. Yo creo que el PSOE está vez gana las elecciones.
2 K 40
RoterHahn #22 RoterHahn
#10
Ojala. Y que se queden 20 años para que reparen en parte lo destrozado de lo público.
0 K 12
SVSRTZ #13 SVSRTZ
Normalmente quienes dicen eso después intentan que se de un golpe de estado bajo la excusa de devolver al país la democracia, vease Trump y Bolsonaro.
1 K 33
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
La enmierdación de la próxima campaña va a superar todos los límites de la decencia.
1 K 25
jonolulu #24 jonolulu
#11 Hace años que estamos en el vasto campo de la indecencia
0 K 16
Jointhouse_Blues #27 Jointhouse_Blues
#24 Pues prepárate, porque me temo que eso no va a ser nada en comparación con lo que veremos.
0 K 12
Kantinero #8 Kantinero
Está acabará en Vox, por ahora es la escupemierda útil del PP, pero llegará un momento que será molesta y le harán un Cifuentes
1 K 22
reithor #7 reithor
Para mí que está avisando de que va a volver a acometer un fraude electoral a ese del que avisó en las anteriores, y ganar por lo civil o por lo militar
1 K 19
Laro__ #16 Laro__
¿Alguna encuesta le está dando peores datos de los que creía tener?
0 K 19
jonolulu #23 jonolulu
Lo dice la líderes a del partido que ha ido dopado a diferentes citas electorales
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makinavaja #28 makinavaja
"personas en todas las urnas para asegurarnos que sea garante".... se llaman interventores, Isabel, y existen desde 1978... :troll: :troll: :troll:
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ur_quan_master #18 ur_quan_master *
Callaos y dejad hablar a enta mulhere que algo sabe. Lo estarán preparando desde el PP.

Y si el fraude les falla, Tamayazo o Togazo.
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#20 marcotolo
que digan estas chorradas es algo bueno para el pais,
significa que los numeros no van como se esperaban
0 K 11
Io76 #21 Io76
Usan las mismas mierdas que el pederasta Trump en su campaña, veremos si sus votantes tienen el mismo "nivel".
1 K 11
camvalf #15 camvalf
Espero que presente pruebas contundentes o que la fiscalie inicie una investigación por alta traición a la patria por difundir bulos que intentan minar el sistema democrática y en contra de los intereses de la patria
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#19 Cincocuatrotres
Biendo como se las gasta uno que yo me se, el concepto que tiene de lo que es una votación, hay que estar al loro!.
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Blackat #25 Blackat
És toda una declaración de sus sueños más húmedos ....con un alzamiento , con tongo , ellos siempre encuentran la manera de reventar la democracia ....los fascistas nunca cambian
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SeñorMarron #14 SeñorMarron
Cuando se ponga un sombrero de bisonte le creeré :troll:
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menéame