Ayuso alerta de un posible fraude electoral en 2027 y las redes estallan ante su nueva invención: "No hay nada más atrevido que la ignorancia"

Isabel Díaz Ayuso ha advertido de un posible fraude electoral en 2027 y ha pedido al PP que esté "atento" y tenga "personas en todas las urnas para asegurarnos que sea garante". Ante esta nueva burrada de la presidenta madrileña, las redes han criticado sus declaraciones con una mezcla de asombro e ironía: "Para eso están los interventores. Y los apoderados. Esta gente habla para tontos o algo". "Pues menuda incomodidad con lo pequeñas que son", ha contestado otra cuenta.