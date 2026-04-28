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China dona a Cuba más de 92 plantas solares para 2028. Ya instaló 75

China dona a Cuba más de 92 plantas solares para 2028. Ya instaló 75

Sí, en medio del creciente bloqueo petrolero de Estados Unidos, China está ayudando a Cuba a enfrentar su grave crisis energética mediante proyectos solares a gran escala. Esta cooperación incluye no solo la exportación de equipos, sino también la construcción de plantas y asistencia técnica, convirtiéndose en un pilar crucial para el sistema eléctrico cubano.

| etiquetas: cooperación , china- cuba , plantas fotovoltaicas
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7 comentarios
12 3 0 K 127 actualidad
#1 Marisadoro *
#0 Repe?
China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones
www.meneame.net/story/china-enciende-cuba-75-parques-solares-rompen-os
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#2 kaos_subversivo
#1 esta dice que ha donado 90 mas. Relacionada?
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Aokromes #4 Aokromes *
#2 no, esta dice que ha donado 92 en total de las cuales estan instaladas 75. esa dice mas o menos lo mismo (75 instaladas de 90)
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#5 kaos_subversivo
#4 okie dokie
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RoterHahn #6 RoterHahn
#1 #2 #4
Tarde para cancelarlo.
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Aokromes #7 Aokromes
#6 pidele a un @admin
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Kasterot #3 Kasterot
Cuando sea necesario harán como Israel a las donaciones europeas a Palestina. Bombazo y agur!!
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menéame