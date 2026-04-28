China dona a Cuba más de 92 plantas solares para 2028. Ya instaló 75

Sí, en medio del creciente bloqueo petrolero de Estados Unidos, China está ayudando a Cuba a enfrentar su grave crisis energética mediante proyectos solares a gran escala. Esta cooperación incluye no solo la exportación de equipos, sino también la construcción de plantas y asistencia técnica, convirtiéndose en un pilar crucial para el sistema eléctrico cubano.
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China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones
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