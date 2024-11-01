Casi la mitad de los estadounidenses están recortando gastos diarios para hacer frente al aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra de Trump en Irán [ENG]

Muchos estadounidenses están recortando gastos cotidianos a medida que los precios de la gasolina se disparan debido a la guerra en Irán del presidente Donald Trump, que ya se acerca a la décima semana. Alrededor del 44 % de los estadounidenses afirma que conduce menos por el alto precio de la gasolina, mientras que el 42 % dice que ha recortado gastos del hogar, según una encuesta de The Washington Post/ABC News/Ipsos. Además, el sondeo revela que el 34 % ha cambiado sus planes de viaje o vacaciones.