El Tribunal Superior de Justicia desvela que el curso que impartía la compañía de Nacho Cano por el musical Malinche no está homologado

Los alumnos no pueden obtener el permiso temporal de residencia en España. Así lo recoge una sentencia de la sala de Lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal madrileño que señala que el denominado "Curso Regular de Espectáculos" que imparte la academia de Nacho Cano no tiene validez porque no tiene la aprobación académica de las autoridades.
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No vaya a ser que el amigote de la novia del defroidador confeso vaya a tener alguna macula en su vida profesional!!
Mañana todos a poner titulares de korea del norte o de venezuela, RAPIDO!!