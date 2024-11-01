edición general
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]

"El pánico generado por la NADA (Asociación de vendedores nacionales de automóviles) es, por supuesto, previsible, ya que es una llamada de atención», declaró Robby DeGraff, gerente de Producto e Información del Consumidor de AutoPacific. «Los productos de los fabricantes de automóviles chinos actuales (ya sean de motor de combustión interna o eléctricos/vehículos eléctricos nuevos) son sin duda atractivos, impresionantes y tentadores incluso para el consumidor estadounidense».

Sergio_ftv
A ver, ¿los econo-liberales entran en pánico cuando se aplican los principio básicos del econo-liberalismo? Esta gente es más tonta de lo que parece.
MiguelDeUnamano
#4 Al mundo basado en reglas no le gustan las reglas del mundo basado en reglas.
Verdaderofalso
Es el mercado, amigo
#5 Nuisaint
MAGA (Make Asia Great Again)
#7 rafeame
“La nada nos come, Atreyu”
#3 chocoleches
Play stupid games, win stupid prizes. Que le pidan explicaciones a su presidente.
MoñecoTeDrapo
Se están jugando ser el 51 :roll: :tinfoil:
#2 Garminger2.0
Vamos, que han entrado en pánico por NADA :-D
Format_C
No pasa NADA MAGA
