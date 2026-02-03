El Pentágono advierte a los Scouts: o prohíben la participación de las niñas o les retirarán la financiación [Eng]

El Pentágono ha sugerido que cancelará su colaboración con los Scouts a menos que el grupo prohíba la participación de las niñas y abandone su postura de neutralidad de género. Se ha instado a Scouting America a implementar reformas que la devuelvan a sus «valores fundamentales», y Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, lanzó un ultimátum al grupo el lunes por la noche.
El machismo es un valor...
www.reddit.com/r/todayilearned/comments/1oa1vsu/til_that_socrates_reck (estoy siendo irónico)
Girl Scouts y Boy Scouts son organizaciones diferentes.
Boy Scouts permite chicas desde 2019, pero mantiene algunos programas segregados.
Girl Scouts solo acepta chicas.
Ambos están parcialmente financiaciados gubernamentalmente, aunque Boy Scouts reciben parte de su financiación del ejercito (la noticia hace hincapié en que los Boy Scouts son un primer paso frecuente para muchos soldados).
Boy Scouts coste anual: 330 millones de $
Boy Scouts coste anual: 330 millones de $
Tienen los Boy Scouts y las Girl Scouts, más que machismo y visto para que se usan... es basicamente un campo de entrenamiento para futuros soldaditos (que siendo USA... no me sorprende nada )
Lo que no tiene sentido es tener 2 grupos separados, que en uno se permitan Hombres/Mujeres y en otro solo Mujeres, que puto sentido tiene? segregación de sexos pero selectiva...
Lo que tendrían que pedir es que las Girl Scouts desaparezcan, metan esos 118M a los Boy Scouts y se metan todos dentro del mismo saco.
Que manera de complicarse la vida, de verdad...