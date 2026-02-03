El Pentágono advierte a los Scouts: o prohíben la participación de las niñas o les retirarán la financiación [Eng]

El Pentágono ha sugerido que cancelará su colaboración con los Scouts a menos que el grupo prohíba la participación de las niñas y abandone su postura de neutralidad de género. Se ha instado a Scouting America a implementar reformas que la devuelvan a sus «valores fundamentales», y Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, lanzó un ultimátum al grupo el lunes por la noche.