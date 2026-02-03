edición general
El Pentágono advierte a los Scouts: o prohíben la participación de las niñas o les retirarán la financiación [Eng]

El Pentágono ha sugerido que cancelará su colaboración con los Scouts a menos que el grupo prohíba la participación de las niñas y abandone su postura de neutralidad de género. Se ha instado a Scouting America a implementar reformas que la devuelvan a sus «valores fundamentales», y Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, lanzó un ultimátum al grupo el lunes por la noche.

| etiquetas: scouts , niños , niñas , segregación sexual , manipulación infantil , usa , trump
28 comentarios
wildseven23 #3 wildseven23
Jodida distopía.
Escafurciao #16 Escafurciao
#3 frutopia.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Abiertamente machismo desde el Pentágono
Mangione #6 Mangione *
#1 {0x1f3b5} Alguien quiere sus propias juventudes hitlerianas... {0x1f3b6} es.wikipedia.org/wiki/Juventudes_Hitlerianas :roll:
themarquesito #20 themarquesito
#1 Nada sorprendente viniendo del anormal de Hegseth
#5 laruladelnorte
implementar reformas que la devuelvan a sus «valores fundamentales»,

El machismo es un valor...
#17 Tronchador.
#5 Es un valor de mierda.
#4 Leon_Bocanegra
Putos wokes. Todo el día prohibiendo ...
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Joder con la mayor democracia del mundo. Cada vez se parece más a una dictadura patriarcal, violadora, necrófaga, pederasta y satánica. Parece que lo único que quieren para las mujeres es la cocina y que sean folladas desde crías, sin permiso, por supuesto. Que asco de país.
Ah_no_nimo #2 Ah_no_nimo
Bendito es el fruto
Pablosky #22 Pablosky
#2 con su mirada.
ombresaco #7 ombresaco
Yo volvería a los valores tradicionales de las escrituras y olvidarse de esas innovaciones del nuevo testamento...
#12 mcfgdbbn3
#7: ¿Escrituras? ¡Maldita seas, vas a acabar con la memoria y fomentarás la compresión superficial!
www.reddit.com/r/todayilearned/comments/1oa1vsu/til_that_socrates_reck (estoy siendo irónico)
Triborato #19 Triborato
#7 pufff huele a progre desde aquí. Yo volvería a los valores tradicionales del código de Hammurabi.
BiRDo #24 BiRDo
#19 Es más justo el ojo por ojo que lo que está aplicando el gobierno de Israel.
#9 mcfgdbbn3
¿Y en base a qué "molesta" que haya niñas ahí? O sea... ¿Les parece mal que no estén aprendiendo labores del hogar? :palm: #cancelaciones_sanas
Ramen #13 Ramen
Anda, como los talibanes en Afganistán
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
Las niñas mejor a la isla de Epstein, ¿no?
#18 maestrodenada
Gilead digame
ombresaco #11 ombresaco
el pentágono financia a los scouts?
#23 Visca
#11 El ejercito financia anualmente 8 millones de los 330 que cuesta el programa.
BiRDo #25 BiRDo
#23 Que se metan los 8 millones por el culo.
#21 Visca
Me lo he mirado por encima, y para quien quiera contexto:

Girl Scouts y Boy Scouts son organizaciones diferentes.
Boy Scouts permite chicas desde 2019, pero mantiene algunos programas segregados.
Girl Scouts solo acepta chicas.
Ambos están parcialmente financiaciados gubernamentalmente, aunque Boy Scouts reciben parte de su financiación del ejercito (la noticia hace hincapié en que los Boy Scouts son un primer paso frecuente para muchos soldados).
Boy Scouts coste anual: 330 millones de $
Girl…   » ver todo el comentario
KoLoRo #27 KoLoRo
#21 Pues entonces no entiendo el drama al respecto. (gracias por la info)

Tienen los Boy Scouts y las Girl Scouts, más que machismo y visto para que se usan... es basicamente un campo de entrenamiento para futuros soldaditos (que siendo USA... no me sorprende nada xD)

Lo que no tiene sentido es tener 2 grupos separados, que en uno se permitan Hombres/Mujeres y en otro solo Mujeres, que puto sentido tiene? segregación de sexos pero selectiva...

Lo que tendrían que pedir es que las Girl Scouts desaparezcan, metan esos 118M a los Boy Scouts y se metan todos dentro del mismo saco.

Que manera de complicarse la vida, de verdad...
#28 EISev
#21 en Reino Unido tienes también las Guides que es sólo chicas (una amiga de juventud era coordinadora de grupo) la diferencia es que si un grupo discrimina abiertamente a un sexo en un caso es machismo y en otro búsqueda de espacios seguros.
pip #14 pip
¿Cómo es posible esta barbaridad?
BiRDo #26 BiRDo
#14 Poniendo a figuras clave en posiciones de decisión. No tienes por qué cambiar las ideas de la gente y luego hacerlo, sino al contrario.
Ah_no_nimo #10 Ah_no_nimo
En lugar de eso, pueden apuntarse a Enseñanzas del Hogar
