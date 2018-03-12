El Bizum europeo ya es una realidad: así podrás enviar dinero al instante entre 13 países

Más de 130 millones de usuarios de aplicaciones de pagos y transferencias instantáneas en Europa, entre ellos los de la española Bizum, podrán enviarse este año dinero entre ellos en un ámbito que abarca trece países, en lo que puede ser el arranque de un gran sistema de pagos paneuropeo.
| etiquetas: bizum , transferencias , dinero , europa
Ahora sólo nos falta tenerlo.
Por otro lado, ya existieron en su momento las tarjetas 6000, 4B y el equivalente en cada país europeo. Volver a implantarlos es muy sencillo.
Esta captura creo que es de EE.UU., pero en otros países les ha pasado más de lo mismo.
Crea uno tú llamado:
Decisiones Empresariales Pesimas:
DEP Ep 1: Skype
cobro 15% de karma en comisión
La única pega que le veo es que las cuentas bancarias están pensadas para el fallo humano (tienen dos dígitos de control) en bizum si te equivocas al marcar el número la has liado parda.
Ojo, que no es malo, pero es lo que es. Una manera sencilla de hacer transferencias instantáneas.
En cuanto a Euro600, antigua tarjeta 6000, hubo un plan en 2018 junto con 4B y Servired para crear una tarjeta que compitiese contra Visa y Mastercard, pero parece que terminó feneciendo la idea.
www.adslzone.net/2018/03/12/nueva-tarjeta-credito-espanola-visa-master
En la danesa y holandesa no lo encuentro.
Sino quiere decir que han quedado para lanzarlo en los próximos años.
Titulares clickbait cortesía de El economista.