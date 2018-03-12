edición general
El Bizum europeo ya es una realidad: así podrás enviar dinero al instante entre 13 países

Más de 130 millones de usuarios de aplicaciones de pagos y transferencias instantáneas en Europa, entre ellos los de la española Bizum, podrán enviarse este año dinero entre ellos en un ámbito que abarca trece países, en lo que puede ser el arranque de un gran sistema de pagos paneuropeo.

Comentarios destacados:          
Apotropeo #2 Apotropeo
Ya podemos mandarle dinero a cualquiera.
Ahora sólo nos falta tenerlo.
Benzo #3 Benzo
#2 También nos vale para pedir limosna. :shit:
torkato #24 torkato *
#3 Pues no estás desencaminado. He visto a mendigos y no ten mendigos pidiendo por bizum.
#28 A_S
#24 #3 Tampoco es chiste que lo puedes encontrar en muchas iglesias, limosna con tarjeta o por bizum
El_pofesional #15 El_pofesional
#4 Bizum sirve para pagos. Lo he usado ayer mismo en una tienda online española.
cosmonauta #16 cosmonauta
#15 Sirve. Pero no es adecuado. Lo explico en #11
HaCHa #30 HaCHa
#16 Ahora explica lo inviable que resulta devolver un pago con VISA cuando no se alinean los astros de la constelación de Giliplutón. Y si luego nos cuentas las coberturas de las pólizas de una VISA moderna ya nos desorinamos todas locas y será la risión contactless de los "valores añadildos".
#19 lorne_malvo
#15 Igual que en (pocas) tiendas se puede pagar con transferencia bancaria. No es exáctamente lo mismo.
El_pofesional #22 El_pofesional
#19 No. Bizum ahora ha implementado un sistema de pagos. Es distinto a mandar pasta a colegas.
Joker_2O #1 Joker_2O
Un pasito mas hacia la independencia de Visa y MasterCard
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 No veo que tiene que ver. Bizum son transferencias instantáneas con seguridad limitada. Visa o Mastercard son pagos.

Por otro lado, ya existieron en su momento las tarjetas 6000, 4B y el equivalente en cada país europeo. Volver a implantarlos es muy sencillo.
#6 estreñido
#4 dime qué no tienes ni idea sin decírmelo.
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 Trabajando en y con pasarelas bancarias desde hace 25 años. ¿A que quieres que te gane?
reivaj01 #20 reivaj01
#7 Busca "Bizum Pay", pero no lo busques en Altavista, que ya dejó de ser un buscador.
Unregistered #27 Unregistered *
#7 Si te animas, podías escribir un artículo sobre el "Auge y caída de Paypal", seguro que gusta. Todavía sigo sin entender cómo siendo de los primeros les han comido tanta parte de la tostada durante los últimos años.

Esta captura creo que es de EE.UU., pero en otros países les ha pasado más de lo mismo.  media
Pedro_Bear #32 Pedro_Bear
#27 sabes juvenal con los artículos de Malemáticas que saca cada tanto?

Crea uno tú llamado:
Decisiones Empresariales Pesimas:
DEP Ep 1: Skype

cobro 15% de karma en comisión
Unregistered #35 Unregistered
#32 Luego te lo pago con el Bizum europeo imaginario.
#9 chocoleches
#4 Seguridad limitada? Puedes dar más datos (no tengo ni idea del tema)

La única pega que le veo es que las cuentas bancarias están pensadas para el fallo humano (tienen dos dígitos de control) en bizum si te equivocas al marcar el número la has liado parda.
cosmonauta #11 cosmonauta *
#9 Intenta que te devuelvan la transferencia si te equivocas. O si no estás de acuerdo con el servicio ofrecido. No hay ningún arbitraje. En un pago con tarjeta, si. Tampoco hay seguros asociados ni otros valores añadidos que puede tener una tarjeta.

Ojo, que no es malo, pero es lo que es. Una manera sencilla de hacer transferencias instantáneas.
El_pofesional #18 El_pofesional
#11 En mi puta vida he podido devolver un pago con tarjeta de débito. Ha sido siempre fuera del banco si lo he conseguido. Igual que ahora con bizum.
torkato #23 torkato
#18 Todos los pagos con tarjetas tienen asociado un seguro y si reclamas al banco, te pueden devolver el dinero. Lo se porque una ex trabajaba en un banco, y porque además he sido testigo de estafas en pagos a tiendas online, fraudes o dejadez donde quienes recuperan el dinero es quienes pagaron con tarjeta y no con transferencia (gracias al seguro).
#34 lp0onfire
#11 Pues un pedido del LIDL (tienda online) que me vino roto, pagado por Bizum, devuelto por Bizum ... Otra cosa es que en según que comercios pongan pegas, pero poder se puede.  media
themarquesito #12 themarquesito
#4 La tarjeta 4B tardó poco en integrarse en Mastercard.
En cuanto a Euro600, antigua tarjeta 6000, hubo un plan en 2018 junto con 4B y Servired para crear una tarjeta que compitiese contra Visa y Mastercard, pero parece que terminó feneciendo la idea.
www.adslzone.net/2018/03/12/nueva-tarjeta-credito-espanola-visa-master
ronko #14 ronko
#1 Ahora falta la independencia de Android e IOS .
ElBeaver #17 ElBeaver
#14 Es más importante que los fabricantes estén obligados a publicar los drivers de sus aparatos para que estén disponibles para los desarrolladores y se prohíba el bloqueo de arranque (boot lock).
Supercinexin #5 Supercinexin
Llega unos veinticinco años tarde, pero bueno.
Pedro_Bear #33 Pedro_Bear
#5 pero está en Google Play App Store ya?
En la danesa y holandesa no lo encuentro.


Sino quiere decir que han quedado para lanzarlo en los próximos años.
ctrl_alt_del #8 ctrl_alt_del
Hay que decir que el nombre del Bizum italiano es muy sugerente: Satispay :-D
#10 diablos_maiq
#8 y el que paga con ello es un satispayer, claro xD
HaCHa #31 HaCHa
#10 Se dice Paganini.
Bald #13 Bald
Buena noticia, por fin podremos pagar todos juntos y luego hacer bizum cuando nos emborrachemos con europeos.
ubiquae #29 ubiquae
Por favor, pasarela de pago online ya!! esto tiene que estar en todo e-commerce europeo, ya está bien de paypal
bacilo #25 bacilo
Que bien. Podremos seguir haciendo bizum cuando vayamos a Groenlandia fusil en mano para defenderla de Naranjito.
tricionide #21 tricionide
que nombre global tiene para que te entiendan en el resto de Europa ? se acabo el paypal
Unregistered #26 Unregistered
#21 Se llama LuegoTePago, porque todavía no existe :troll:

Titulares clickbait cortesía de El economista.
