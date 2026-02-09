"Un absoluto infierno" afirma un irlandés con permiso de trabajo en regla detenido por ICE desde septiembre [ENG]

Seamus Culleton, irlandés del condado de Kilkenny, que reside en EE.UU desde hace 20 años, lleva 5 meses encerrado por ICE a pesar de tener sus documentos en regla, estar casado con una estadounidense y haber solicitado la green card en abril. Fue arrestado el 9 de septiembre de 2025 y lleva retenido en Texas cinco meses a pesar de no tener antecedentes penales, "ni siquiera una multa de tráfico". En una entrevista telefónica desde El Paso (Texas), dice que las condiciones son "como un campo de concentración, un absoluto infierno".