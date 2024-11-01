Toni Cantó, el nuevo fichaje estrella de la universidad privada online aprobada por Moreno Bonilla de forma exprés

Cantó ha sido el último fichaje estrella de este centro universitario privado andaluz, cuya matriz es Medac, la empresa que fundara el fallecido Javier Imbroda, ex consejero de Educación con Moreno Bonilla en su primera legislatura. Anteriormente, Utamed, que comenzó su actividad académica el pasado octubre tras ser aprobada por la Junta andaluza en 2023, ya ha contratado también los servicios de otro ex compañero de Cantó en el otrora influyente Ciudadanos, su líder, Albert Rivera.
| etiquetas: toni cantó , moreno bonilla , universidad
El fondo proisraelí Kohlberg Kravis Roberts, KKR, extiende sus brazos dentro del Estado español, diversificándose en distintos sectores, además de poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos. Desde… » ver todo el comentario
Por cierto...
Tiene buen enchufe en el fachosfera el hijo puta.
Y él feliz de la vida de que se acuerden de él. En otro país "normal", lo habrían metido en un rincón oscuro a meditar sus gilipolleces.
Mnm usa tu fuerza