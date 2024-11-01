edición general
18 meneos
18 clics
Toni Cantó, el nuevo fichaje estrella de la universidad privada online aprobada por Moreno Bonilla de forma exprés

Toni Cantó, el nuevo fichaje estrella de la universidad privada online aprobada por Moreno Bonilla de forma exprés

Cantó ha sido el último fichaje estrella de este centro universitario privado andaluz, cuya matriz es Medac, la empresa que fundara el fallecido Javier Imbroda, ex consejero de Educación con Moreno Bonilla en su primera legislatura. Anteriormente, Utamed, que comenzó su actividad académica el pasado octubre tras ser aprobada por la Junta andaluza en 2023, ya ha contratado también los servicios de otro ex compañero de Cantó en el otrora influyente Ciudadanos, su líder, Albert Rivera.

| etiquetas: toni cantó , moreno bonilla , universidad
15 3 0 K 179 actualidad
13 comentarios
15 3 0 K 179 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 PerritaPiloto
Señal inequívoca de que es un chiringuito.
12 K 148
#3 cajadecartonmojada
#2 Y de que no tienen previsto que termine ni una sola promoción.
0 K 12
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#2 #4 En 2021, el fondo proisraelí KKR compró la compañía malagueña de educación MEDAC, impulsora de la universidad privada online UTAMED avalada por la Junta de Andalucía y empresa líder de la privatización de la FP en la comunidad.

El fondo proisraelí Kohlberg Kravis Roberts, KKR, extiende sus brazos dentro del Estado español, diversificándose en distintos sectores, además de poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos. Desde…   » ver todo el comentario
2 K 43
#7 Eukherio
#2 Ya con lo de universidad privada online se sabía, lo único que adoptaron a Cantó. Hoy en día la única función de las privadas on-line es parecer una universidad y regalar títulos a los que pagan la carísima matrícula. Tendrán razón los que le ven más futuro a la FP, porque esto en unos años se va petar de títulos universitarios on-line carísimos y oficiales que no acreditan una mierda porque nadie paga 10.000 euros anuales para tener que matarse a estudiar.
0 K 8
johel #9 johel
#7 Por eso estan reventando la FP con privadas.
0 K 10
#12 Eukherio
#9 A ver, hablé con algún profesor de FP en la pública y por lo que dicen los del on-line no aprueban una sola prueba en taller. No sé cómo harán las privadas, pero fuera de las profesiones estilo informática lo tienen jodido para acreditar competencias. Me gustaría ver esas pruebas.
0 K 8
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"ha contratado también los servicios de otro ex compañero de Cantó en el otrora influyente Ciudadanos, su líder, Albert Rivera"
xD xD xD

Por cierto...  media
2 K 31
cax #11 cax
Este tío siempre pilla poltrona aunque todos sus proyectos sean una puta mierda.

Tiene buen enchufe en el fachosfera el hijo puta.
1 K 22
Milmariposas #13 Milmariposas
Un inútil que tiene CERO méritos académicos, nadando de nuevo entre chiringuitos y paguitas.

Y él feliz de la vida de que se acuerden de él. En otro país "normal", lo habrían metido en un rincón oscuro a meditar sus gilipolleces.
0 K 13
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Seguro que hay un meme de esto...

Mnm usa tu fuerza xD
0 K 11
#4 Leon_Bocanegra
Que poco va a durar esa universidad privada.
0 K 11
joffer #8 joffer
#4 Lo importante no es cuánto dure, si no cúanto dinero es capaz de sacar de nuestros bolsillos mientras va cerrando.
1 K 23
johel #10 johel *
Los jueves se tiene que montar un pollo enorme en las fiestas.
0 K 10

menéame