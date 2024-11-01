Toni Cantó, el nuevo fichaje estrella de la universidad privada online aprobada por Moreno Bonilla de forma exprés

Cantó ha sido el último fichaje estrella de este centro universitario privado andaluz, cuya matriz es Medac, la empresa que fundara el fallecido Javier Imbroda, ex consejero de Educación con Moreno Bonilla en su primera legislatura. Anteriormente, Utamed, que comenzó su actividad académica el pasado octubre tras ser aprobada por la Junta andaluza en 2023, ya ha contratado también los servicios de otro ex compañero de Cantó en el otrora influyente Ciudadanos, su líder, Albert Rivera.