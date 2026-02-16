La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante

La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y el hijo de una edil del PP de San Vicente del Raspeig también figuran entre los propietarios de una vivienda protegida en Les Naus, la polémica promoción en la que personas vinculadas al Ayuntamiento del Alicante y a la Generalitat han sido agraciadas con inmuebles cuyas adjudicaciones están ya en manos de la Justicia.