La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante

La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y el hijo de una edil del PP de San Vicente del Raspeig también figuran entre los propietarios de una vivienda protegida en Les Naus, la polémica promoción en la que personas vinculadas al Ayuntamiento del Alicante y a la Generalitat han sido agraciadas con inmuebles cuyas adjudicaciones están ya en manos de la Justicia.

IrMaNDiÑo #3 IrMaNDiÑo *
En varias ocasiones, los jueces han anulado oposiciones, por distintos motivos, y han obligado a repetirlas.
En este caso, un juez debiera anular estas adjudicaciones de viviendas y obligar a una nueva adjudicación.
3 K 59
#1 Barriales
Al final se acabará sabiendo, que la banda de delincuencia organizada pepetarra, hizo los pisos a medida para que dárselos todos.
5 K 53
Andreham #6 Andreham
Al final la única solución para esa urbanización va a ser una clásica turba enfurecida que queme hasta los cimientos toda la urbanización y así no es de nadie.
1 K 15
ipanies #4 ipanies
La organización delictiva haciendo de las suyas con el aval de los votos de millones de españoles que no se han debido de enterar de que son una jodida organización delictiva!!!!
0 K 14
UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Seguid votandoles
1 K 13
Dene #5 Dene
Hay alguien en esa urbanización que no sea pepero??
0 K 11
#7 Rixx
Son sus costumbres y hay que respetarlas :troll:
0 K 7

