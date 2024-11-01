edición general
La Fiscalía ve indicios de prevaricación y fraude en la red de cargos del PP beneficiada por las VPO de Alicante

La denuncia se dirige contra una quincena de personas que formarían parte de una red de cargos vinculados al Partido Popular y altos funcionarios locales

#2 fremen11
Indicios dicen.......
2
smilo #5 smilo
A ver si se empieza a castigar fuertemente estás corruptelas de una vez
0
Malinke #7 Malinke
Con 14 no había indicios.
0
#1 Luiskelele
Menudos linces
0
#3 Quillotro
#1 Este que tiene buen ojo, que lo manden a ver si averigua quién es Mpunto Rajoy
0
Lamantua #4 Lamantua
Y yo tambien lo veo... xD xD xD xD
0
#6 sorlak
No pasa nada.. alguien lo afinará
0

