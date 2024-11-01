·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13675
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6094
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
3892
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
6451
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4629
clics
Reforma laboral
más votadas
392
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
332
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
446
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
361
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
385
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
24
clics
La Fiscalía ve indicios de prevaricación y fraude en la red de cargos del PP beneficiada por las VPO de Alicante
La denuncia se dirige contra una quincena de personas que formarían parte de una red de cargos vinculados al Partido Popular y altos funcionarios locales
|
etiquetas
:
vpo
,
alicante
,
pp
,
prevaricación
,
viviendas de protección oficial
13
3
0
K
133
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
133
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
fremen11
Indicios dicen.......
2
K
22
#5
smilo
A ver si se empieza a castigar fuertemente estás corruptelas de una vez
0
K
12
#7
Malinke
Con 14 no había indicios.
0
K
11
#1
Luiskelele
Menudos linces
0
K
11
#3
Quillotro
#1
Este que tiene buen ojo, que lo manden a ver si averigua quién es Mpunto Rajoy
0
K
19
#4
Lamantua
Y yo tambien lo veo...
0
K
8
#6
sorlak
No pasa nada.. alguien lo afinará
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente