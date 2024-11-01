Iberdrola, Atlantica y Rolwind, principales ganadores en el reparto final de los 827 millones de los FEDER para almacenamiento

El Gobierno ha publicado la resolución definitiva del Premio Gordo de la Lotería del Almacenamiento, los 840 millones procedentes de los fondos FEDER y se han producido cambios significativos respecto a la resolución provisional. Se da la circunstancia de que aunque se premien a menos proyectos y por menos cantidad sí se dan ayudas a proyectos con mayor capacidad de almacenamiento. Finalmente, en total percibirán ayudas 133 proyectos de almacenamiento con casi 2.400 MW de potencia y cerca de 10.000 MWh de capacidad de almacenamiento.