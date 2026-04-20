‘Perdió los papeles por completo’: Trump es retirado de su propia reunión en la Casa Blanca tras un colapso emocional [ENG]

Un reporte del Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administración, afirma que el Presidente Trump fue excluido de la Sala de Situación durante una operación de rescate militar en Irán. Fuentes indican que esto se debió a preocupaciones sobre su estado emocional y la creencia de que su impaciencia sería contraproducente. El reporte contrasta las acciones privadas con las declaraciones públicas del presidente. En las horas siguientes, Trump lloró en todo el Ala Oeste en lo que fuentes describieron como un “estado frenético".