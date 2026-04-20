‘Perdió los papeles por completo’: Trump es retirado de su propia reunión en la Casa Blanca tras un colapso emocional [ENG]

Un reporte del Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administración, afirma que el Presidente Trump fue excluido de la Sala de Situación durante una operación de rescate militar en Irán. Fuentes indican que esto se debió a preocupaciones sobre su estado emocional y la creencia de que su impaciencia sería contraproducente. El reporte contrasta las acciones privadas con las declaraciones públicas del presidente. En las horas siguientes, Trump lloró en todo el Ala Oeste en lo que fuentes describieron como un “estado frenético".
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Hostia con hache, por favor.
Por lo demás, totalmente de acuerdo con tu comentario.
Yo con verle caer desplomado voy bien.
El problema no es sólo Trump, también lo han sido sus antecesores. Y más problemático que el presidente-títere de turno es el Estado profundo (Deep state) y los oligarcas que dominan la economía del imperio gringo, imperio que está muy cerca de derrumbarse, pues su decadencia empezó décadas atrás.
Erronea.
Lo que molaria que fuese cierto
www.wsj.com/politics/national-security/trump-public-bravado-private-fe
Y es absolutamente devastador.
Si no estáis suscritos, lo podréis leer en archive o similares.
Es que ha habido muchas de esas?
Le falta mearles en su cara
www.youtube.com/watch?v=xBWmkwaTQ0k
De todas formas, parece que estos del "The Daily Adda" lol han re-redactado para que parezca más dramático:
www.wsj.com/politics/national-security/trump-public-bravado-private-fe
(traducción de Google)
Parecía que Donald Trump había perdido el apetito por el riesgo y sus temores aumentaban.
Era la tarde del Viernes Santo en un Ala Oeste casi vacía, poco después de que el
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