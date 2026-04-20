edición general
159 meneos
1113 clics
‘Perdió los papeles por completo’: Trump es retirado de su propia reunión en la Casa Blanca tras un colapso emocional [ENG]

‘Perdió los papeles por completo’: Trump es retirado de su propia reunión en la Casa Blanca tras un colapso emocional [ENG]

Un reporte del Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administración, afirma que el Presidente Trump fue excluido de la Sala de Situación durante una operación de rescate militar en Irán. Fuentes indican que esto se debió a preocupaciones sobre su estado emocional y la creencia de que su impaciencia sería contraproducente. El reporte contrasta las acciones privadas con las declaraciones públicas del presidente. En las horas siguientes, Trump lloró en todo el Ala Oeste en lo que fuentes describieron como un “estado frenético".

| etiquetas: trump , llorón , emocional , expulsado , irán , wsj , taco
87 72 4 K 615 politica
38 comentarios
87 72 4 K 615 politica
Comentarios destacados:          
#5 luckyy
Un puto pijo al que nunca le han dado dos ostias
15 K 157
Beltenebros #16 Beltenebros *
#5
Hostia con hache, por favor.
Por lo demás, totalmente de acuerdo con tu comentario.
5 K 50
#18 nosurrender
#16 Bien jugao ahí, sí señor {0x263a}
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #36 Un_señor_de_Cuenca
#5 Intentó hacer con Irán eso que decía que hacía con las mujeres "grab Theme by the pussy" y le han dado una hostia en toda la cara.
0 K 15
mariKarmo #11 mariKarmo
Comienzan a hacerle la cama. Se viene la enmienda esa del incapacitado.
13 K 139
GuerraEsPaz #14 GuerraEsPaz
#11 o jd vance se espere a los resultados de las midterms para ponerse de presidente. cualquiera sabe las intrigas de palacio...
2 K 19
#6 Review
TACO: Trump Always Cries Out
11 K 118
Mark_ #4 Mark_
A ver cuándo la noticia es "pierde el pulso por completo" para que el mundo sea un sitio algo mejor...
9 K 107
GuerraEsPaz #12 GuerraEsPaz
#4 antes de aplanar el encefalograma, que lo echen de presidente primero y despues que lo enjuicien y encarcelen
0 K 8
Mark_ #20 Mark_ *
#12 no va a dar tiempo de pisar el talego, tiene casi 80 años y el cuerpo le va pidiendo tierra.

Yo con verle caer desplomado voy bien.
2 K 41
Beltenebros #17 Beltenebros
#4
El problema no es sólo Trump, también lo han sido sus antecesores. Y más problemático que el presidente-títere de turno es el Estado profundo (Deep state) y los oligarcas que dominan la economía del imperio gringo, imperio que está muy cerca de derrumbarse, pues su decadencia empezó décadas atrás.
4 K 61
laguerrillasilenciosa #29 laguerrillasilenciosa
#17 No sé cómo quedaran sus estadísticas de muerte y destrucción en relación a otras administraciones anteriores, pero hay algo que hay que agradecerle a Trump: su bocachanclismo. Su nula preocupación por las formas, la diplomacia, la estrategia, la dialéctica, hacen muy difícil justificar sus actos para quienes históricamente le han (hemos) reído las gracias a EEUU. Dudo que Aznar hubiera podido arrastrarnos a un conflico bélico en Oriente Medio con un tipo como éste como socio.
0 K 9
Kantinero #1 Kantinero
Un fiel reflejo de lo que es la basura que le vota.
9 K 99
#24 hokkien *
#1 no hay ningún otro medio que informe de algo tan grave. No hay referencia a ese reporte.
Erronea.
Lo que molaria que fuese cierto
3 K 36
#32 Carapedo *
#24 El artículo del WSJ es este:

www.wsj.com/politics/national-security/trump-public-bravado-private-fe

Y es absolutamente devastador.

Si no estáis suscritos, lo podréis leer en archive o similares.
2 K 38
#7 IsraelEstadoGenocida
Me llama la atención lo de una operación de rescate militar en Irán.

Es que ha habido muchas de esas?
4 K 57
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
Aún así 1/3 aprueban su mandato
Le falta mearles en su cara
3 K 43
GuerraEsPaz #15 GuerraEsPaz
#8 despues de esto y que salga que su propio gabinete lo esta desautorizando, dudo que ese tercio lo siga apoyando...
1 K 23
HeilHynkel #19 HeilHynkel
Mira tú que en Irán igual se repite el Milagro de la casa de Brandenburgo
2 K 40
GuerraEsPaz #13 GuerraEsPaz
miremoslo por el lado positivo: esta desautorizado entre su gabinete y no tenga fuerza suficiente para lanzar un golpe de estado, no podria impedir celebrar las midterms y muy probablemente se le eche mediante impeachment...
3 K 40
#22 Hynkel
#13 Si hay impeachment o incapacitación, viene Vance. Los demócratas buscarán ganar las dos cámaras (la de representantes se da por segura, la disputa es por el Senado), y así dejar a Trump con mucho menos poder, y que los republicanos sean un pato cojo durante medio mandato.
0 K 8
GuerraEsPaz #31 GuerraEsPaz
#22 depende. si la destitución ocurre tras las midterms, Vance podría quedarse a medio gas, si pero abriría el melón a figuras como desantis o pence para encauzar a los votantes descontentos. aun así, el resultado sería bastante imprevisible según cómo evolucione el descenso y caida de trump...
0 K 8
antesdarle #9 antesdarle
Es hora de dormir a la zanahoria :troll:
3 K 40
#25 meta
#9 No llega a las midterms
0 K 9
#28 DotorMaster
Microblogging de etiquetas. Las etiquetas tienen una utilidad, hay que utilizarlas bien, y no para hacerse el gracioso. Hacerlo mal resta calidad al sistema de búsqueda.
2 K 37
EvilPreacher #23 EvilPreacher
Cada día gotea una de estas noticias. Me reafirmo en que están pavimentando el camino para que pueda evitar la cárcel, cuando abandone el poder, alegando demencia.
1 K 21
higochungo #26 higochungo
Se ha bugeao
1 K 21
security_incident #2 security_incident
Tiene que haber video de esto no?
1 K 20
Laro__ #3 Laro__ *
#2 Creo que aquí se puede ver:

www.youtube.com/watch?v=xBWmkwaTQ0k
21 K 216
salteado3 #10 salteado3
#3 He venido solo a los comentarios para ver esto 8-D
6 K 79
#21 DenisseJoel
#2 Con que hubiera un enlace a la noticia del WSJ sería más que suficiente.
1 K 22
#34 cajadecartonmojada *
#21 El enlace está en la primera línea del envío, pero el WSJ es muro de pago.

De todas formas, parece que estos del "The Daily Adda" lol han re-redactado para que parezca más dramático:

www.wsj.com/politics/national-security/trump-public-bravado-private-fe

(traducción de Google)

Parecía que Donald Trump había perdido el apetito por el riesgo y sus temores aumentaban.

Era la tarde del Viernes Santo en un Ala Oeste casi vacía, poco después de que el

…   » ver todo el comentario
1 K 23
Duernu #30 Duernu
Ese artículo es un bulo de manual, puro clickbait. Si de verdad hubieran tenido que sacar al presidente de Estados Unidos de su propia reunión por un ataque de nervios, estaría abriendo todos los telediarios del mundo ahora mismo. No hay ninguna fuente adicional que diga lo que se dice aquí. SENSACIONALISTA O ERRONEA.
1 K 20
Paltus #38 Paltus
Vivimos un apagón informativo. Ha perdido los nervios al recibir los cadáveres de 13 Marines según Gemini. Hay quien piensa a favor por sensible o en contra por locura pero lo que está claro que la prensa nacional está en apagón igual que el ataque ayer con drones a los buques estadounidenses. #30
0 K 10
Manuel.G #35 Manuel.G
Me cuesta creer que esto sea cierto y no esté abriendo telediarios a nivel mundial. No lo sé, Rick...
1 K 19
Ehorus #27 Ehorus
Parece que aún le dura la rabia de no asaltar la isla de Iran... y que Europa le halla hecho una cobra con el tema de la OTAN...
0 K 12
#37 davidvsgoliat
Si esto no es lo más parecido a Hitler que podamos recordar...
0 K 11
Freefox #33 Freefox
Le ha colapsado la neurona que le quedaba. Tarde o temprano tenía que suceder.
0 K 6

menéame