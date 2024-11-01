Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin [Ing]  

Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin. [Descripción del vídeo:] El ordenador llama a los números de spam registrados una y otra vez, poniéndoles automáticamente la canción "Never Gonna give you up" de Rick Astley (lo que viene siendo hacer un "rickrolling"), hasta que es el spammer el que bloquea el número del desarrollador.