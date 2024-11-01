Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin [Ing]  

Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin. [Descripción del vídeo:] El ordenador llama a los números de spam registrados una y otra vez, poniéndoles automáticamente la canción "Never Gonna give you up" de Rick Astley (lo que viene siendo hacer un "rickrolling"), hasta que es el spammer el que bloquea el número del desarrollador.
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Desde hace meses, he recibido multitud de llamadas de gente diciéndome "tenía una llamada perdida tuya" o "me acabas de llamar". Por lo visto, muchos spammers hacen que la llamada muestre números de teléfono aleatorios. Entre ellos, mi número español.
Ya me he informado y para denunciar tengo que ir presencialmente a España. Además, la denuncia sólo me cubriría las espaldas legalmente, pero no hay forma de que bloqueen esta práctica.
Estoy un poco hasta la coronilla.