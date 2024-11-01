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Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin [Ing]

Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin [Ing]  

Un desarrollador crea un script que devuelve la llamada a los números de spam y los atrapa en un bucle sin fin. [Descripción del vídeo:] El ordenador llama a los números de spam registrados una y otra vez, poniéndoles automáticamente la canción "Never Gonna give you up" de Rick Astley (lo que viene siendo hacer un "rickrolling"), hasta que es el spammer el que bloquea el número del desarrollador.

| etiquetas: llamadas , spam , teléfono , rickroll , script
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9 comentarios
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JanSmite #2 JanSmite
Si distribuye el script y lo hace todo el mundo, ¿eso sería un DDOS telefónico? xD :shit:
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#4 Tensk
#2 El DDOS tiene como propiedad inherente que se hace a la vez.
1 K 29
woody_alien #6 woody_alien *
#2 No, fuera de EE.UU, donde no cobran el establecimiento de llamada, sería un DDOS a tu cuenta bancaria. Siempre odié a los yankees porque en Europa no se puede hacer wardialing, bueno sí, pero prepara la cartera.
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Joker_2O #9 Joker_2O
#6 Con las tarifas actuales puede hacerse perfectamente. Al menos en España.
1 K 25
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Como se usa?? xD
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#5 DatosOMientes
Espero que no se convierta en un problema para mí.

Desde hace meses, he recibido multitud de llamadas de gente diciéndome "tenía una llamada perdida tuya" o "me acabas de llamar". Por lo visto, muchos spammers hacen que la llamada muestre números de teléfono aleatorios. Entre ellos, mi número español.
Ya me he informado y para denunciar tengo que ir presencialmente a España. Además, la denuncia sólo me cubriría las espaldas legalmente, pero no hay forma de que bloqueen esta práctica.

Estoy un poco hasta la coronilla.
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#1 casicasi
Lo puede hacer con cualquier número?
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JanSmite #3 JanSmite
#1 Me imagino que sí, con cualquier número que quede registrado (o él haya registrado) como llamada spam.
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#8 HangTheRich
#1 no creo, probablemente sea con un numero de los de google como se ve en la pantalla. En USA y en algun otro pais puedes conseguir numeros online y gestionarlos desde la web, pero aqui que yo sepa no.
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menéame