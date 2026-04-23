Carta sobre Palestina (Albert Einstein)

Estimado Señor:

Cuando una verdadera y final catástrofe fuera a caer sobre nosotros en Palestina los primeros responsables por ella serían los británicos y el segundo responsable la organización Terrorista formada desde nuestras propias filas.

No estoy dispuesto a reunirme con nadie asociado con aquella gente engañada y criminal.

Sinceramente suyo,

A. Einstein