Carta sobre Palestina (Albert Einstein)

Estimado Señor:
Cuando una verdadera y final catástrofe fuera a caer sobre nosotros en Palestina los primeros responsables por ella serían los británicos y el segundo responsable la organización Terrorista formada desde nuestras propias filas.
No estoy dispuesto a reunirme con nadie asociado con aquella gente engañada y criminal.
Sinceramente suyo,
A. Einstein
Fuente: Traducido desde una imagen digital del original alojada en Deir Yassin Rememebered.
www.deiryassin.org/einstein.html
Se cumple la teoría de que si tiras del hilo, los británicos siempre están al inicio de cualquier problema en Oriente Medio