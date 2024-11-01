La compañía china CATL inicia la construcción de una enorme planta de baterías en España

La compañía china CATL empezará a construir el miércoles la mayor fábrica de baterías de España, un proyecto de 4.100 millones de euros (4.800 millones de dólares) con Stellantis que pone de relieve la dependencia europea de la tecnología china, pese a que Bruselas está tratando de endurecer las normas comerciales. La planta de Figueruelas, localidad de 1.300 habitantes, cuenta con más de 300 millones de euros de fondos de la UE y se espera que empiece a producir a finales de 2026.