Los Acuerdos de Abraham llegan al Estrecho: cómo Israel puede ayudar a Marruecos a recuperar Ceuta y Melilla (EN)

La negativa de España a permitir a EEUU el acceso a sus bases militares de Rota y Morón durante la campaña de Irán, su constante fracaso en cumplir los objetivos de gasto de defensa de la OTAN y la postura confrontativa del primer ministro P. Sánchez hacia la administración Trump han generado colectivamente algo raro en los asuntos del norte de África: una auténtica grieta en el blindaje estratégico de España sobre Ceuta y Melilla. En esa grieta, el nuevo socio más importante de Marruecos, Israel, está en una posición única para presionar
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¿2.000 años? Ni de coña. Salvo en el siglo XX y desde el siglo V AEC solo fueron independientes 80 años (con los Hasmoneos a los que derrotó Pompeyo el Grande)
Pequeño detalle que hace que a USA no le interesa que España tenga ese derecho de veto al paso, si se pone.
Otra cosa es que eso no se haya hecho nunca, porque se sabe que acto seguido se consumaría lo que dices en la noticia.
En cambio Turquia bien que mantenía cerrado su estrecho a los barcos rusos cuando quería, aunque bien es verdad, lo pusieron por escrito en un tratado en 1936, fecha en la que los piratas de UK le devolvieron la soberanía sobre esos estrechos. Lo mismito que podría pasar aquí.
Pero mucho me temo que los políticos españoles están cogidos por los huevos. Todos.
Con esto quiero decir que el dictadorzuelo ese del mohamed se piense mucho tener como amigos a israel. Puede llegar a ser un motín en su propio país.
Eso sin pensar en que está metiendo una cobra en su cama.
los israelies que estan en españa pueden irse alli ya que aqui no se les trata bien,
no hay ningun problema
Forma parte de la estrategia israelí de hacer aliá y agrupar a todo judío quiera o no para hacer su estado
es.wikipedia.org/wiki/Ceuta#Edad_Media
Antes de ser de la corona española fue parte de:
- Imperio vándalo (primero en la Península)
- Los bizantinos.
- La taifa de Málaga
- Almohades y almorávides (cuyo imperio se dividía entre la Península y parte de África)
- La taifa de Murcia.
- Reino de Granada
- Benimerines (con ayuda aragonesa)
- Portugal
Históricamente, ha tenido mucha mas relación con reinos peninsulares en los últimos 16 siglos que con reinos africanos.
Frase provocación para causar cortocircuitos.
Gibraltar ha sido español mas años que inglés
Y a otro colectivo (que se las da de aliado y lleva el pelo de color raro) le interesa cierta beligerancia hacia el norte.
Nunca va a haber conciliación con anglos y el sátrapa alauí.