Los Acuerdos de Abraham llegan al Estrecho: cómo Israel puede ayudar a Marruecos a recuperar Ceuta y Melilla (EN)

La negativa de España a permitir a EEUU el acceso a sus bases militares de Rota y Morón durante la campaña de Irán, su constante fracaso en cumplir los objetivos de gasto de defensa de la OTAN y la postura confrontativa del primer ministro P. Sánchez hacia la administración Trump han generado colectivamente algo raro en los asuntos del norte de África: una auténtica grieta en el blindaje estratégico de España sobre Ceuta y Melilla. En esa grieta, el nuevo socio más importante de Marruecos, Israel, está en una posición única para presionar