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Los Acuerdos de Abraham llegan al Estrecho: cómo Israel puede ayudar a Marruecos a recuperar Ceuta y Melilla (EN)

Los Acuerdos de Abraham llegan al Estrecho: cómo Israel puede ayudar a Marruecos a recuperar Ceuta y Melilla (EN)

La negativa de España a permitir a EEUU el acceso a sus bases militares de Rota y Morón durante la campaña de Irán, su constante fracaso en cumplir los objetivos de gasto de defensa de la OTAN y la postura confrontativa del primer ministro P. Sánchez hacia la administración Trump han generado colectivamente algo raro en los asuntos del norte de África: una auténtica grieta en el blindaje estratégico de España sobre Ceuta y Melilla. En esa grieta, el nuevo socio más importante de Marruecos, Israel, está en una posición única para presionar

| etiquetas: israel , ceuta melilla marruecos
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 Pivorexico
Como se puede recuperar algo que nunca te perteneció?
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Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Ya han empezado con la narrativa. Pronto será demasiado tarde para España, van a quitarle algunas cosillas, ahora con la configuración del Nuevo Mundo.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 de eso saben bien los israelís por eso les asesoran xD
4 K 71
Andreham #8 Andreham
#2 Cómo se puede perder algo que nunca ha sido tuyo?
1 K 21
aggelos #9 aggelos
#2 siendo Israel
4 K 68
yopasabaporaqui #15 yopasabaporaqui
#2 Sal de mi cabeza!
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Eibi6 #17 Eibi6
#2 usando la imaginación, mira los israelíes hace 80 años "recuperaron" un país que según un libro de cuentos les perteneció hace 2.000 años
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HeilHynkel #21 HeilHynkel *
#17

¿2.000 años? Ni de coña. Salvo en el siglo XX y desde el siglo V AEC solo fueron independientes 80 años (con los Hasmoneos a los que derrotó Pompeyo el Grande)
1 K 26
#6 peletes
El momento de caos en el estrecho llegará, porque es un punto importante para el comercio y a USA le interesa, ya que puede vender armas a un lado y al otro
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Wachoski #12 Wachoski
#6 y porque nos joden otra entrada de recursos (Argelia) para depender aún más de EEUU.... Una vez enquistados por el noreste con Rusia,... la puntilla viene por el sur, nuestro sur
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Awer #1 Awer
Vaya papelón para Ayuso, Abascal y compañía
4 K 67
#23 tropezon
#1 Pues resulta que Ceuta es lo que permite que haya que cruzar aguas jurisdiccionales españolas al pasar el estrecho de Gibraltar.

Pequeño detalle que hace que a USA no le interesa que España tenga ese derecho de veto al paso, si se pone.
Otra cosa es que eso no se haya hecho nunca, porque se sabe que acto seguido se consumaría lo que dices en la noticia.

En cambio Turquia bien que mantenía cerrado su estrecho a los barcos rusos cuando quería, aunque bien es verdad, lo pusieron por escrito en un tratado en 1936, fecha en la que los piratas de UK le devolvieron la soberanía sobre esos estrechos. Lo mismito que podría pasar aquí.
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wata #3 wata
Momento ideal para romper relaciones con los sionistas.
Pero mucho me temo que los políticos españoles están cogidos por los huevos. Todos.
3 K 50
#13 KaBeKa
Hace relativamente poco en la frutería a la que voy que lo llevan marroquíes, comentaba uno de los chicos acaloradamente que acababa de devolver un pedido porque la fruta(creo recordar mandarinas) eran de origen israel y que antes lo tiraba en vez de venderlo.
Con esto quiero decir que el dictadorzuelo ese del mohamed se piense mucho tener como amigos a israel. Puede llegar a ser un motín en su propio país.
Eso sin pensar en que está metiendo una cobra en su cama.
2 K 38
#7 marcotolo
pues ya que marruecos es su socio,
los israelies que estan en españa pueden irse alli ya que aqui no se les trata bien,
no hay ningun problema
1 K 30
#11 Lusco2
#7 Judíos de Ceuta y Melilla denuncian «constantes ataques» musulmanes al grito de «¡Viva Hitler!
Forma parte de la estrategia israelí de hacer aliá y agrupar a todo judío quiera o no para hacer su estado
3 K 57
HeilHynkel #19 HeilHynkel
Un detralle curioso de Ceuta:

es.wikipedia.org/wiki/Ceuta#Edad_Media

Antes de ser de la corona española fue parte de:
- Imperio vándalo (primero en la Península)
- Los bizantinos.
- La taifa de Málaga
- Almohades y almorávides (cuyo imperio se dividía entre la Península y parte de África)
- La taifa de Murcia.
- Reino de Granada
- Benimerines (con ayuda aragonesa)
- Portugal

Históricamente, ha tenido mucha mas relación con reinos peninsulares en los últimos 16 siglos que con reinos africanos.
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arturios #10 arturios
"Ceuta y Melilla son tan marroquís como Gibraltal español"

Frase provocación para causar cortocircuitos.
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Dene #16 Dene
#10 menuda sandez
Gibraltar ha sido español mas años que inglés
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Eibi6 #18 Eibi6
#10 Puestos a ponernos más pejigueros Melilla sí, Ceuta es porguesa{troll}
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Ratef #20 Ratef
Aunque haya mucho a quien le pese, Marruecos y España son socios comerciales y aliados ya desde hace bastantes años. Pero a determinado colectivo parece que le interesa mantener una beligerancia eterna con "los moros".
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HeilHynkel #22 HeilHynkel
#20

Y a otro colectivo (que se las da de aliado y lleva el pelo de color raro) le interesa cierta beligerancia hacia el norte.
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#14 pirat *
Corte de relaciones, cierre de verja y valla.
Nunca va a haber conciliación con anglos y el sátrapa alauí.
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menéame