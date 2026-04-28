El Gobierno de Ayuso, contra la prórroga de los alquileres: "Haré con mi vivienda lo que me dé la gana"

Es por ello que el consejero ha pedido no ser "falso" ni hacer una política "populista e intentando engañar a la gente" en esta materia. Asimismo, ha incidido en que la prórroga automática de los alquileres es "meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos". "¿Quién es el Estado y quién es Pedro Sánchez para decidir qué precio le pongo yo a mi vivienda que es mía, me la he ganado yo y haré con ella lo que me dé la gana?", ha relatado, además ha asegurado que con medidas como esta los propietarios van a "tener miedo" y la oferta del alquiler "