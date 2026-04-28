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El Gobierno de Ayuso, contra la prórroga de los alquileres: "Haré con mi vivienda lo que me dé la gana"

Es por ello que el consejero ha pedido no ser "falso" ni hacer una política "populista e intentando engañar a la gente" en esta materia. Asimismo, ha incidido en que la prórroga automática de los alquileres es "meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos". "¿Quién es el Estado y quién es Pedro Sánchez para decidir qué precio le pongo yo a mi vivienda que es mía, me la he ganado yo y haré con ella lo que me dé la gana?", ha relatado, además ha asegurado que con medidas como esta los propietarios van a "tener miedo" y la oferta del alquiler "

| etiquetas: vivienda , politica , propiedad privada , inversion , economia , gobernanza
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3 comentarios
3 0 0 K 58 Ayuso_news
#1 Tecar *
A algunos no les entra en la cabeza que lo que pueden o no pueden hacer tiene la Ley como límite.
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#2 Emotivo
La super inflación es consecuencia de la ley de la selva.
No sé trata de poner frenos a nadie, se trata de vivir en un país civilizado.
A los propietarios de viviendas también les molesta vivir en la selva por otros asuntos.
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#3 Emotivo
Defender la ley de la selva es defender los intereses de los poderosos.
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menéame