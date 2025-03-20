El canciller Merz y el primer ministro Jetten rechazan aumentar el presupuesto comunitario y proponen desviar fondos de la PAC y la Cohesión hacia la industria militar. La presidencia chipriota de la UE ya trabaja en dotaciones concretas bajo la premisa de la austeridad fiscal exigida por el eje franco-alemán y sus aliados, lo que apunta a una transferencia de rentas desde el sector primario y las clases trabajadoras regionales hacia el complejo militar-industrial .