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Alemania y Países Bajos exigen recortes en agricultura y regiones para priorizar el rearme

Alemania y Países Bajos exigen recortes en agricultura y regiones para priorizar el rearme

El canciller Merz y el primer ministro Jetten rechazan aumentar el presupuesto comunitario y proponen desviar fondos de la PAC y la Cohesión hacia la industria militar. La presidencia chipriota de la UE ya trabaja en dotaciones concretas bajo la premisa de la austeridad fiscal exigida por el eje franco-alemán y sus aliados, lo que apunta a una transferencia de rentas desde el sector primario y las clases trabajadoras regionales hacia el complejo militar-industrial .

| etiquetas: despilfarro en rearme , warfare
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
FlautaDeCaña #2 FlautaDeCaña
Vale. Que ellos coman armas y nosotros los frutos del huerto

Eso de la Unión Europea, ¿no era de fortalecer los pueblos y el mercado interior?
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elgranpilaf #7 elgranpilaf *
#2 Era #6 Para los de siempre
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Paltus #10 Paltus
#2 Con una crisis en ciernes y se cargan la autonomía alimentaria. No parece el lápiz más afilado de la clase.
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FlautaDeCaña #12 FlautaDeCaña
#10 es que se la suda. Solo miran sus bolsillos y con lo que ganan con las armas quieren pagar aún menos por el alimento
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#3 tierramar *
Nosotros tenemos al enemigo en casa: PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar con Sumar pronunciándose en contra y a favor de la salida de la OTAN. www.ultimahora.es/noticias/nacional/2025/03/20/2349913/psoe-votan-junt
Si votamos al PPSOE nos jugamos la sobrevievencia, no sólo por el desmantelamiento de la sanidad, el estado de bienestar, el mantenimiento de las infraestructuras; sino porque nos pueden meter en una guerra que nsostros no queremos; y desde luego lo que no queremos es que nuestros impuestos se desvíen a la industria armamentistica!!
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#5 tierramar *
Los vendidos-traidores-trileros politicos europeos, si existiera un ejercito europeo ya lo estarían utilizando como carne de cañón. Si se producen armas , se necesitan guerras, y las guerras necesitan carne de cañón! Stramer-Sanchez-Trump ánest eáscenificando una pantomima para que bajemos la guardia: www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-laborista-britanico-participa-ac
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#14 atrompicones *
Cuidadín, cuidadín, con los tambores de guerra. Los jovenes a ver a quién votáis, seriáis los primeros. El frío, el barro, el hambre, los piojos, el miedo, la humillación...Todas las guerras son malditas devoradoras de vida humana e imperio de la violencia y crueldad sin medidas.
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#16 diosmioporque
#14 Y la muerte.
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#13 Pitchford
Bueno, la UE es tremendamente excedentaria en la producción agrícola para alimentación humana y también en la producción de carne, exportando ambos en grandes cantidades, aunque para la ganadería importe soja de zonas deforestadas del Amazonas. Así que estaría bien reducir esas subvenciones a actividades de muy alto impacto ambiental y centrarlas en la producción agrícola ecológica y regenerativa.
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Pueden también chuparme los cojones por debajo del culo.
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#1 tierramar *
Quieren recortar en bienestar, agricultura,... todo lo que la población necesitamos!! ¿Qué pretenden?
www.meneame.net/m/actualidad/izquierda-europea-denuncia-congreso-milit La izquierda europea denuncia en su congreso la militarización y los recortes
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#9 Onaj
La noticia es sensacionalista pero la he buscado en otros medios y efectivamente el holandés ha dicho eso.

Pero vamos, holandeses y alemanes van siempre más perdidos que un pedo en un jacuzzi.
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FlautaDeCaña #15 FlautaDeCaña
#9 holandeses (e irlandeses) viven del dumping fiscal a costa de los ingresos de los demás
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#11 diosmioporque
Por cierto, todo lo que proponen los "norteños" es rebajar o destruir la PAC y Cohesión, que es dinero que va fundamentalmente a Francia, España, Portugal, Italia, Grecia y Polonia. Para financiar a su industria civil/militar.
Se entiende el arreglo con Mercosur y otros movimientos del capital germano, o anglo-germano.
Aceptar esto para cualquier ciudadano del sur es un suicidio, de derechas o de izquierdas.
Tengo hijos y sobrinos en edad de ser despedazados.
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#6 diosmioporque *
Vivir peor para morir aun peor.

¿Para beneficio de quién?
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#8 tierramar *
#6 Los verdaderos países son 2: 1-ricos.riquisimos contra 2-la población: los pueblos podemos salvar a otros pueblos, no ofreciendonos como carne de cañon, no empuñando ningun arma contra otros pueblos. Hasta ahora los ricos siempre nos han ganado a los pueblos arrasandolos, ejemplo II G.M. www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
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menéame