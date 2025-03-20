Alemania y Países Bajos exigen recortes en agricultura y regiones para priorizar el rearme

El canciller Merz y el primer ministro Jetten rechazan aumentar el presupuesto comunitario y proponen desviar fondos de la PAC y la Cohesión hacia la industria militar. La presidencia chipriota de la UE ya trabaja en dotaciones concretas bajo la premisa de la austeridad fiscal exigida por el eje franco-alemán y sus aliados, lo que apunta a una transferencia de rentas desde el sector primario y las clases trabajadoras regionales hacia el complejo militar-industrial .
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Eso de la Unión Europea, ¿no era de fortalecer los pueblos y el mercado interior?
Si votamos al PPSOE nos jugamos la sobrevievencia, no sólo por el desmantelamiento de la sanidad, el estado de bienestar, el mantenimiento de las infraestructuras; sino porque nos pueden meter en una guerra que nsostros no queremos; y desde luego lo que no queremos es que nuestros impuestos se desvíen a la industria armamentistica!!
www.meneame.net/m/actualidad/izquierda-europea-denuncia-congreso-milit La izquierda europea denuncia en su congreso la militarización y los recortes
Pero vamos, holandeses y alemanes van siempre más perdidos que un pedo en un jacuzzi.
Se entiende el arreglo con Mercosur y otros movimientos del capital germano, o anglo-germano.
Aceptar esto para cualquier ciudadano del sur es un suicidio, de derechas o de izquierdas.
Tengo hijos y sobrinos en edad de ser despedazados.
¿Para beneficio de quién?