Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron

¿Contribuyeron las grandes compañias estadounidenses a hacer posible la toma del poder por los nazis? Dicho de forma sencilla: Hitler no fue financiado directamente por Wall Street como si hubiera existido una gran conspiración internacional para llevarlo al poder. Pero, según Sutton, la estructura económica que permitió a Hitler gobernar, rearmarse y lanzar una guerra mundial fue reforzada por una red internacional de Bancos y corporaciones que hicieron negocios con Alemania durante los años veinte y treinta.