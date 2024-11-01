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Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron

Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron

¿Contribuyeron las grandes compañias estadounidenses a hacer posible la toma del poder por los nazis? Dicho de forma sencilla: Hitler no fue financiado directamente por Wall Street como si hubiera existido una gran conspiración internacional para llevarlo al poder. Pero, según Sutton, la estructura económica que permitió a Hitler gobernar, rearmarse y lanzar una guerra mundial fue reforzada por una red internacional de Bancos y corporaciones que hicieron negocios con Alemania durante los años veinte y treinta.

| etiquetas: el negocio de la guerra , complejo armamentistico-financiero
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Mangione #2 Mangione *
La trama empresarial fascita norteamericana del siglo pasado fue una realidad convenientemente enterrada:, silenciada y casi nunca, o nunca recordada:

es.wikipedia.org/wiki/Business_Plot (en español)
en.wikipedia.org/wiki/Business_Plot (en inglés)

Sobre Smedley Butler, el militar más condecorado en la historia de los Estados Unidos, que fue elegido por las corporaciones para ser el Hitler norteamericano, pero que desmontó el plan y lo denunció ante Roosevelt.…   » ver todo el comentario
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#3 j-light
#2 Vaya, esto es oro, querido meneante
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Mangione #4 Mangione *
#3 Historia. Recomiendo también leer otros libros sobre estos asuntos, como "IBM y el Holocausto", sobre cómo IBM hizo posible la maquinaria de exterminio nazi mediante los primeros ordenadores mecánicos con tarjetas perforadas. El documental, "La corporación, ¿instituciones o psicópatas?" también toca estos temas, y los libros La doctrina del shock y No Logo y de Naomi Klein son esencialas para entenderlo todo.

Si le añades los libros novelados sobre el capitalismo "Informe Lugano", se obtiene una radiografía bastante certera del "de dónde venimos" y "a dónde vamos".
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ochoceros #13 ochoceros
#2 Ya que hablamos de colaboraciones entre yankis y nazis, no olvidemos a Harry Truman y su discurso de 1941:

"Si vemos que Alemania gana, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia gana, deberíamos ayudar a Alemania. De esa manera, se matarán entre ellos durante el mayor tiempo posible. Todo esto es en beneficio de Estados Unidos"
Harry Truman, The New York Times, 24 de junio de 1941.

Tras demostrar pública y notoriamente esa línea de pensamiento psicópata, los yankis lo hicieron presidente y el muy hijop**a lanzó varias bombas nucleares sobre población civil en Japón. Ni olvido ni perdón.  media
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#1 Horkid *
Se supone que se aprende de la historia: ahora las grandes compañias yanquis (Blackrock,...), los señores corruptos de la guerra, están ganando dinero a expuertas con las guerras. Y Europa financiandolas!! Y los indicios apuntan a que EEUU quiere ampliar las guerras o la guerra www.meneame.net/m/Artículos/ejercito-europeo-carne-canon
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salteado3 #9 salteado3
#1 No hay que buscar conspiraciones. Simplemente el sistema está montado para que la corporaciones hagan lo que hacen y cada uno aporta un poquito para que todo se vaya a la mierda.

Blackrock hace todo para lo que ha sido fundada. Tiene un montón de dinero de ricachones pero también inversores que esperan jubilarse con lo que ganen ahí en países como EE.UU. que no tienen sistema público de pensiones.
Blackrock tiene que dar rendimiento y comprará casas o el Atlético de Madrid, lo que sea que…   » ver todo el comentario
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alehopio #10 alehopio *
#0 << una red internacional de Bancos y corporaciones que hicieron negocios con Alemania durante los años veinte y treinta >>

FALSO. Hicieron negocios con los nazis hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y más allá. No voy a repetir el comentario, así que lo enlazo:

www.meneame.net/story/opiniones-raciales-winston-churchill/c09#c-9

www.meneame.net/story/fortaleza-financiera-banco-pagos-internacionales
5 K 73
#6 luckyy
Quién podría creer que un tipo dando arengas en una cervecería podría llegar a hacer la guerra más cara de la historia sin la ayuda del capitalismo.
Lo sorprendente es cómo el capitalismo ha escondido su apoyo a ese nazismo, fascismo y franquismo. Aquí en España fue Joan March el que financio el golpe de estado asesino y ahora es blanqueado como fundación cultural de prestigio.

Y recordemos que la guerra fría fue un medio del capitalismo anglosajon para convatir el comunismo tras haber fracasado su apoyo al nazismo porque se les fue de madre
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
La relacion entre una gran deuda, una deuda enorme, y el fascismo. Para intentar pagar la deuda tienes que explotar mucho mas, "esclavizar" mucho mas a los trabajadores para que produzcan mucho mas a cambio de menos. Y para eso los sindicatos y partidos prosindicatos, socialistas, comunistas, son una traba. El fascismo es el que acaba a la fuerza con esos sindicatos y esos partidos.
Los acreedores quieren cobrar lo suyo y les da igual cómo, si es con fascismo, con dictaduras o con lo que sea.  media
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Mangione #8 Mangione
#5 Por eso hay que acabar con la deuda. acabando con los que sostienen el préstamo basado en la corrupción extractiva y la usura.
Ya va siendo hora joder, que estamos en el años 2026 después de Cristo y siguen queriendo gobernar la puta sociedad con el jodido Código de Hammurabi.
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uyquefrio #12 uyquefrio
Los fascismos siempre obedecen al capital y a los intereses burgueses dado que son fruto de los mismos.
Para sorpresa de nadie...
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#11 Mopongo
Es decir, que Hitler se aprovechó de el dinero amasado por Alemania en los años previos a su llegada al poder. Clásico de cualquier ultraestatista anticapitalista.
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menéame