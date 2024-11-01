Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron

¿Contribuyeron las grandes compañias estadounidenses a hacer posible la toma del poder por los nazis? Dicho de forma sencilla: Hitler no fue financiado directamente por Wall Street como si hubiera existido una gran conspiración internacional para llevarlo al poder. Pero, según Sutton, la estructura económica que permitió a Hitler gobernar, rearmarse y lanzar una guerra mundial fue reforzada por una red internacional de Bancos y corporaciones que hicieron negocios con Alemania durante los años veinte y treinta.
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es.wikipedia.org/wiki/Business_Plot (en español)
en.wikipedia.org/wiki/Business_Plot (en inglés)
Sobre Smedley Butler, el militar más condecorado en la historia de los Estados Unidos, que fue elegido por las corporaciones para ser el Hitler norteamericano, pero que desmontó el plan y lo denunció ante Roosevelt.… » ver todo el comentario
Si le añades los libros novelados sobre el capitalismo "Informe Lugano", se obtiene una radiografía bastante certera del "de dónde venimos" y "a dónde vamos".
"Si vemos que Alemania gana, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia gana, deberíamos ayudar a Alemania. De esa manera, se matarán entre ellos durante el mayor tiempo posible. Todo esto es en beneficio de Estados Unidos"
Harry Truman, The New York Times, 24 de junio de 1941.
Tras demostrar pública y notoriamente esa línea de pensamiento psicópata, los yankis lo hicieron presidente y el muy hijop**a lanzó varias bombas nucleares sobre población civil en Japón. Ni olvido ni perdón.
Blackrock hace todo para lo que ha sido fundada. Tiene un montón de dinero de ricachones pero también inversores que esperan jubilarse con lo que ganen ahí en países como EE.UU. que no tienen sistema público de pensiones.
Blackrock tiene que dar rendimiento y comprará casas o el Atlético de Madrid, lo que sea que… » ver todo el comentario
FALSO. Hicieron negocios con los nazis hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y más allá. No voy a repetir el comentario, así que lo enlazo:
www.meneame.net/story/opiniones-raciales-winston-churchill/c09#c-9
www.meneame.net/story/fortaleza-financiera-banco-pagos-internacionales
Lo sorprendente es cómo el capitalismo ha escondido su apoyo a ese nazismo, fascismo y franquismo. Aquí en España fue Joan March el que financio el golpe de estado asesino y ahora es blanqueado como fundación cultural de prestigio.
Y recordemos que la guerra fría fue un medio del capitalismo anglosajon para convatir el comunismo tras haber fracasado su apoyo al nazismo porque se les fue de madre
Los acreedores quieren cobrar lo suyo y les da igual cómo, si es con fascismo, con dictaduras o con lo que sea.
Ya va siendo hora joder, que estamos en el años 2026 después de Cristo y siguen queriendo gobernar la puta sociedad con el jodido Código de Hammurabi.
Para sorpresa de nadie...