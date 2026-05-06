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Imágenes satelitales publicadas por el Washington Post revelan que Irán golpeó al menos 228 estructuras militares estadounidenses, más de lo reportado oficialmente

Imágenes satelitales publicadas por el Washington Post revelan que Irán golpeó al menos 228 estructuras militares estadounidenses, más de lo reportado oficialmente

El análisis del diario estadounidense, basado en imágenes publicadas por medios afiliados al Estado iraní y verificadas con satélites europeos, muestra una magnitud de destrucción mayor a la reconocida por el Pentágono. "Los ataques iraníes fueron precisos. No hay cráteres aleatorios que indiquen fallos", dijo Mark Cancian, asesor senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado del Cuerpo de Marines.

| etiquetas: pentágono , hegseth , trump , eeuu , irán , satélites , guerra
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3 comentarios
10 3 0 K 210 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Las fotos y el artículo (es gratis si te suscribes) que dicen los NATOntados que no existe.

www.washingtonpost.com/investigations/2026/05/06/iran-us-bases-satelli  media
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javibaz #1 javibaz
Sin fotos ni enlaces a ellas.
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#2 j-light
¿Gobiernos mintiendo en tiempos de guerra?

Que les dieron más de lo que esperaban se nota en que pidieron tregua...
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menéame