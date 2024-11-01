edición general
Llegan a Cuba dos buques mexicanos cargados de alimentos en medio de las tensiones con EE.UU

Cuba recibió este jueves dos buques cargados con poco más de 800 toneladas de víveres que envió el gobierno de México como ayuda humanitaria para la población civil, según informó la Cancillería mexicana. El cargamento llega en medio de la fuerte crisis económica que enfrenta Cuba y de las presiones de Estados Unidos para aislar al gobierno cubano de la ayuda de otros países, en especial del suministro de petróleo para su industria estatal.

Spirito
¡Mil gracias, México! Eso os dignifica a los mexicanos. :hug:

Debería haber una ola de solidaridad mundial hacia el Pueblo Cubano.
Tkachenko
El NAFO fascista no se cansa de hacer el chorra
cocococo
Ahora falta que esos alimentos lleguen a la gente que los necesita, no a los amigos del partido.
banense
#3 NO, yo te digo lo que pasa en Cuba hace unas décadas atrás. Como dijo el presidente cubano en su entrevista se busca repartir todo igualitariamente. Eso no dudo que se intente hacer. Pero luego eso que llega se queda en las capitales provinciales donde están los almacenes centrales de todo lo que llega. Entonces, pensáis seguro que las provincias reparten todo como debe ser? Pues no, todo se queda ahí para cuando venga un dirigente ejemplo a Trinidad, pues para allá de manda todo, se cambian…   » ver todo el comentario
platypu
#3 A Estos?  media
platypu
#3 O a estos?  media
infernaculo725_614899207
A ver ese Pedro Sánchez que quiere ser el antagonista de Trump en el mundo. ¿No hay huevos o voluntad? xD
platypu
No habia bloqueo?
banense
#2 /s?
Cincocuatrotres
#2 Trump premiará a los mejicanos, es evidente.
Macnulti_reencarnado
#2 el bloqueo lo tienen en la cabeza los comunistas de sofá y neveras llenas españoles. Cuatro y el de la guitarra, afortunadamente.
Un_señor_de_Cuenca
#2 ¿No te has enterado de que EE.UU. ha amenazado a quien venda petróleo a Cuba? Un pais sin petróleo está paralizado de facto. No puedes ni distribuir alimentos.
El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Han conseguido saltarse el bloqueo naval sin ser detectados.

O puede que no exista ningún bloqueo
