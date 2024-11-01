Llegan a Cuba dos buques mexicanos cargados de alimentos en medio de las tensiones con EE.UU

Cuba recibió este jueves dos buques cargados con poco más de 800 toneladas de víveres que envió el gobierno de México como ayuda humanitaria para la población civil, según informó la Cancillería mexicana. El cargamento llega en medio de la fuerte crisis económica que enfrenta Cuba y de las presiones de Estados Unidos para aislar al gobierno cubano de la ayuda de otros países, en especial del suministro de petróleo para su industria estatal.