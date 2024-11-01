Maduro se reúne en Caracas con un enviado de Xi Jinping en plena escalada con Estados Unidos

Maduro se reúne en Miraflores con un enviado especial de Xi Jinping mientras aumentan las tensiones y amenazas de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mantenido este viernes en el Palacio de Miraflores una reunión con una delegación especial enviada por su homólogo chino, Xi Jinping, encabezada por el diplomático Qiu Xiaoqi. El encuentro tiene lugar en un contexto de crecientes fricciones entre Washington y Caracas en los últimos meses, alimentadas por la retórica incendiaria de la Administración de...