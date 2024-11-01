edición general
Maduro se reúne en Caracas con un enviado de Xi Jinping en plena escalada con Estados Unidos

Maduro se reúne en Miraflores con un enviado especial de Xi Jinping mientras aumentan las tensiones y amenazas de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mantenido este viernes en el Palacio de Miraflores una reunión con una delegación especial enviada por su homólogo chino, Xi Jinping, encabezada por el diplomático Qiu Xiaoqi. El encuentro tiene lugar en un contexto de crecientes fricciones entre Washington y Caracas en los últimos meses, alimentadas por la retórica incendiaria de la Administración de...

| etiquetas: madruro , venezuela , reune , caracas , enviado , chino , xi jinping
Pertinax #3 Pertinax
Que no baile, por favor.
#7 Vindicta
#3 No guar, yes pis!
cocolisto #1 cocolisto
Normal, es que el objetivo principal del Trompas no es Venezuela sino China y la penetración de intercambios en "su patio trasero", que es todo el continente americano.
No estaría mal que China proporcionara apoyo y logística militar a Venezuela, a Cuba o México y eeuu sintiera en sus carnes lo que sienten tantos países bajo su bota y coacciones. Soñar es gratis pero reconfortante.
Herumel #4 Herumel
#1 Si pensáis que UE es cobarde, esperaos a China, no va a apoyar de verdad a Venezuela ni de coña, se verían comprometidas sus ventas en un mercado como USA, y eso le duele más. China nunca va a ser la cuando sus mercados donde vender se vean comprometidos, en ese momento se cagan.
#8 chavi
#1 O firmar un tratado de mutua defensa y desplegar misiles.

Iba a ser una risa
Supercinexin #5 Supercinexin
Estarán viendo a ver cómo lo sacan de ahí antes de que los soldados USA, acompañados de milicianos de la Oposición Venezolana, le hagan un Gadaffi.
Findeton #6 Findeton
El golpista Maduro se ha hecho caquita.
#2 Emotivo *
Venezuela y Taiwán dos países en peligro de ser invadidos, el uno por el otro.
Las superpotencias invasoras.
