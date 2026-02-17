Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon

Fascistas encapuchados y armados con barras metálicas y bengalas cargaron contra los antifascistas. El joven fallecido formaba parte de los atacantes y rechazó ser atendido por los servicios médicos tras la reyerta. Las imágenes muestran a los fascistas claramente organizados, pertrechados para el combate, mientras que el relato oficial los presentaba como "víctimas indefensas de una agresión gratuita".
| etiquetas: extrema derecha , lyon , fascistas , testigos , imágenes , quentin deranque
Antes de soltar la primera gilipollez que se te pase por la cabeza, al menos usa la neurona que te queda.
Cuando vayan a pegaros una paliza a vosotros, sed consecuentes y dejaros pegar.
Al fascismo se le combate con violencia
Te rebajas al nivel de los que defienden al asesino de Carlos Palomino.
Lo mismo los que atacan que los que se defienden, claro, lo mismo...
Fue a por lana y salió ... muerto.
No se vale matar a alguien, excepto si ese "alguien" te quiere a matar a ti.
Yo soy un cagao y salgo por patas, pero hay gente que no es como yo y responde al ataque con contundencia.
Instinto de supervivencia en ambos casos.
.- Que los medios socialistas iban a decir que empezaron ellos.
.- Que los de la derecha ya están llorando "exigiendo justicia".
.- Que la muerte fue cerca de una charla que iba a dar una representante de la izquierda antifascista francesa.
.- Y que me iba a alegrar yo de que hubiese un nazi de los que salen a partir cabezas menos.
Para acabar jugando una eliminatoria entre los mejores 5 grupos, con cruces directos, para acabar en una final.
El caso es que hay un muerto, al que le han dado patadas en la cabeza cuando ya estaba tirado en el suelo, y han sido los antifa.
Joder con el relato.
Ahora tendrán que venir a votar negativo algo que saben cierto.
