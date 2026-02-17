Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon

Fascistas encapuchados y armados con barras metálicas y bengalas cargaron contra los antifascistas. El joven fallecido formaba parte de los atacantes y rechazó ser atendido por los servicios médicos tras la reyerta. Las imágenes muestran a los fascistas claramente organizados, pertrechados para el combate, mientras que el relato oficial los presentaba como "víctimas indefensas de una agresión gratuita".