Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon

Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon

Fascistas encapuchados y armados con barras metálicas y bengalas cargaron contra los antifascistas. El joven fallecido formaba parte de los atacantes y rechazó ser atendido por los servicios médicos tras la reyerta. Las imágenes muestran a los fascistas claramente organizados, pertrechados para el combate, mientras que el relato oficial los presentaba como "víctimas indefensas de una agresión gratuita".

extrema derecha , lyon , fascistas , testigos , imágenes , quentin deranque
27 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Los fachas mucho hablar de la patria y del honor, pero luego tapados como putas para que no los reconozcan... mucho "honor" no parecen tener....
11 K 121
themarquesito #9 themarquesito
#1 Es que en igualdad de condiciones podrían no ganar, y eso no les entusiasma
7 K 90
Supercinexin #2 Supercinexin *
Fue a agredir a otros y se llevó su merecido. Ninguna lástima. Ojalá todas las agresiones fascistas, en todas las partes del Mundo, acabasen así.
15 K 102
salchipapa77 #11 salchipapa77
#2 Menudo comentario más miserable. Justificas la muerte de un chico de 20 años. Estás mal de la cabeza.
5 K -13
Pablosky #14 Pablosky
#12 #11 ¿Entonces si un nazi viene a pegarte no has de hacer nada?
3 K 54
Gnomo #18 Gnomo
#14 #15 #16 Por lo tanto, lo de Carlos Palomino os parece bien?
1 K 2
Raziel_2 #24 Raziel_2 *
#18 ¿Carlos Palomino mato a su agresor neonazi?

Antes de soltar la primera gilipollez que se te pase por la cabeza, al menos usa la neurona que te queda.
0 K 11
salchipapa77 #19 salchipapa77
#14 #15 pero si era un marcha del grupo de mujeres Némesis y han ido los antifa, como todos los años, a reventar la marcha. No tenéis ni puta idea del asunto. Lo que sí tengo claro es que defendéis la violencia extrema como en este caso. Estáis mal de la chota.
0 K 7
Raziel_2 #20 Raziel_2
#19 Es decir, la noticia es mentira y tu dices la verdad....
0 K 11
Raziel_2 #15 Raziel_2 *
#11 #12 Ni esta justificando, ni está defendiendo la violencia. Solo está poniendo de manifiesto que a veces los agresores salen mal parados, no siempre son las víctimas las que sufren.

Cuando vayan a pegaros una paliza a vosotros, sed consecuentes y dejaros pegar.
3 K 43
asbostrusbo #25 asbostrusbo
#11 uno menos. Faltan muchos
Al fascismo se le combate con violencia
0 K 7
Gnomo #12 Gnomo
#2 Los que defendéis la violencia dais asco.
Te rebajas al nivel de los que defienden al asesino de Carlos Palomino.
5 K -28
el_Tupac #16 el_Tupac
#12 ese tonto de la equidistancia, que no falte nunca.

Lo mismo los que atacan que los que se defienden, claro, lo mismo...
2 K 28
EldelaPepi #17 EldelaPepi
#2
Fue a por lana y salió ... muerto.

No se vale matar a alguien, excepto si ese "alguien" te quiere a matar a ti.
Yo soy un cagao y salgo por patas, pero hay gente que no es como yo y responde al ataque con contundencia.
Instinto de supervivencia en ambos casos.
1 K 19
#3 lameth
Ya sabía yo:
.- Que los medios socialistas iban a decir que empezaron ellos.
.- Que los de la derecha ya están llorando "exigiendo justicia".
.- Que la muerte fue cerca de una charla que iba a dar una representante de la izquierda antifascista francesa.
.- Y que me iba a alegrar yo de que hubiese un nazi de los que salen a partir cabezas menos.
3 K 41
Pertinax #6 Pertinax
#5 Esa, Tebas la televisaría de gratis.
1 K 37
Pertinax #4 Pertinax
Deberíamos construir un estadio para estas cosas.
1 K 37
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 con una liga internacional, primero haría una liga de fascistas y otra de antifasciastas.

Para acabar jugando una eliminatoria entre los mejores 5 grupos, con cruces directos, para acabar en una final.
1 K 37
salchipapa77 #7 salchipapa77 *
Hasta diariosocialista he leído.

El caso es que hay un muerto, al que le han dado patadas en la cabeza cuando ya estaba tirado en el suelo, y han sido los antifa.
4 K 27
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#7 Y en el vídeo no se ven cascos de motos, muletas, gases, vengalas ni nada de lo que dice la noticia.
2 K 30
carakola #21 carakola *
"un vecino ha revelado que Quentin Deranque, en lugar de ser una "víctima inocente atacada por sorpresa", como trata de presentarlo la extrema derecha, formaba parte del grupo agresor y, tras la reyerta, se negó a ser atendido por los servicios médicos. Este detalle crucial, omitido sistemáticamente por la prensa, contradice la narrativa construida en los últimos días que presentaba al joven como un "católico, amante de la filosofía y no violento asesinado a sangre fría por los antifascistas"."
Joder con el relato.
0 K 20
Ludovicio #26 Ludovicio
Pero hombre, que les jodeis la Equidistancia.
Ahora tendrán que venir a votar negativo algo que saben cierto.
0 K 12
woody_alien #10 woody_alien
¿Y qué mas da los videos? Ellos ya tienen a su Horst Wessel.

es.wikipedia.org/wiki/Horst_Wessel
0 K 11
#22 MenéameParaLosFascistas
El único nazi bueno.
0 K 10
alfre2 #23 alfre2
Cuando vas de machote y te sale mal, y ese día descubres que pensabas que solo valías para algo, y ni eso.
0 K 10
#13 lordban
Extrema izquierda defendiendo asesinatos, ninguna sorpresa.
3 K -4
Ludovicio #27 Ludovicio
#13 Defensa propia se llama.
0 K 12

