Tres diputados de Ayuso dimiten como protesta por el cese del consejero de Educación

Se trata de la mayor crisis abierta en un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la renuncia de tres diputados. Todos forman parte de un grupo muy alineado con el consejero de Educación. La destitución de Viciana se produce en el peor momento del departamento con las universidades en pie de guerra, por falta de financiación (hasta el punto de que la Complutense ha tenido que ser rescatada con un crédito del Gobierno regional) y sin que haya visto la luz la prometida ley que anunció la presidenta. Además, un juzgado investiga prácticas corruptas...

Beltenebros #7 Beltenebros
Sí ya las encuestas decían que Ayuso va a perder la mayoría absoluta y tendría que pactar con los fachas de Vox, tan fachas como ella, esta noticia seguramente va a consolidar esa tendencia. Ojalá PP y Vox no consigan mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas de 2027.
1 K 23
#3 concentrado
Se vienen cosicas. ¿Sigue abierto el Eroski frente a la asamblea? :popcorn:
0 K 20
Beltenebros #13 Beltenebros
#12
El tiempo mostrará que tu análisis es completamente erróneo.
0 K 20
Beltenebros #1 Beltenebros
Brechas en la mayoría absoluta de Ayuso.
0 K 20
Paracelso #9 Paracelso *
#1 No, sueños húmedos de la izquierda de eldiario. No pasó nada con Escudero y la crisis era mucho mayor, así que esto no llegará a más. Lamento despertarte de esa ensoñación.
0 K 9
Beltenebros #11 Beltenebros
#9
¿Qué apuestas?
0 K 20
Paracelso #12 Paracelso
#11 No pasará de una protesta de diputados malpeinados, ni siquiera son parte del núcleo duro del PP en Madrid como para que esto pueda afectar.
0 K 9
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman *
Los tres han presentado su renuncia por “coherencia”. Todos forman parte del sector de “Los Pocholos”, como se conoce a este grupo de diputados en la Asamblea de Madrid.

Pocholos vs Borjamaris. La pelea del siglo en la Asamblea de Madrid ¡fight! :troll: :popcorn: xD
1 K 16
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Ya ves, y luego la propaganda dice que la izquierda se divide y se pelea, como si esto no ocurriera también en la derecha.
1 K 23
pitercio #10 pitercio
No queda claro si les echan por jugar con explosivos o porque no son capaces de acabar de hacerlos detonar juntos.
0 K 15
Spirito #2 Spirito *
Revuelo de ratas, ranas y diversas amebas.
1 K 11
Dene #8 Dene
si querían joder, mejor irse al grupo mixto :-)
0 K 11
#6 trasparente
La matabuelos lo que quiere es cerrar la universidad publica que es un nido de rojos, sobretodo en letras. Además se tiene que acabar con eso de que los hijos de los pobres se puedan sacar un título y ascender socialmente. El ascensor social es comunismo.
1 K 10

