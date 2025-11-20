edición general
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco

Por el momento se desconoce si la policía ha detenido al individuo. Un hombre, que portaba una bandera franquista, ha manoseado los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido con el torso desnudo a las puertas de una parroquia de Madrid donde se celebraba una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. Los hechos han ocurrido este jueves por la tarde en la parroquia de los Doce Apóstoles donde la familia del dictador y su fundación han organizado una misa.

#10 Bandera franquista, puro en la boca, pelo grasiento, manoseando a una chica joven...joder lo tiene todo para ser el Gañan del año
#10 Nuisaint
Bandera franquista, puro en la boca, pelo grasiento, manoseando a una chica joven...joder lo tiene todo para ser el Gañan del año
#36 Dakxin *
#10 me llega el olor a pacharan hasta Munich. Le daba el premio ya mismo
#121 MiCuñao *
#36 Ese es más de Ponche Caballero o Larios a palo seco...
estoyausente #129 estoyausente
#36 un respeto que los que bebemos pacharán no tenemos la culpa de que estos garrulos existan.
frg #143 frg
#36 ¿Pacharan? Hasta el 103 le repele, solo inhala Soberano y puritos Reig, que los Faria ya ni se encuentran.
calde #37 calde
#10 La competencia es dura en ese lado del espectro político, no te creas...
el_de_la_silla_de_tijera #51 el_de_la_silla_de_tijera
#10 Es como la versión cañí de "La libertad guiando al pueblo"
Triborato #108 Triborato
#51 he pensado parecido, en mi cabeza me ha sonado como "La dignidad poniendo el cuerpo".
themarquesito #52 themarquesito
#10 Que alguien se la haga llegar a Pedro Vera
elGude #53 elGude
#10 luego los hombres no pueden subirse a un ascensor con una mujer porque los denuncian y los meten en la cárcel 20 años.

Joder, que país
Un_señor_de_Cuenca #81 Un_señor_de_Cuenca
#10 Torrente a su lado parece Lord Byron.
#99 chalimac
#10 A juzgar por el CIS es más bien el español medio.
borteixo #2 borteixo
ostia fotaza xD
Kleshk #7 Kleshk
#2 Como fotógrafo, si, venía a decir eso, la foto es muy buena
perro_marron #9 perro_marron
#2 demasiado buena y el texto en las tetas demasiado nitido… puedo equivocarme pero huele a IA
correcorrecorre #13 correcorrecorre
#9 No, lo he visto en directo en la tele... Carne de prisión por gilipollas con eximente de gilipollas perdido. Pero bien merecido lo tendrá.
37 K 303
Justiciero_Solitario #123 Justiciero_Solitario
#13 Y a ellas tampoco estaría mal que se las aplicase el delito de exhibicionismo y provocación sexual, más aún cuando había menores cerca.
Expat_Guinea_Ecuatorial #155 Expat_Guinea_Ecuatorial
#13 espero que tambien condenen a las dos subnormales
Penetrator #110 Penetrator *
#24 Joder, es que buscas la palabra gañán en el diccionario y te sale la foto de ese sujeto. Parece un personaje de Pedro Vera.

cc #27 #28
#116 Borja.
#24 vídeo hecho con IA
Penetrator #117 Penetrator
#32 Al principio del vídeo de #24 se le oye diciendo "me cago en dios", que tampoco suena muy católico que digamos.
4 K 45
Tertuliano_equidistante #157 Tertuliano_equidistante
#24 … y encima se pensaría que con la banderita nadie le estaba viendo, menudo pedazo de mierda de tío.
Tengo que reconocer que las de Femen son unas profesionales como la copa de un pino haciendo protestas.
4 K 52
Joice #185 Joice
#24 La madre que lo parió, que escombro social. Las muchachas han aguantado el tipo estoicamente como unas campeonas. Que dignidad joder. Espero que se le caiga el puro al homo habilis ése.
1 K 15
Joice #186 Joice
#58 Échale un ojo al video que ha enlazado #24
0 K 7
Veelicus #48 Veelicus
#9 Nada de IA, en directo en la tele, ganas de vomitar, que ascazo de tipo.
Ademas lo ha hecho mas veces y con la otra chica tambien, espero que cada manoseo cuente como un delito propio y se pase 10 años en la carcel
11 K 76
tarkovsky #65 tarkovsky *
#48 No te hagas ilusiones, seguramente sea familia de algún juez prevaricador opusino y no tendrá ni multa.
6 K 65
Bixio7 #142 Bixio7 *
#65 que cansinos sois con los jueces prevaricadores. Por cierto, es un delito fácil de demostrar, pero ya te digo yo que con el juez que va a por el hermano del presidente no hay nada que hacer (ya me dirás tú si vas a defender a un tipo que tenía un trabajo a medida (sin hacerlo), pagado con dinero público, viviendo en la Moncloa, y diciendo que vivía en Portugal para tributar menos por un dinero público ROBADO).
O tal vez porque estás defendiendo al Fiscal General, el cual se pasaba a su correo PERSONAL info confidencial de la pareja de un rival político .... vengaaaaaaaaaaaaaaa
#188 fernando_sierra
#65 Efectivamente, no le pasará nada, el juez opusino y baboso pondrá cualquier excusa para justificar al gañán baboso, como ya lo hizo con el policía baboso.  media
0 K 8
senador #106 senador *
#9 Eso me ha parecido a mí. De hecho, he estado buscando el sexto dedo.
Tyler.Durden #149 Tyler.Durden
#9 poca IA has visto si lo que te hace sospechar es precisamente el texto nítido…
Capitan_Centollo #17 Capitan_Centollo
#2 Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que el sujeto ha quedado "retratado".
15 K 164
estemenda #152 estemenda
#17 Este se va a comer la del Lute, la del Dioni y la del Conde de Montecristo seguidas.
Josecoj #35 Josecoj
#2 Digna de un cómic de Pedro Vera
44 K 377
BuckMulligan #84 BuckMulligan
#35 carne de meme
#114 MiCuñao *
#35 De pelicula de Torrente tambien...
kratos287 #197 kratos287
#35 Venía a lo mismo.

Hemos sido pachequizados
obmultimedia #49 obmultimedia
#2 Representa al Machismo y al Feminismo.
1 K 20
Pedro_Bear #55 Pedro_Bear
#2 quién de Menéame es?
Alcama, Katos, o McNulty, dad la cara  media
Anfiarao #74 Anfiarao
#55 yo apuesto por alcama o katos. @macnulti_reencarnado llevaría un biberon lleno de vinagre en vez de un puro
Supercinexin #92 Supercinexin
#74 un bibeJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJJAJAJ xD xD xD {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
#111 mcfgdbbn3
#55: Qué ganas de darle la vuelta al cigarro... que no digo que haya que hacerlo, ni invito a ello, solo digo que viéndole entran ganas de hacerle eso.
#125 Carapedo
#55 Joder, que no lo haya puesto nadie....  media
#178 Nusku
#55 La lista de posibles candidatos sería interminable.
#216 kreator
#55 es Pepe, el del puro.
#66 azenbugranto
#2 gañanibus babosium en plena actividad, justo antes de pelársela y sorberse los mocos.
#91 ogrexxx
#2 el tipo, a su extraña y grotesca manera, es fotogénico.
#138 lobosback1
#2 Otro meme que va para torrente presidente.
#199 capitan.meneito
#2 montaje, está mirando a cámara.
Manoel #222 Manoel
#2 fottaza
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Así actúa el español ultraderechista promedio. Estos simios amantes de la cultura de la violación son los que quieren gobernar España.
Mltfrtk #29 Mltfrtk
#23 Desaparece de mi vista, limitado.
11 K 112
elGude #60 elGude
#23 hostia, lo del narcotráfico ha sido divertido.

Porque la derecha nunca ha tenido estos problemas.
9 K 84
El_Tio_Istvan #69 El_Tio_Istvan
#60 solamente 'casos aislados'... Todas las semanas, pero aislados. :troll:
2 K 40
Nylo #70 Nylo *
#_08 así actúa, así, el ultraderechista promedio. Luego cuando llamamos ultraderechista a cualquiera extendiendo ese comportamiento a media España ya cerramos el círculo perfecto del odio.

Por cierto, gobernar España lo quieren simios y no simios, básicamente todo el mundo.

Me cuelgo de #23
meroespectador #76 meroespectador *
#70 Creo que nadie ha interpretado correctamente mi comentario, yo lo digo completamente en serio, la ultraderecha es asesina, en cuanto tantee que puede usar el asesinato lo usará, es violadora por naturaleza y no acepta el no por respuesta a satisfacer sus instintos, roba a manos llenas gracias a sus privilegios y sus "amigos" dentro de las autoridades corrompiendo el sistema el narcotráfico es más novedoso pero le va que ni pintado para conseguir además dinero rápido gracias a sus cualidades, que se lo digan a Feijoó, los escoltas de Vito Quiles o a el hermano de Begoña Villacis.

PD: Se me olvidaba lo de hipócrita y mentirosa.
Nylo #82 Nylo
#76 estoy de acuerdo con lo que dices. No estoy de acuerdo en cambio con meter en el saco a media España. La ultraderecha a la que le sería aplicable tu descripción es un grupo muy muy pequeño
meroespectador #86 meroespectador
#82 No es tan pequeño, funcionan como punta de lanza, no hace falta mucho más, el resto acatará y tragará por miedo con sus mentiras a sabiendas de los crímenes.
iñakiss #151 iñakiss
#86 fíjate que pienso igual que tú, y nos hacemos un flaco favor si infravaloramos el poder que está teniendo la ultraderecha en este país.
El_Tio_Istvan #67 El_Tio_Istvan
#8 Y me juego algo a que estaba la policía delante presenciando una agresión sexual.

España de ultratumba.
kurroman #101 kurroman
#8 no se... a mi me da un aire a Abalos...
Euripio #26 Euripio
Esta foto es lo más España que he visto en mucho tiempo.
#42 hacesueño
#26 Si, las dos Españas están ahí retratadas
#196 Joseee
#42 Las dos Españas absurdas
chu #145 chu *
#26 si para ti ese tío es representativo España deberías de huir del entorno en el que vives ya.
3 K 26
#26 lo más España? Vete a pastar ostias ...

Es un puto garrulo facha,.... Y con pinta de ir hasta el culo,.... Para mí eso no es España
yoma #1 yoma
"portaba una bandera franquista," Entonces circulen, no pasa nada. :troll:
#12 poxemita
#1 era de pollo y puro.
#85 surco
#12 Pues espero que lo enchironen en un corral
#109 emdi *
#85 Igual le hacen un favor. Seguro que es más cómodo y limpio que su casa.
#195 antikies
#85 Espero que sea en régimen de aislamiento, tiene una cara de follagallinas . . .
frg #139 frg
#12 Poluo, puro y paja, aunque tiene la cara más de soberano y prostatitis.
#19 MatiasElTostao
#1 "parroquia, situada en el número 88 de la madrileña calle de Velázquez"

Casualidad?? ¬¬
calde #43 calde
#1 Digamos que no sorprende.
obmultimedia #47 obmultimedia
#1 Tiene el FachaPass, le otorga inmunidad.
#107 tyrrelco
#1 Lo que viene siendo la superioridad moral de la derecha. Hasta ahí llegan
5 K 60
#1 Personaje de Ortega y Pacheco, a tope.
Tertuliano_equidistante #154 Tertuliano_equidistante
#1 Portaba un farias, la bandera era redundante
antesdarle #3 antesdarle
Pero mira como el puro nunca se lo quita
13 K 118
estemenda #153 estemenda
#3 Puro el que le van a meter a él ahora.
woody_alien #174 woody_alien
#3 A este no le caen los puros.
#179 FooDev
#3 Es un profesional.
hexion #27 hexion
Tiene cara de intelectual.
Bonzaitrax #4 Bonzaitrax
Ya tiene para una semana seguida de pajas el franquista de mierda.
Triborato #128 Triborato
#4 la escena:

El hombre entra en la casa. El portazo que sigue al chirrido de las bisagras hace temblar al cuadro de Francisco. Tras colgar la chaqueta junto a la cazadora de las monterías, recorre el pasillo hacia el salón.
Se deja caer sobre el macilento sofá que una vez combinó con el mueble de sapeli y acercándose con una mano la caja de desechables, desahoga con la otra el cierre del tejano.
- Bueeeno - deja escapar con un carraspeo ronco.
#193 Joseee
#4 Es la aportación de este feminismo absurdo a la sociedad
ipanies #28 ipanies
Tiene toda la cara de ser un Torrente medio de la España cristofascista.
Torrezzno #25 Torrezzno
La foto es increible
#45 FooDev
Menudo sainete. Voy a decir que me ha alegrado el día.

Unas feministas antifascistas en tetas delante de la jeta de un paisano con pinta de llevar un melocotón de los duros mientras se aferra a su puro y su bandera. Cuantos matices. Puro arte.

:popcorn:
#16 poxemita
Pues nada, agresor sexual multiple y encima bien documentado, porque habia mogollón de cámaras y conexiones en directo, yo lo he visto en la sexta.

La única defensa que tiene es el trastorno mental, que con las pintas y el pollo igual cuela.
Torrezzno #50 Torrezzno
Da para avatar.. En forocoches xD  media
#77 Grahml
#50 Ni Kuato  media
Torrezzno #80 Torrezzno
#77 kuato al menos dejó el purito rey
orangutan #102 orangutan *
#77 Tal cual el duke nukem. Sólo le falta decir "shake It baby"  media
kreepie #204 kreepie
#50 en forocoches es el típico personaje casposo que en general cae simpático. Incluso no me extrañaría que ya tenga seguidores. Entre ellos se entienden.
SMaSeR #6 SMaSeR
Jajaja, clavaos  media
Top_Banana #5 Top_Banana *
¿Llevaba pulserita? Será otro caso aislado.
Uda #11 Uda
Soy yo la tia y le reviento la cara de un codazo.
Asqueroso!!!!
#41 gorg
#11 yo le haría el ojo por ojo, no hay nada peor que eso.
Uda #202 Uda
#41 puagggggg
Nylo #75 Nylo *
#11 y muy bien que harías, yo aplaudiría hasta con las orejas. pero eso es porque eres tía. Los tíos en cambio no podemos permitirnos usar la violencia contra el sexo opuesto, sin importar lo que hayan hecho. Del tío al que le soban el paquete se espera que como mucho se muestre indignado mientras alrededor se ríen.
estoyausente #130 estoyausente
#11 ni de coña, la foto y el reportaje le harán más daño que el codazo.
inventandonos #215 inventandonos
#11 Creo que ha hecho mucho más aguantando que reaccionando, que era lo que los de ahí querían
Milmariposas #30 Milmariposas
Cromagnones haciendo cosas de cromagnones... :wall:
Golan_Trevize #38 Golan_Trevize
#30 ¿Qué te han hecho los pobres cromañones para que los desprecies de esa manera?
EmuAGR #171 EmuAGR
#30 ¿Eres francés? ¿Tienes algún problema usando la Ñ del teclado?
Battlestar #14 Battlestar
Parece un personaje sacado de una peli de torrente.
#71 jamon_de_jaboogie
#14 Tiene cara de Secretario de Organización del PSOE
ostiayajoder #90 ostiayajoder
#14 No, solo se siente fuertes.

Cualquier otro dia, sin camaras delante, la habria violado por roja.
Sandevil #22 Sandevil
Las costumbres de los habituales de los puticlus..
#68 ogrexxx *
Vaya personaje, parece sacado de una peli de Torrente
denocinha #34 denocinha
No es delito, esas tetas ya las habían tocado antes
#115 Bilardezz
#34 pero no por señores con puro jajaja,
#198 Joseee
#34 Este tío es un mamarracho, pero sigo sin entender porqué enseñan las temas, es como si yo para protestar por la corrupción de las mascarillas, me sacó la chorra delante de todo el mundo
sieteymedio #93 sieteymedio
Menudo sapo.
#57 lordban
Vaya cara tiene el cromañón, seguramente hacía años que no tocaba teta. Dicho esto, pensaba que Femen se había disuelto, desde que empezó la guerra de Ucrania casi no se habían visto, suponía que de la vergüenza de no pedir igualdad cuando realmente toca.
z3t4 #79 z3t4
Dónde andará Berlanga...
Battlestar #88 Battlestar *
#79 Tal y como está el percal estaría en el paro seguramente. no nos haría falta. xD
#20 Suleiman
Estos no han pillado cacho en su vida ni pagando.... Menudos trogloditas.
carademalo #33 carademalo
#20 ¿Ni pagando? Si tiene toda la pinta de beberse los Larios doblados en el puticlub...
22 K 210
#78 osids
#33 Me he pensado lo mismo viéndolo en el video en directo, digo se ha pensado que estaba en el burdel
kumo #94 kumo
Se pusieron ofrecidas y él se vio obligado. Es inimputable :troll:
#118 Bilardezz
#94 En su defensa no le cogió el potorro, solo una inocente tetilla.
io1976 #61 io1976
Lo normal entre los regres.
#100 fpove
La bandera franquista te da el facha pass, esta la justicia que no veas.
YSiguesLeyendo #44 YSiguesLeyendo
Fer, (Marlaska) gracias por poner tantos medios para evitar actos de exaltación del fascismo (ironic mode on)
reivaj01 #98 reivaj01 *
Lo peor es que cuando llegue a casa, la mujer se lo reprochará y el, como español de bien, se liará a ostias hasta dejarla medio muerta, sin sentido.
#32 UNX
A todo esto... Eso de manosear pechos no va en contra de los valores del nacionalcatolicismo?
calde #40 calde
#32 Valo... qué, dices???
4 K 36
Battlestar #87 Battlestar
#32 Está comprobando si tiene bultos, que con el escandalo de las mamografías uno no puede estar seguro. El hombre ha visto la oportunidad de ayudar realizando una exploración.
#137 CHN
#32 Más nacionalcatólico que Queipo de Llano, por ejemplo? www.youtube.com/watch?v=459idki9OXk
SeñorPresunciones #63 SeñorPresunciones
Me parece un poco osado llamar hombre a ese aborto sabandija.
#62 VFR
jajajaja
francisco_Lara_ranchal #54 francisco_Lara_ranchal
Se parece al tonto del pueblo de las películas de Martínez Soria que iba detrás de " Las bubby girls " en El Turismo es un gran invento , lo único que le falta es la boina , por dios qué careto.
correcorrecorre #15 correcorrecorre
Me parece bastante más deshonesto de estar 20 periodistas y que ninguno le haya partido la cara.
#18 Tunguska08Chelyabinsk13
#15 Más consigues con la denuncia que es esa foto, que dándole un sopapo al infraser.
Expat_Guinea_Ecuatorial #156 Expat_Guinea_Ecuatorial
#15 Por que? Ellas son emponderadas, no necesitan machirulos que las defiendan
EldelaPepi #59 EldelaPepi
Ahí tienes la cara de la españita que éstos garrulos añoran.
tommyx #89 tommyx
La cara, el espejo del alma  media
meroespectador #39 meroespectador *
Relee mi comentario y dime si hay algo en lo que esté equivocado en cuanto a las acciones que ha realizado la ultraderecha en este país.
Palas_Memeces #56 Palas_Memeces
Pollavieja. No tiene cara de que se lata podido poner dura.
Nitros #21 Nitros
Le va a caer la del pulpo y con razón, pero muy fan de lo sucedido.
elGude #58 elGude
#21 pues no veo el porqué
Iori #97 Iori
#58 Doble agresión sexual. Casi nada.
BM75 #181 BM75
#21 ¿Fan de una agresión?
Pripo #64 Pripo
deberian denunciarle, pero seguro que como a M.Rajoy no consiguen encontrarle
glynch #83 glynch
GAAAÑÑAAAAAAAAAAAAAANN!!!
tatamka #95 tatamka
Un clásico. Nunca se me olvidará la imagen de una activista que se encadenó con otros en una corrida en Extremadura. Vino un nota la despelotó y lo celebró por toda la plaza.
EmuAGR #172 EmuAGR *
#95 No todos los hombres, pero (casi) siempre un hombre. En cuanto se ven mínimamente en una posición de poder.
oriolmat #96 oriolmat
yo a la de Feme se la metia por el culo sin avisar.
ElmaEscobar #184 ElmaEscobar
#96 Pues eres un potencial violador. ASCO
Joice #187 Joice
#96 Vete al taller que te patina el embrague un poco.
BM75 #189 BM75
#96 ¿Eres un violador?
pedroj #46 pedroj
La foto es IA pero el vídeo aún es más espeluznante. Espero que le caiga una buena.
#31 Tronchador. *
No sé puede irrumpir al aire libre. ¿Tendenciosa?
Yo por mi parte la voto errónea, subid algo de alguien que sepa escribir.
Veelicus #72 Veelicus
#31 El del video es familiar tuyo verdad?
6 K 41
#132 Tronchador.
#72 Claro, de toda la vida. Pero estudio en tu colegio, por lo visto.
Ludovicio #136 Ludovicio
#31 "Irrumpir"
significa entrar violentamente en un lugar o aparecer de forma impetuosa y repentina.

Claro que se puede irrumpir al aire libre.
La has visto errónea porque querías votar negativo por lo que sea.
