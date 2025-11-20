Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco

Por el momento se desconoce si la policía ha detenido al individuo. Un hombre, que portaba una bandera franquista, ha manoseado los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido con el torso desnudo a las puertas de una parroquia de Madrid donde se celebraba una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. Los hechos han ocurrido este jueves por la tarde en la parroquia de los Doce Apóstoles donde la familia del dictador y su fundación han organizado una misa.
Joder, que país
Tengo que reconocer que las de Femen son unas profesionales como la copa de un pino haciendo protestas.
Ademas lo ha hecho mas veces y con la otra chica tambien, espero que cada manoseo cuente como un delito propio y se pase 10 años en la carcel
O tal vez porque estás defendiendo al Fiscal General, el cual se pasaba a su correo PERSONAL info confidencial de la pareja de un rival político .... vengaaaaaaaaaaaaaaa
Hemos sido pachequizados
Alcama, Katos, o McNulty, dad la cara
Porque la derecha nunca ha tenido estos problemas.
Por cierto, gobernar España lo quieren simios y no simios, básicamente todo el mundo.
Me cuelgo de #23
PD: Se me olvidaba lo de hipócrita y mentirosa.
España de ultratumba.
Es un puto garrulo facha,.... Y con pinta de ir hasta el culo,.... Para mí eso no es España
Casualidad??
El hombre entra en la casa. El portazo que sigue al chirrido de las bisagras hace temblar al cuadro de Francisco. Tras colgar la chaqueta junto a la cazadora de las monterías, recorre el pasillo hacia el salón.
Se deja caer sobre el macilento sofá que una vez combinó con el mueble de sapeli y acercándose con una mano la caja de desechables, desahoga con la otra el cierre del tejano.
- Bueeeno - deja escapar con un carraspeo ronco.
Unas feministas antifascistas en tetas delante de la jeta de un paisano con pinta de llevar un melocotón de los duros mientras se aferra a su puro y su bandera. Cuantos matices. Puro arte.
La única defensa que tiene es el trastorno mental, que con las pintas y el pollo igual cuela.
Asqueroso!!!!
Cualquier otro dia, sin camaras delante, la habria violado por roja.
Yo por mi parte la voto errónea, subid algo de alguien que sepa escribir.
significa entrar violentamente en un lugar o aparecer de forma impetuosa y repentina.
Claro que se puede irrumpir al aire libre.
La has visto errónea porque querías votar negativo por lo que sea.