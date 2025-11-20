Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco

Por el momento se desconoce si la policía ha detenido al individuo. Un hombre, que portaba una bandera franquista, ha manoseado los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido con el torso desnudo a las puertas de una parroquia de Madrid donde se celebraba una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. Los hechos han ocurrido este jueves por la tarde en la parroquia de los Doce Apóstoles donde la familia del dictador y su fundación han organizado una misa.