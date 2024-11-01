edición general
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"

Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"

Ha recriminado a Pedro Sánchez que no haya estado en el desfile de la Pascua Militar... cuando el presidente ha ido a una cumbre internacional con presencia de Macron, Starmer, Zelensky o Rutte y encima en un momento internacional de auténtica excepción. Por supuesto, no ha faltado la oportuna noticia de La Razón hablando de "plante a la Zarzuela" para darle pie. ¿Nos está diciendo Feijóo que si él es presidente alguna vez faltará a un evento así para ir a hacerse una foto con el rey en Madrid? Pues más claro no lo puede dejar

comentarios
Comentarios destacados:    
#2 TOTEMICO
¿Cómo puede aguantarse que un cretino así aspire a gobernar España?
K 55
Mark_ #5 Mark_
#2 pues no vamos a tener a un cretino sino a dos, para que no falte de nada.
K 14
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#2 Hay quien se considera bien representado por el montón de escoria que son PP y Vox.
K 15
Supercinexin #3 Supercinexin
Y si hubiera ido... Feijóo recrimina a Sánchez que estuviera luciéndose en el desfile militar en lugar de en la relevantísima cumbre internacional defendiendo los intereses de España.

Da igual lo que haga Sánchez, a los derechistas se la suda. Echarán mierda de él haga lo que haga y si no hay mierda se la inventan y sus medios y jueces les hacen el resto. Con Sánchez y con todos los que vengan detrás.
K 32
Pepepaco #4 Pepepaco
Para la retórica popular este asunto era un win/win.
Sánchez va a la Pascua Militar: «Sánchez ignora a Europa en un momento de máxima tensión estratégica.»
Sánchez va a la cumbre europea: «Sánchez afrenta al rey no asistiendo a la Pascua Militar.»
Que listos son los jodíos.
K 25
Catapulta #10 Catapulta
Otra chorrada a portada. Si cada vez que Feijoo recrimina que Sánchez no asista a algo es portada, mejor pedimos a meneame que lo agregue automáticamente con un bot. O quizás esto es un bot?
K 15
dunachio #7 dunachio
Feijóo es subnormal, da igual cuando leas esto.
K 12
#1 Pand_
Feijoo no tiene coherencia, cuando gobierne todo lo que ahora recrimina lo hará de buen agrado.
K 12
#12 Barriales *
#1 si hubiese ido a rendir pleitesia al bombon, le hubiese recriminado no asistir a la cumbre europea.
Y así hasta el infinito.
K 22
#11 MPPC
Y si hubiese acudido a la Pascua Militar, le hubiera criticado por no ir a la cumbre internacional. Son habas contadas.
K 10
#8 Inno
Feijoo es un mediocre como tantos del PP. Lo que me preocupa es que en la derecha no veo a nadie con capacidad para liderar. No tienen estrategia para cambiar España. ¿ Alguien sabe el programa del PP? solo sabemos que bajarán los impuestos, lo que no dicen es como pagarán la deuda y que servicios públicos van a reducir. No sabemos que hay en materia de educación, innovacion , política industrial. territorial, internacional, ¿ Que cojones venden?
K 9
#6 Poligrafo
Liderando la comunicacion lel
K 7
Solinvictus #9 Solinvictus
Feijo no estuvo en la cumbre porque no quiso.
K 7

