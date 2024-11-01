Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"

Ha recriminado a Pedro Sánchez que no haya estado en el desfile de la Pascua Militar... cuando el presidente ha ido a una cumbre internacional con presencia de Macron, Starmer, Zelensky o Rutte y encima en un momento internacional de auténtica excepción. Por supuesto, no ha faltado la oportuna noticia de La Razón hablando de "plante a la Zarzuela" para darle pie. ¿Nos está diciendo Feijóo que si él es presidente alguna vez faltará a un evento así para ir a hacerse una foto con el rey en Madrid? Pues más claro no lo puede dejar
Da igual lo que haga Sánchez, a los derechistas se la suda. Echarán mierda de él haga lo que haga y si no hay mierda se la inventan y sus medios y jueces les hacen el resto. Con Sánchez y con todos los que vengan detrás.
Sánchez va a la Pascua Militar: «Sánchez ignora a Europa en un momento de máxima tensión estratégica.»
Sánchez va a la cumbre europea: «Sánchez afrenta al rey no asistiendo a la Pascua Militar.»
Que listos son los jodíos.
Y así hasta el infinito.