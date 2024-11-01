edición general
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela

El presidente de España ha comparecido en Parid donde ha respondido a la prensa: "El Gobierno de España nunca reconoció al gobierno de Maduro porque su elección fue ilegítima, y, precisamente por ese motivo, tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que viola el derecho internacional."

Grahml
Atención, este payaso está gobernando el mundo a su antojo

pedrario
De nada sirve convocar elecciones en un sistema que está tan viciado que no existen las más mínimas garantías. Todavía estamos esperando que salgan las actas de las elecciones anteriores.

O salen las actas de las anteriores, cosa imagino imposible porque estarán ya destruidas, las habrá quemado la mismísima presidenta del tribunal supremo tras pedir el voto a Maduro, o se depura un poco los agentes del régimen que controlan el estado antes de convocar nuevas.

chavi
#3 Ah, vale.

Entonces que siga Delcy, bien.

¿ Por qué Delcy Si, y Maduro No ?

pedrario
#7 Te inventas lo que digo. En un comentario donde señalo que las instituciones están controladas por miembros del régimen y pido que se depuren no estoy queriendo decir, obviamente, que permanezcan miembros del régimen, sino que se vayan eliminando y permitiendo que haya el menor fraude posible.

Por supuesto esto no puede hacerse en 3 días y será un proceso de meses al menos en el que la influencia de esa gente vaya diluyendose y dando paso a otras caras que den más confianza en un nuevo proceso.

Eso o que vaya un agente externo con miles y miles de agentes a tomar el control durante una transición electoral, cosa aún más improbable.

chavi
#8 En un comentario donde señalo que las instituciones están controladas por miembros del régimen
Con el beneplácito y la colaboración de Trump.
Lo que no entiendo es la indignación de antes y la resignación de ahora. ¿ Me lo explicas ?

De meses nada, majo. Mietras a EEUU le convenga esto estará así. Ya dijo que eso de "elecciones" no es una prioridad.

pedrario
#9 Ah, que fue Trump el que pidió nombrar a miembros del partido de Maduro en el Tribunal Supremo.

Venga, que sí, que no se nota que lo que dices son gilipolleces. Una retórica magnífica sí señor, toma un caramelo.

JuanCarVen
#3 Se ven mejor los problemas es casa ajena que en la propia.

jonolulu
#3 #12 Si no se convocan elecciones mal, si se rechaza el dedazo de EEUU y se pide convocar elecciones también mal.

Y para justificarlo decimos que las elecciones no pueden ser mañana, algo que nadie ha asegurado, solo vosotros.

frankiegth
#14. Acaso dudas que no tengan prisa.

encurtido
Respuesta diplomática de un senador republicano: x.com/SenMikeLee/status/2008283539255513142

USA: not recognizing Spain in the Americas since 1898.

chavi
Supongo que el PP coincidirá con la postura de Sánchez... :troll:

frankiegth
#0. Pedro Sánchez, ¿elecciones en Venezuela a unos dias de haber sido brutalmente atacados con más 80 asesinados sobre la mesa y con su presidente y primera dama secuestrados y "acusados" de delitos sin credibilidad alguna?

Al menos piénsalo ocho veces antes de soltar algo así.

jonolulu
Y la derechurra de este país también estará en contra porque Perro Sanxe

Yoryo
JAJAJAJAJJAAJJAAJAJAJAJA a otro al que no le gusta que se cumplan los mandatos de las urnas :-D

luckyy
#1 no sabes ni de actualidad ni cómo funciona la democracia pero sueltas tus rebuznos para intoxicar

Cantro
#1 Diría que es a ti el que le escuece que el presidente legítimamente investido en España piense diferente a lo que opinan tus pastores


