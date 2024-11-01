Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela  

El presidente de España ha comparecido en Parid donde ha respondido a la prensa: "El Gobierno de España nunca reconoció al gobierno de Maduro porque su elección fue ilegítima, y, precisamente por ese motivo, tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que viola el derecho internacional."
O salen las actas de las anteriores, cosa imagino imposible porque estarán ya destruidas, las habrá quemado la mismísima presidenta del tribunal supremo tras pedir el voto a Maduro, o se depura un poco los agentes del régimen que controlan el estado antes de convocar nuevas.
Entonces que siga Delcy, bien.
¿ Por qué Delcy Si, y Maduro No ?
Por supuesto esto no puede hacerse en 3 días y será un proceso de meses al menos en el que la influencia de esa gente vaya diluyendose y dando paso a otras caras que den más confianza en un nuevo proceso.
Eso o que vaya un agente externo con miles y miles de agentes a tomar el control durante una transición electoral, cosa aún más improbable.
Con el beneplácito y la colaboración de Trump.
Lo que no entiendo es la indignación de antes y la resignación de ahora. ¿ Me lo explicas ?
De meses nada, majo. Mietras a EEUU le convenga esto estará así. Ya dijo que eso de "elecciones" no es una prioridad.
Venga, que sí, que no se nota que lo que dices son gilipolleces. Una retórica magnífica sí señor, toma un caramelo.
Y para justificarlo decimos que las elecciones no pueden ser mañana, algo que nadie ha asegurado, solo vosotros.
USA: not recognizing Spain in the Americas since 1898.
Al menos piénsalo ocho veces antes de soltar algo así.