Trump, llama feos a los venezolanos

Trump, llama feos a los venezolanos  

Donald Trump acaba de protagonizar uno de los episodios más vergonzosos de su presidencia. En un discurso público, el presidente de Estados Unidos ha llamado "feos" a los venezolanos, diciendo literalmente que son "las personas más feas que he visto nunca". Y lo peor es que no se ha quedado ahí: también los ha descrito como "un desastre" mientras buscaba dónde encontrar a "estas personas".

Comentarios destacados:      
vicus. #4 vicus. *
Clasista, racista, fascista, pedófilo y prohibitibamente subnormal. Así es el presidente del la mayor timocracia del mundo, un adefesio físico y moral, por lo feo anaranjado que es y la mierdecilla pedófila que es también, una joya, un balón de oro y un copremio NOVEL, segun Corina Machado, no se puede caer más bajo.
7 K 87
Spirito #11 Spirito
#4 Relájate, Vicus, relájate... que todavía tenemos Zanahorio y sus Aventuras para rato.

Además, que aquí en MnM hay secuaces y secuazas encubiertas enamoradas del engendro ese y, como su amo, son capaces de cualquier locura. :tinfoil:
1 K 12
#6 k-loc
Al final echaremos de menos al que casi le revienta la cabeza de un balazo....al tiempo.
4 K 60
kreepie #9 kreepie
#6 al final? lo que no se entiende es que no viva bajo una lluvia continua de balazos por tío mierda.
0 K 11
Dene #12 Dene
#6 y al principio.... desde el minuto 1 estamos lamentando que fuera un incompetente
0 K 12
#17 Jacusse
Feas las venezolanas?

Pocas ha visto.
2 K 35
perrico #3 perrico
#1 ...de putas la tacones.
1 K 25
#7 Eukherio
Técnicamente se refería a los que se manifestaban a favor de Maduro, y es algo bastante habitual en este tipo de círculos lo de llamar feos, pobres o piojosos a los manifestantes.
2 K 29
oceanon3d #10 oceanon3d
#7 Técnicamente es mejor callarse aveces que buscar escusas peregrinas.
0 K 8
#15 Eukherio
#10 ¿Qué excusa peregrina es cuando a diario se puede leer en redes lo de: "mira, los piojosos manifestándose"? Llevan años repitiéndolo, cuando sale gente a la calle siempre son feos, pobres e incultos.
0 K 8
vicus. #13 vicus.
#7 Y tú qué eres, de los guapos o de los feos.
1 K 20
comadrejo #8 comadrejo *
Tampoco nos escandalicemos ahora. Por nuestra grande y libre hemos disfrutado de una ministra de "educación" llamando "analfabetos" a los niños andaluces. :troll:
www.youtube.com/watch?v=_TjU3-DfrJ4
1 K 16
Gry #16 Gry
#8 No es la única: youtu.be/pW20M33-Uxo
0 K 14
Connect #2 Connect *
Y de Macron se rie ridiculizándolo: x.com/CarlosVecino4/status/2008827315929886759
0 K 11
Spirito #5 Spirito *
#2 Bueno, eso no cuenta, porque de Macrón (alias el gnomo napoleoncito) se ríe medio mundo. xD
0 K 9
#14 surco
#2 Hay que reconocer que en lo único que es demócrata Trump es a la hora de humillar. Es despectivo con todo el mundo. Hay un ejemplo muy chulo que el pato naranja tendría que estudiar. El imperio Asirio llegó a tocarle los cojones tanto a todos, que un día todos se aliaron para acabar con el.
1 K 32
#18 pirat
No soy religioso pero por algo la Soberbia es pecado capital...
Lo normal es que acabe girándose en su contra.
0 K 10

