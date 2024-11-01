Trump, llama feos a los venezolanos  

Donald Trump acaba de protagonizar uno de los episodios más vergonzosos de su presidencia. En un discurso público, el presidente de Estados Unidos ha llamado "feos" a los venezolanos, diciendo literalmente que son "las personas más feas que he visto nunca". Y lo peor es que no se ha quedado ahí: también los ha descrito como "un desastre" mientras buscaba dónde encontrar a "estas personas".