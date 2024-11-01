edición general
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'

Un juez israelí de alto rango involucrado en el caso de corrupción del primer ministro Benjamin Netanyahu murió después de que un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporara a una importante autopista y embistiera su motocicleta. Benny Sagi, presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, falleció en el lugar de los hechos tras la colisión en la Ruta 6, en el sur de Israel.

La democracia más chupiguay del universo conocido
Hemos puesto el planeta en manos de psicópatas narcisistas y asesinos, esto tiene muy mala pinta
Accidentes. Pasas que cosan.
Lo de caerse por las ventanas lo tienen patentado en Rusia.
"un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporara a una autopista principal y chocara contra su motocicleta."

Por supuesto un accidente.
Lo raro es que el coche no llevara 1 tonelada de explosivos, por si acaso.
También es casualidad digo causalidad
Josué, di tu frase  media
#7 y más siendo gemini, que pensaba que tendría más guardarraíles.
-. La mecánica del accidente: Que un coche salga de "off-road" para impactar a un objetivo específico en una autopista (Ruta 6) elimina muchas probabilidades de "azar". En inteligencia y seguridad, esto se analiza a menudo como un patrón de eliminación selectiva disfrazada de accidente.
-. El momento político: En 2026, el juicio de Netanyahu lleva años polarizando al país. La muerte de un juez de alto perfil vinculado al caso, justo cuando se podrían estar decidiendo…   » ver todo el comentario
#6 A veces sorprenden lo sinceras que son algunas IA. Es cierto que no te puedes fiar de la respuesta, como siempre, pero se cortan entre 0 y nada en algunos casos.
