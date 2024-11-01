Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'

Un juez israelí de alto rango involucrado en el caso de corrupción del primer ministro Benjamin Netanyahu murió después de que un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporara a una importante autopista y embistiera su motocicleta. Benny Sagi, presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, falleció en el lugar de los hechos tras la colisión en la Ruta 6, en el sur de Israel.
| etiquetas: netanyahu , juez , corrupción , muerto
Por supuesto un accidente.
Lo raro es que el coche no llevara 1 tonelada de explosivos, por si acaso.
-. El momento político: En 2026, el juicio de Netanyahu lleva años polarizando al país. La muerte de un juez de alto perfil vinculado al caso, justo cuando se podrían estar decidiendo… » ver todo el comentario