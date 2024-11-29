edición general
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos

Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo le absuelve del resto de los delitos objeto de la acusación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por revelación de secretos. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece "una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular

#1 El que pueda hacer que haga. Han cumplido a rajatabla. Pero no, no van a gobernar...
fareway
El que pueda hacer que haga. Han cumplido a rajatabla. Pero no, no van a gobernar...
218 K 1462
vituwaf
#1 es que es demasiado burdo
89 K 594
millanin
#6 Pero bien que han ido con ello.
26 K 186
aggelos
#47 pues de aquellos polvos, estos lodos, como no fueron capaces de ( no quisieron) anular el lawfare a otras formaciones porque les venía muy bien al PSOE en ese momento, pues ahora ahí lo tienen. Disfruten del pacto con el PP.
43 K 284
este_no_es_eltraba
#6 tu viste las pruebas?

Tu sabes que el correo aparece justo después de que lo recibiera el fiscal en su Gmail PERSONAL??

Llevo días siguiendo el juicio. Y canta. Canta mucho

Tanto es así que como digo, se ha demostrado que el correo solo aparece una vez lo recibe el fiscal. Más claro, agua.


Suerte que no entra preso. Por qué serán fachas, pero la condena para el delito es la menor posible.
47 K 218
fareway
#1 Y un día como hoy, para que luego digan que el dictador no sigue vivo en la sala de máquinas del Estado...
146 K 1040
ochoceros
#14 Justo cuando el churri de la IDA se compra el ático de un millón de euros.

Recochineo puro.
105 K 756
este_no_es_eltraba
#14 entonces la justicia es facha?

La justicia del país que gobierna el PSOE es facha? Es eso?

Pues la culpa es del gobierno.
39 K 97
#181 vGeeSiz
#4 #1 #5 #14 #3 #10

Aquí demócratas de toda la vida acatando la justicia xD xD xD

Si ya sabíamos todos que solo defendeis la justicia cuando os dan la razón y cuando no, os mostrais tal y como sois...

Que si, que el novio de la emperatriz del mal será un delincuente, no lo discuto, pero que el fiscal general trabajaba como soldado del Gobierno-PSOE tampoco
59 K 270
cdya
#14 Españoles, "Franco ha resucitado", como tenía que ser en el 20N.
6 K 45
Autarca
#14 Pues claro que sigue vivo, el PSOE, como buen partido franquista lo abala y defiende a muerte al rey franquista, pese a su potureo ocasional y sus riñas con el PP
1 K 20
jacm
#14 Ha sido la forma en que el Supremo ha querido revindicar a Franco. El 20N es la fiesta de las togas
3 K 34
juanitoborromea
#1
Hay que tener la cara de cemento para no ver lo que ha pasado.

-Borro sus móviles y cuentas de correo cuando se entero que le imputaban.
-En el juicio nadie sabía quien era el que le paso la información, ni que medio, ni tenia tampoco los WhatsApp.
-Declaró en su contra su asistenta únicamente.
-el del parlamento de Madrid que dimitió y se fue a un notario porque se cago encima.
www.elmundo.es/espana/2024/11/29/67497c6f21efa0a8028b458a.html
88 K 179
millanin
#32 ¿Y eso lo hace culpable?
31 K 207
juanitoborromea
#51 si, mira la sentencia.
40 K 209
millanin
#61 #81 Claro. El que pueda hacer que haga no ha tenido nada que ver.
23 K 162
llegaelinvierno
#95 No, no ha tenido nada que ver, efectivamente. Vivimos en un estado de derecho y esto vale para los borregos del PP y los borregos del PSOE

elpais.com/espana/2024-11-15/el-supremo-confirma-la-condena-al-pp-como

elpais.com/espana/2025-08-28/los-condenados-a-carcel-por-el-caso-gurte
8 K 54
este_no_es_eltraba
#95 bueno. Entonces aceptas que la justicia del país que gobierna el PSOE es fascista??

Pues la culpa es del gobierno. Si no renueva la justicia fascista, son ellos os culpables


Tanto os cuesta aceptar que el PSOE y PP son partidos corruptos????
3 K 29
Pablosky
#61 Espero que tu y todos los que suelen comentar en esta web la próxima vez que se condene a alguien con pruebas circunstanciales y potencialmente contradictorias (por ejemplo, ese famoso futbolista del Barcelona en el caso de violación en el que a ella se le pilló en una pequeña mentira) apoyéis la sentencia, simplemente por tener algo de coherencia.

Aunque ya sabemos que no lo váis a hacer.
11 K 87
Macnulti_reencarnado
#96 o cada vez que se absuelva a alguien de Pudrimos.
3 K 8
juanitoborromea
#96
No tiene nada que ver este caso con uno de la ley viogen donde el gobierno dice constantemente que los jueces necesitan formacion en genero, es decir que el testimonio de una chica hay que darle veracidad si o si.
Y que da igual la de veces que cambie de version o los agujeros de guion, es verdad y punto.

Esto ya veremos que pone la sentencia pero creo que es bastante evidente de donde ha salido todo y su secretaria declaro en su contra (creo que era la secretaria).

Tampoco a breton se le pillo directamente manos en la masa pero su historia no cuadraba con las camaras de seguridad del parque y no se que mas.
1 K 9
LeDYoM
#96 Es ese jugador político?
0 K 10
Hynkel
#61 Una sentencia recurrible y con dos votos particulares.

Si cien personas, o cuatrocientas, o las que fuese, tuvieron acceso al famoso e-mail, se tenía que haber tirado de todos los hilos.

A ver la payasada que suelta la sentencia.
16 K 136
chavi
#61 Nadie puede mirar la sentencia. Aun no está redactada.

Promete ser de traca...

Y de aplicación a otros en el futuro...
8 K 67
thror
#61 Aun no hay sentencia, y le condenan sin prueba alguna.
5 K 52
dlopez
#61 ¿Qué sentencia? Si al parecer ni está redactada aún. Lo que hay es un adelanto del fallo, pero no la sentencia en si.
2 K 36
charly-brown
#61 No discuto que la sentencia está ahí.
Ahora, convendras conmigo que los testigos no confirmaron que fue él la fuente. No hay pruebas físicas que haya sido el fiscal general. Entonces se le condena por.... porque la presunción de inocencia la dejamos para otro rato.
Te diré, me ha sorprendido.
3 K 47
celyo
#61 no hay sentencia publicada aún.
0 K 17
BiRDo
#61 ¿La tienes a mano?
0 K 10
harverto
#61 La condena es clara para cualquier juez facha.
0 K 10
AmeliaFolch
#61 No hay sentencia aún, eso es lo extraño, sólo fallo. Al no haber sentencia no hay una motivación del fallo, lo que es sospechoso y causa indefensión.
0 K 6
llegaelinvierno
#51 La sentencia en un estado de derecho lo hace culpable. No twitter, ni menéame, los profesionales que conocen las leyes y las evidencias.

Es duro de aceptar en entornos sectarios que los tuyos hayan cometido algún delito, pero es lo que hay.
29 K 136
Andreham
#81 Sabes que era legal también?

Los asesinatos durante el franquismo.

Que, casualmente, son los hijos si no los mismos jueces los que daban el OK a esos asesinatos y el OK a esto.
31 K 180
chavi
#81 No digas majaderías. Lo que puede hacerlo culpable son única y exclusivamente las pruebas.

No el.parecer subjetivo de sus señorías. A ver cómo defienden esto en la redacción de la sentencia...

Igual aun esperamos 6 meses por ella...
4 K 31
sorecer
#81 Ahora bien, como el Constitucional cuando le llegue les tire para atras, esos 5 jueces que han votado a favor, tendrán inhabilitación verdad... Pues no.. No tendran nada. Somos el hazmerreir de europa con estos lodos. No es la primera vez de Europa que nos han llamado la atención por seguir teniendo la audiencia nacional y el Supremo hecho una puta mierda.
0 K 10
BiRDo
#81 La sentencia de unos corruptos, personalmente, me la paso por el forro de los cojones. Los que tienen que ir a la cárcel son todos los que vean ahí un delito, porque son un puto peligro público. Mañana te llevan a ti a la cárcel condenado sin pruebas, y en el juicio tienes que demostrar tu inocencia, en lugar de que la parte acusatoria tenga que demostrar tu culpabilidad, y se te abren los ojos de golpe.

Sectarios dice el tipo. Sí, los de la secta de los que conocen los derechos humanos y constitucionales.
0 K 10
este_no_es_eltraba
#51 es culpable por qué el mail filtrado solo aparece una vez lo recibe el en su Gmail Personal!!

Enteraros de una vez, hay pruebas. Mirate el juicio y las declaraciones de defensa y acusación. Esta en Youtube.

Le han metido poca pena. Muy poca para un delito tan grande.


Son fachas, pero no mucho. Al parecer.
11 K 51
monsterboy
#32 Y la prueba donde dices que esta?

"Borro sus móviles y cuentas de correo cuando se entero que le imputaban."
Y visto lo que aconteció en el juicio, bien que hizo. Se hubieran filtrado secretos de estado.
Filtraciones de las buenas.
44 K 300
pedrario
#52 ¿Cuántos secretos se han filtrado del resto de terminales que se han analizado? Como el de otros fiscales.
6 K 48
Klamp
#71 de todos los periodistas que han declarado que no ha sido el quien lo ha filtrado y que lo sabían de antes hablamos?
13 K 98
pedrario
#89 No, mejor hablemos de la afirmación que has hecho primero en #52, que parece que ahora recuas con un red herring porque te ves incapaz de argumentarla.

Luego ya si eso me cuentas las pruebas que han aportado de que tenían ese correo y por qué entonces no publicaron nada del mismo.
6 K 46
BiRDo
#71 Que te los van a filtrar a ti, amigo. Montoro debe estar frotándose las manos y todos los del partido que tiene ahora mismo unas 32 causas abiertas por corrupción bastante gordas.
0 K 10
monsterboy
#71 Ni lo se, ni me importa. Me basta con que se filtraran impunemente datos del susodicho, en el mismo caso en el que se juzga un caso de filtraciones.

www.infolibre.es/politica/filtracion-masiva-parte-ts-datos-fiscal-gene
0 K 6
juanitoborromea
#52
Lo normal, borras todo antes del juicio.
Y nadie se acordaba de nada salvo su secretaria.
Tu mismo
17 K 31
Rober_R
#52 Claro, es inocente, como Begoña, el hermano, Abalos, Cerdan es la justicia al servicio del PP. Pero cuando la justicias y la Uco van een contra del PP es buena no?? Se os ve demasiado por donde vais y lo que es para vosotros una democracia con separación de poderes.
30 K 26
Tensk
#52 ¿Sabes quién dejó que le viesen el móvil para registrar lo que había en su conversación al respecto? Juan Lobato.

¿Te has enterado de alguna cosa personal de Juan Lobato que se haya extraído de su móvil por este motivo?

Es que es de risa. El tío tenía, si atendemos a su relato, la coartada en su móvil pero en el momento en el que se entera que lo van a investigar lo borra y se carga su cuenta de gmail, con dos cojones, y algunos, como tú, que si hizo mejor para que no se filtrasen "secretos de estado". Con dos cojones.
4 K 32
Katos
#52 no se necesitan pruebas para condenar, sino evidencias.

El fallo es haber borrado las evidencias que le hacían inocente qué cosas. A aparte de indicar que lo borraba porque habia una normativa INEXISTENTE.
5 K 38
Maki_Hirasawa
#52 Esto aplica solo a este caso, o también cuando el PP destruyó los discos duros esos?
5 K 58
Wachoski
#52 señoría... Si, destruimos los discos duros por la cara, pero fue casualidad,.... Que entrarán a robar y se llevarán el ordenador fue casualidad ...

A que te suena? ... A mí me suena a lo mismito, PPSOE modus operandi
0 K 7
Klamp
#32 todos los periodistas que han dicho que lo ha sido él quien se lo ha filtrado y que lo tenían de antes pues ya y tal, no?
Los mensajes estaban borrados de antes. Se hizo una recuperación. En la recuperación no se pudo sacar nada.
Culpable de cabrear al borracho, así que palante, luego me lo afina el tribunal.
21 K 142
pedrario
#60 Periodistas que no han aportado prueba alguna de que lo tuvieran realmente y que no encaja con la realidad de los hechos.

Tienes algo antes que otra persona, pero no lo publicas hasta un periodo después de que lo reciba esa persona....
3 K 34
Lenari
#60 Los periodistas solo han dicho que lo sabían de antes, pero la copia del mail no la tuvieron hasta que García Ortiz tuvo acceso.

Y lo que es más, es que se lo puedo haber dicho el propio García Ortiz, que sabían de la existencia del mail antes de que le enviarán una copia (tanto es así que fue él quien insistió en que le enviaran copia).
1 K 23
OctavioPio
#60 al margen de que los peridistas no aportan ninguna prueba, lo.que declararon es que tenian la informacion, no el documento. Incluso el de la ser se preocupo de dejar claro este punto. El documento solo aparece DESPUES de que Garcia Ortiz lo reciba en su correo personal. A la mañana siguiente lo tenian en Moncloa, y dos horas despues de que intente que Lobato lo enseñe y este se niegue por no estar publicado, lo publica el plural.

Y todo esto son hechos. No declaraciones ni asunciones.
3 K 29
Tensk
#60 Los periodistas han dicho lo que les ha parecido, pero por lo visto alguien les había dicho que no lo publicasen, a pesar de lo jugosito de la información. No me resulta creíble.
0 K 11
MyNameIsEarl
#32 de cemento armado lo tuyo y además bulero. Sabían las fuentes, dijeron que no era el.
cadenaser.com/nacional/2025/11/06/ignacio-escolar-en-las-redacciones-d
Pero eso a ti no te importa, ni a "el mundo". Porque el que pueda que haga y tú estás haciendo.
20 K 141
NATOstrófico
#32 Hay que tener el cerebro de una ameba para invertir la carga de la prueba con el argumento del borrado del movil
24 K 163
Eukherio
#32 Tú mismo lo dices. Ni una prueba de que lo hiciese.
6 K 37
obmultimedia
#32 borro información sensible para que el PP no tuviese acceso a esa información , que parecéis novatos.
3 K 27
NoMeVeas
#32 Que mas da que lo borrase, sea por protocolo o no, si los correos se guardan en las BD de Google y esos correos se recupereraron y no se encontro nada.

Ademas, para borrados de pruebas, tenemos al PP, con los 40 martillazos al disco durp ( y tantas otras pruebas que desaparecieron magicamente de los despachos de la judicatura), y nadie salio indemne, ni respetan la juridispridencia
9 K 82
thorpedo
#32 en un juzgado se juzgan hechos probados. Y en este caso tienen 0 hechos probados. Si hubo filtración porque no se ha buscado el origen de la filtración?

Si hacen eso a un rival que no pueden hacer a un mortal...
9 K 76
fingulod
#32 Mientes. En el juicio dijeron claramente que no había sido él quien había filtrado la información. Y que sabían qué persona era la que lo había hecho.
5 K 41
M.Rackham
#32 Si te digo no se qué de unos discos duros y unos martillazos te vuela la cabeza.
4 K 39
Capitan_Centollo
#32 Ni uno sólo de esos puntos demuestra más allá de toda duda que haya revelado secretos.
Si no hay una conversación grabada donde tal hecho ocurra, ni otras pruebas objetivas que lo demuestren, como es el caso, no hay delito.
Aquí se buscaba una excusa para poder poner la pena accesoria.
2 K 23
capitansevilla
#32 eso puede dar indicios, pero no demuestra que cometiera él la filtración... y para condenar a alguien hay que demostrar su culpabilidad...
2 K 24
BiRDo
#32 FALSO: Borró el móvil como lo llevaba haciendo siempre y recomienda cualquier informático que sepa cómo va eso de la información sensible. La cuenta de correo la eliminó DOS MESES DESPUÉS de que entrase la UCO en su despacho.
En contra de él solamente declaró Lamela, que es la misma fiscal h*jade***a que maniobró todo lo posible para que a nadie de la cúpula de Ayuso le hayan salpicado 7291 muertes por los protocolos de la vergüenza.
El que dimitió no se tenía ni que haber presentado por el…   » ver todo el comentario
3 K 30
Fry
#32 Que lo que pones en negrita sea para ti un indicio de culpabilidad dice de ti todo lo que hace falta saber.
1 K 16
gershwin
#374 si te digo que el método vía martillazos es bulo:
maldita.es/malditobulo/20200724/destruccion-discos-duros-barcenas-mart

en cambio el Ortiz declaró que destruyó el móvil #32
0 K 10
daniMate
#32 lavarte la ropa y que la policía no encuentre restos de pólvora, no te hace el autor del disparo

No eres capaz de diferenciar una prueba de un inicio y esto no siquiera es eso. No es ni una circunstancia, como mucho una pista.
0 K 10
UsuarioXY
#1 ya empiezan las lágrimas de rojelios?
57 K -88
fernando_sierra
#1 Atado y bien atado.
4 K 27
Macnulti_reencarnado
#1 menudo cuajo tienes, galán.
3 K 19
Canha
#1 como sois eh... si ya se sabe que si pudierais salvavais a santos cerdan lo hariais. Mientras sea de vuestra cuerda como si venden a vuestra madre. Democratas de los buenos.
Y antes de que comenteis yo meto en la carcel todo aquel que delinca.
La justicia ahora es fascista pero cuando enchironaron a los del pp ahi no, era progresista. Y cuando jodan a mazon no se, francoprogresista?
8 K 66
Hynkel
#1 Si gobiernan, no será por mi voto.

Sánchez no será perfecto, pero prefiero en la Moncloa a un tipo imperfecto pero que ha demostrado pelotas para enfrentarse a Miuras como el Covid antes que a los señoritos de cortijo.
11 K 97
Razorworks
#1 ¿Que no van a gobernar, dices? ¿En serio estás subestimando lo que le gusta a un español que le den por culo?
2 K 19
Gadfly
#1 oh si. Si que van a gobernar...
2 K 9
sald64059
#1 la excusa para todo eh, bien adoctrinados estáis.
1 K -4
BM75
#1 Minusvalorar al enemigo es el primer paso hacia la derrota :-S
1 K 14
Capitan_Centollo
#1 ¿Que no van a gobernar?

El Partido Judicial no necesita gobernar desde el ejecutivo. Puede hacerlo perfectamente desde el Poder Judicial, tal y como han demostrado. Les basta conque el próximo Fiscal General "afine" mejor que el anterior y tenga querencia por los sobres.
2 K 23
Carnedegato
#1 Ay, los meneantes de izquierdas… esos héroes del teclado que llevaban meses defendiendo al fiscal como si fuera Gandalf en el puente de Khazad-dûm. “No podéis pasar… pruebas”, supongo.

Y ahora, zas, condenado por revelación de secretos. Qué sorpresa, ¿eh? Los mismos que te decían que era “lawfare”, “derecha judicial”, “fango”, ahora están haciendo malabares dialécticos para explicar cómo su paladín de la justicia ha acabado pagando multa, costas e inhabilitado dos añitos. Menudo plot twist…   » ver todo el comentario
6 K 34
Ludovicio
#1 Ojalá pudiese compartir tu optimismo.
No tienen la razón pero se les da mejor que a nadie manipular a los idiotas.
1 K 21
GaiusLupus
#1 mucho me temo que si. Nos vamos a hartar...
Pensar lo contrario me parece ingenuo y naif
0 K 11
Bixio7
#1 lo de que tuviera info del juicio de Ayuso, en su correo PERSONAL, y luego borrase móvil, lo cambiase, y borrase su cuenta de correo, es super legal y transparente. VENGA YA PANDA DE SECTARIOS QUE DEFENDEIS LO INDEFENDIBLE
4 K 10
flaquero
#1 sois todos jueces del supremo ahora jajaaja
0 K 9
dudo
#1 ya gobiernan
0 K 9
Joseee
#1 El q pueda hacer, q haga, le dijo Pedro Sánchez al fiscal general del estado para acabar con un rival político
0 K 6
dunachio
Sentencia que sonroja a cualquiera con 2 dedos de frente. Vergüenza.
126 K 858
tpm1
#4 ¿Ya te ha dado tiempo a leer la sentencia? ¿O te la ha filtrado el fiscal general?
78 K 397
ostiayajoder
#7 Hemos seguido todos el.juicio.
37 K 281
tpm1
#13 ¿Sí? ¿Te has visto todas las horas del juicio, todas las pruebas y declaraciones?
13 K 81
Klamp
#30 tu te has leído todo el diccionario antes de escribir?
13 K 70
tpm1
#73 Menuda comparación más absurda. Para poder opinar sobre una sentencia lo mínimo es leerla primero y no basarte en lo que te cuenten o muestren los medios, que cada uno enseña o destaca lo que les interesa.
7 K 24
pedrario
#13 ¿Y qué opinas de que enviara un correo con material reservado a su cuenta de Gmail?

O que en los medios saliera que se iba a redactar una nota de la fiscalía antes de que los que le iba a ordenar el fiscal que la publicaran se lo ordenara, ¿Quién crees que podía tener esa información filtrada?
12 K 108
nemesisreptante
#59 pues opino que si eso es todo lo que tienes esta sentencia es una barbaridad y no ha quedado demostrada la culpabilidad del acusado
8 K 52
pedrario
#75 No sé lo que pone la sentencia, puede haber condenado por el simple hecho de redactar y publicar una nota con datos reservados. Que es como si mi médico confirmara una filtración de una enfermedad mía, por mucho que un medio haya publicado esa información, mi médico no puede publicar el historial.

Ahora bien, lo que digo de una filtración de información que sólo podía tener el FGE, ya me dirás como no va a apuntar claramente que venia de él....
1 K 13
celyo
#59 Pero eso no demuestra filtración, y si una neglicencia en el tratamiento de documebtos confidenciales.
Lo qie pasa que no se le juzgaba por neglicencia.
6 K 48
NoMeVeas
#59 Que seria una prueba de puta madre que podrian haber añadido a la sentencia, pero, oh vaya, no lo han hecho.No se puede(o no se deberia) opinar de lo que no existe.
3 K 20
chavi
#59 Se envio material a si mismo?
0 K 12
Battlestar
#59 Aunque parezca culpable, no te parece que las pruebas no son muy solidas que digamos?

Quiero decir, esas cosas te pueden hacer sospechar, es razonable, pero no se supone que en un juicio se ha de demostrar que en efecto ha sido así?

Esas cosas que mencionas pueden hacerte pensar que lo hizo, pero... crees que lo demuestran?
1 K 13
Zade
#13 Y eso lo dices sin quitarte el palillo de la boca? Venga, a ver de que somos todos expertos mañana….

Menudo nido de cuñaos expertos en todo es mename
2 K 22
torrrquemada
#7 Supongo que se basarán en el lema "El papel lo aguanta todo"
2 K 37
pascuaI
#7 Tú tampoco te la has leído y la defiendes porque coincide con lo que deseabas, pero no fue una sentencia por unanimidad.
12 K 128
tpm1
#41 ¿Dónde la he defendido yo?
0 K 10
harverto
#7 Aquí la lista de las pruebas:
1.- Es lo que quiere Ayuso
2.- Es lo que quiere Aznar
13 K 115
Justiciero_Solitario
#63 Las pruebas de que es inocente:
1.- Desmonta todo el argumentario de la izquierda.
2.- No da la razón a Meneame.
0 K 10
Klamp
#7 es curioso, aún no hay sentencia. Esto es una filtración. Supongo que la investigarán con la misma determinación, no?
11 K 58
sugggus
#7 De cientos de personas con acceso a la información, ha sido el fiscal general porque patatas. El novio, MAR y demás revonocen ha er mentido y soltado bulos. Eso sí, su yestimonio contra el Fiscal es totalmente creíble.
5 K 47
frg
#7 La sentencia no la han redactado todavía. Esta es la nota donde se notifica a las partes diciendo que "pálante".

La sentencia tardará porque no se qué de la cuadratura del círculo y de encajar hechos claros en sentencias creativas.
3 K 31
oceanon3d
#7 No hace falta, el juicio y todo su bagaje ha sido desmenuzado publicamente y por medio más especialistas.

Espera los dos votos particulares.

Y ojo que el TC puede tramitar está vulneración ella semana próxima musmo
0 K 8
fpove
#7 Solo el circo del juicio es una verguenza.
3 K 21
fernando_sierra
#7 La sentencia ya es pública, lo que no conocemos aún es la argumentación de la misma, pero promete.
0 K 8
chavi
#7 Aun no la han redactado, necesitarán 300 asesores para hacerlo... xD xD xD

Como se filtre habra que juzgar al presidente del supremo... xD
2 K 21
KLKManin
#7 Boom!!!
0 K 7
Tensk
#7 8,5 en la escala del zascarichter
0 K 11
raistlinM
#4 Yo he vivido varios jucios del ámbito laboral, algún ERE incluído y te puedo asegurar que en no pocos ha faltado celebrarlos en la taberna de vinarros de la esquina de la vergüenza ajena que dan los jueces y similares.

Personas acostumbradas a hacer lo que les sale del toto sin consecuencias, jugando con los futuros y vidas de personas sin el más mínimo cuidado ni rubor por las sandeces que incluso firman por escrito en las sentencias.

Luego quieren respeto...

Que se lo ganen con los actos y no sacando una oposición, resulta que la inmesa mayoría te ponen como escudo eso "me he sacado la plaza" o "sácate tú la oposición" en vez de referirte a sentencias ejemplares que no den arcadas.
5 K 47
Falco
#4 Totalmente, todos deberíamos sentir vergüenza, incluyendo al gobierno actual, que también debería tenerla.
0 K 9
fjcm_xx
#4 Pero hay una cuestión que resolver ¿qué va a pasar con los periodistas? Porque si lo han condenado es que a los periodistas no les han creído por tanto los jueces entenderán que han mentido y los tendrán que procesar. Se pone la cosa seria.
1 K 21
duende
#4 ¿Con el carnet del P$OE dices?
0 K 10
guillersk
#4 muhahaha bilis rojilla
1 K -1
A.more
Vergüenza para España. La que ellos creen suyas y a la que arrastran por el barro. Hacen que te avergüences de ser español. No por los españoles, sino por esta banda de delincuentes que siguen mandando en el chiringuito desde la paca
100 K 681
Hynkel
#3 Lo mejor de todo, que le han absuelto de todos los demás cargos. Se han agarrado con pinzas a algo para poder justificar una condena.

A ver qué mierda vomitan en la redacción de la sentencia.
5 K 23
Justiciero_Solitario
#3 Hoy hay una sentencia que no le viene nada bien a la izquierda por ende, hoy la justicia es facha. De primero de manual de Menéame.
5 K 14
kumo
#3 Sí claro, te da vergüenza que se le condene por hacerla. No que no renunciase a su cargo, se sentase en el estrado como si no fuese el acusado y le tuviesen que enjuiciar sus subalternos, sin que nadie mencionase el evidente conflicto de intereses.

Lo de siempre, mirando el dedo y quejandose de la justicia cuando no gusta la sentencia, casualmente contraria al relato del gobierno... "Que nos ganan el relato" decía el ahora condenado, que no se nos olvide...
2 K 16
Carnedegato
#3 De verdad, que haya palmeros que siguen defendiendo a la putisima mafia de la PSOE hace que dé putísima vergüenza compartir patria con ellos.
1 K 14
Crtx89
#3 pero no te pongas así con el psoe hombre…
0 K 6
vituwaf
Jueces al servicio de un partido político, condenando sin pruebas.
92 K 648
Suleiman
#8 #5 Los puestos por el PP todos a favor de la condena. Los dos progresistas en contra. Una de ellas se ha negado a firmar la condena. Paquito lo dejo todo atado y bien atado
26 K 183
Torrezzno
#5 jueces y fiscales. Todo esta enfangado con los tentáculos del PP y PSOE. Ambos partidos deberían estar ilegalizados
8 K 77
Mon
#5 Sois una caricatura :-D
4 K 38
#253 fernando_sierra
#5 Quien pueda hacer que haga.
1 K 18
#364 NO86
#5 Peor que sin pruebas: condenado a pesar de aportar pruebas de su inocencia.
0 K 7
Carnedegato #422 Carnedegato
#5 Fiscal General al servicio de otro. Pimba.
1 K 13
ostiayajoder #10 ostiayajoder *
Casualmente el 20N....

No, en serie:

SE HA FOLLAO LA JUSTICIA.

Esto es una putisima verguenza.
80 K 558
Findeton #112 Findeton
#10 La vergüenza es que este señor haya sido Fiscal General hasta hoy y que todavía sigáis defendiéndolo aunque esté condenado.
22 K 141
#263 fernando_sierra
#10 Que mejor homenaje al Caudillo, ya que no pueden reunirse en Cuelgamuros.
2 K 30
elsnons #335 elsnons
#10 es justo y necesario que sea ese día.
1 K 20
raistlinM #373 raistlinM
#10 Espérate no vaya alguno hoy a dejársela en Mingorrubio, ojo cuidao!
0 K 10
platypu #437 platypu *
#10 pero dilo sin llorar. Ahora vete con tu jefe Putin y se lo cuentas
2 K 18
#622 To_lo_loco
#10 casualmente….

son tan tontos, que para qué van a disimular el poder que tienen.
0 K 6
#631 JotaMayuscula
#10 La vergüenza es que un fiscal esté a sueldo del gobierno.
La vergüenza es que no hubiera dimitido.
La vergüenza es que el fiscal es un delincuente.
La vergüenza es que el gobierno en bloque haya defendido lo indefendible.
Anda y a chuparla toda esa panda de sectarios. No os quedan sentecias mucho más duras que está por llorar. El "vaya inventada" de vuestro amado líder es para hacer camisetas. Viene una avalancha.
3 K 4
#8 Leon_Bocanegra
Bueno, pues habrá que pagar entre todos la indemnización que le caiga a este señor cuando esto vaya a europa.
Porque el juez que le ha condenado no lo va a pagar de su bolsillo.
55 K 343
berkut #31 berkut
#8 Primero al Constitucional, no?
0 K 10
Tarod #33 Tarod
#31 #8 no creo que esto vaya a Europa. Y mucho menos al constitucional que no pinta en esto nada.
1 K 22
paputayo #158 paputayo
#8 Ya se encargó Rajoy de que así fuera.
1 K 20
#162 sugggus
#8 Gracias a M. Rajoy, los jueces ya no tienen responsabilidad en sus decisiones y actuaciones y de esas aguas estos lodos. Pueden hacer lo que quieran impunemente, antes podías demandar a un juez pero desde que M. Rajoy puso la zarpa ya no. De hecho pagaban un pastizal cada mes para pagar un seguro que les cubriera ante esas posibles demandas. Ahora no necesitan pagar nada, son "inviolables" en temas judiciales
4 K 42
elsnons #222 elsnons *
#153 como acaba de decir Óscar López a los periodistas de su parecer de la condena al fge . Voy a morderme la lengua . Menos mal que la justicia no está en manos ese dictador llamado Pedro Sánchez .
#8 tendrá que ver Europa ahí en cositas de safareig
2 K 31
#259 fingulod
#8 Yo sólo espero dos cosas, vista la sentencia:

- Primero, que procesen a todos los periodistas que juraron que no había sido él por falso testimonio (a ver si hay huevos).
- Segundo, que ya que han empezado investiguen y juzguen todas las filtraciones de casos.

Si abrimos el melón, se abre. No sólo para lo que quiere la lideresa.
3 K 33
Justiciero_Solitario #323 Justiciero_Solitario *
#8 ¿como cuando llevasteis a Europa lo del hermano de Ayuso y os mandaron a la mierda?

Por cierto no le ha condenado a un juez, han sido cinco de siete.
3 K 27
Tumbadito #24 Tumbadito
Y esto no se veía venir... Condenado aún cuando la mayoría de los testigos van en dirección opuesta a la acusación.

Increible
22 K 182
Findeton #117 Findeton
#24 Si no aportan pruebas...
8 K 57
#233 El_dinero_no_es_de_nadie
#24 Esos testigos dijeron que no podían aportar pruebas.

Es como si la acusación aporta 200 testigos que dicen que es culpable y no aportan pruebas de lo que dicen
1 K 11
Chinchorro #27 Chinchorro
Aviso a navegantes: con la quironesa y consorte no se juega. Ya se cargó a Casado, ahora el fiscal general.
22 K 159
#12 concentrado
No recuerdo haber visto al Supremo dictar tan rápido una sentencia. Habrá que echarle un ojo para ver los fundamentos de derecho de la misma. Supongo que el FGE (o mejor dicho ex-FGE) tendrá redactado el recurso ante la siguiente instancia.

Susana Polo miembro del tribunal ponente de la sentencia y Ana Ferrer, también miembro del tribunal han propuesto la absolución. Herramientas para el recurso.
20 K 157
Battlestar #327 Battlestar
#12 En lo que habrá que poner la lupa es en los hechos probados, no en los fundamentos de derecho.
0 K 10
#438 Katos
#12 si te parece que no necesitaba celeridad ecnausar al FISCAL GENERAL. Pues nada.
Claro, que han ido muy rapido...
0 K 9
#585 MaesK *
#12 Bueno, la sentencia no está aún, no hay argumentación todavía. Pero sí que se han dado prisa también en comunicarla, sin tenerla completa.
0 K 6
Tarod #16 Tarod
Como nos gusta decir que el supremo no tiene ni idea / es parcial cuando dicta sentencia que no gusta aqui.
Meneame es acojonante.
42 K 134
#37 Vactor20
#16 Claro, el escuchar de viva voz de periodistas que ya sabian el correo, habian visto el correo y ver al borracho HDP del MAR diciendo que se lo habia inventado todo.

Antorchas, horcas y putas guillotinas es lo que se merecen algunos.
23 K 171
pedrario #66 pedrario
#37 Ningun periodista ha aportado evidencia alguna de que tenía el correo.

Y sí, seguro que lo tenian 4 años antes y no lo han publicado, ni hecho entrecomillado ni nada, e incluso referenciaban las publicaciones de otros medios, porque son humildes y discretos, no les gusta dar exclusivas.
6 K 55
Pablosky #107 Pablosky
#66 ¿Entonces supongo que apoyarás que juzguen a todos por falso testimonio, no?
5 K 41
#211 vGeeSiz
#37 sabes lo que son las "pruebas"?
1 K 19
Supercinexin #88 Supercinexin
#16 Siempre podéis iros a celebrarlo a los comentarios de El Mundo, o algo así. No entiendo por qué os gusta entrar en Menéame, si somos todos unos rojos.

Porque el problema es que la sentencia "no nos gusta", no porque se haya sentenciado sin pruebas ningunas y en contra de todos los testimonios de los testigos.

Lo nunca visto en la Justicia de un país que se quiera llamar "democrático", pero oye que Menéame es acojonante y los usuarios de derechas son la polla en almíbar del pensamiento crítico y objetivo, por supuesto.
29 K 199
Tarod #104 Tarod *
#88 Otros foros son también lamentables por el otro lado correcto. una pena. Solo intentamos que la gente piense por si solos y no sea fanática. Sin importar si "son rojos o fachas"

Ejemplo: "se haya sentenciado sin pruebas ningunas" Se sentencia en muchos casos por indicios fundamentados.
2 K 39
#633 JotaMayuscula
#88 No te enteras. El problema no es ser de izquierdas o de derechas. Muchas personas de izquierdas y derechas son honestas e imparciales y si ven algo que está mal, saben que está mal. Aquí en meneame hay una panda de sectarios radicales y sesgados que después de ésta y de las próximas sentencia que vienen seguirán diciendo que justicia caca y facha cuando está claro que filtró el mail, que al hermanisimo lo enchufaron, que Cerdan es un delincuente y todo lo que vendrá.En el fondo no os parece mal que filtrara el mail. Ese es el problema.
1 K 5
#650 guillersk
#88 por la bilis, es un espectáculo taaaan bonito el retorcerse de hoy....


:troll:
1 K -1
#168 sugggus
#16 Porque hay mayoría de jueces políticos de derechas en ese órgano.
0 K 6
#243 fpove
#16 Lo han condenado sin pruebas, fundamentando que borro sus datos... Habia periodistas que lo tenian antes que el de forma oficial asi que hay solo 2 opciones: o lo filtro antes de tenerlo de forma oficial o no pudo hacerlo. Para lo primero no hay pruebas.
1 K 10
Justiciero_Solitario #360 Justiciero_Solitario
#16 cuando se condena a alguien del PP se ha hecho justicia. Cuando se condena a alguien del PSOE es que la justicia es facha.
0 K 10
Battlestar #369 Battlestar
#16 Hombre, yo soy el primero que siempre dice que no hay una conspiración judeomasonica, y que siempre te puede tocar un juez corrupto de turno, eso no quiere decir que la judicatura en su conjunto esté corrupta.
Y también critico a menudo como se habla de lawfare cuando no te interesa el resultado/proceso y cuando no es que se ha hecho justicia.
Como afirmación asi en general estoy de acuerdo en lo que dices.

Perooooooo, este caso en particular es raro. Y ojo, no porque piense que sea…   » ver todo el comentario
1 K 20
Ze7eN #400 Ze7eN
#16 ¿Te refieres al mismo Supremo de las sentencias a Alberto Rodriguez y la amnistía catalana por las que Europa les ha dado ya un varapalo?
3 K 44
karakol #19 karakol
No es casualidad que la sentencia haya salido precisamente hoy. xD

Atado y bien atado. xD
15 K 123
elsnons #615 elsnons
#19 jijijijijiji. esos del TS son unos zorrillos
1 K 22
rendri #36 rendri
Que curioso también que la quironesa y el novio de la muerte se hayan comprado hoy también el famoso ático para celebrarlo.
15 K 98
Mimaus #386 Mimaus
#36 es muy probable que ya les hubieran "filtrado" la sentencia.
2 K 19
#11 Vactor20
#_2 aqui tenemos al tolerante fachoso de Alcama haciendo gala de quien le paga el sueldo.
13 K 82
Chinchorro #40 Chinchorro
#11 No le pagan. Es así por vocación.
1 K 31
mmlv #18 mmlv *
Celebran el 50 aniversario de la muerte de su padre político dictando una sentencia digna de su dictadura, sin pruebas y con numerosos testimonios que desmienten el supuesto delito
9 K 78
Meneador_Compulsivo #20 Meneador_Compulsivo *
Escolar no es periodista, podría haber revelado la fuente y salvar a este pobre inocente
12 K 71
#23 poxemita
#20 no lo llamaron a declarar.
3 K 41
madeagle #209 madeagle
#20 Todos los que decian conocer la fuente verdadera de la filtracion, pero la ocultaban por una cuestion moral saldran ahora a revelarla, ¿no?

Porque ahora por omision estan metiendo a un inocente en la carcel y dejando a un culpable en la calle.
5 K 39
#240 NoMeVeas
#20 ¿no sirve con decir que no es como un notario que necesita compulsar sus pruebas? Vaya...
0 K 8
juvenal #310 juvenal
#20 Si Escolar no es periodistas, Losantos, Herrera, Manso, Bustos,... tampoco lo serian
1 K 23
OCLuis #25 OCLuis
Espero que si queda algo de justicia en los tribunales europeos les tiren de las orejas y de lo que haga falta a los magistrados que han instruido y juzgado esta broma de mal gusto que va a servir para dejarnos en evidencia ante el resto del mundo y para que los mafiosos del pp la usen como munición contra el gobierno cada vez que alguien les arrime un micrófono a la boca... que ya sabemos que solo la tienen para mentir y calumniar.
8 K 66
Tumbadito #34 Tumbadito
#25 Es que ya de nada sirve.

Una causa tirada de los pelos
Con una condena dudosa

Aunque los tribunales europeos den la razón en el discurso de algunos sectores siempre se recordará esta victoria.
2 K 25
elsnons #618 elsnons
#25 esa sentencia no se va a recurrir ni al TC ni a ningún tribunal europeo , se aceptará se acatara y Pedro Sánchez ordenará que no se hable más del tema.
Carpetazo total.
A partir de ahora hablar del FGE es darle visibilidad a IDA
1 K 22
#15 concentrado
#2 Como dirían los miembros de PP condenados por el TS que han recurrido su sentencia ante el TC: no lo llames delincuente que la sentencia no es firme.
5 K 60
Ainhoa_96 #26 Ainhoa_96 *
La verdad es que tengo ganas de leer la sentencia a ver cómo se justifica, imagino que por la nota de prensa (pero ojo al precedente que sienta: aunque una información sea pública y notoria, aún puede haber delito de revelación de secretos, wtf.. :shit:).

También tengo una duda jurídica, y es si se puede recurrir la sentencia ante el TC como indica #15 y si ése recurso anula la ejecución de la inhabilitación ?(
6 K 67
#53 concentrado
#26 En el juicio, la defensa explicó que se habían violado derechos fundamentales en los registros y otras actuaciones. Depende de en qué se apoye la sentencia condenatoria, se podría recurrir al TC y posteriormente (si el TC falla en contra) al TEDH.
3 K 46
denocinha #87 denocinha
#53 Se va a recurrir y va a ganar en el TC.

Porque el TC está aún más politizado que el Supremo
2 K 20
#357 Tensk
#26 ¿Cuándo era pública y notoria? Por cierto, igual no es lo mismo revelar el contenido que el pantallazo del correo (parcialmente tachado o no)
0 K 11
pedrario #44 pedrario
Sin haberse leido la sentencia ya llegan los expertos en DANAS y conflictos geopolíticos de oriente medio a juzgarla.
7 K 60
#109 monsterboy
#44 Vuelve a la cueva a picar piedra...
3 K 11
#38 Leon_Bocanegra
#33 tu crees que este señor no va a recurrir está sentencia? Claro que lo hará
7 K 55
Tarod #46 Tarod *
#38 Este señor recurrirá si puede recurrir. Al constitucional no puede. A Europa no creo, pero aquí tengo mas dudas
2 K 29
Antipalancas21 #54 Antipalancas21
No vale para nada esa sentencia, ahora al constitucional y si noi le declaran inocente después al tribunal de la UE, al final a esos jueces fachas les sacaran los colores.
3 K 48
#21 poxemita
Pues nada, al final condenado. Seguro que los democratas caviar acatarán la sentencia.
5 K 48
valandildeandunie #29 valandildeandunie
#21 Cualquier demócrata se revelará ante esta basura de sentencia viendo los antecedentes, el juicio y quienes han firmado la sentencia


Solamente las alimañas totalitarias se alegran de esta sentencia.

Ahora es el turno de que los demócratas de verdad empiecen a luchar por eliminar a toda la escoria del Poder Judicial
8 K 45
#45 poxemita
#29 vaya que eres un demócrata caviar que sin leer la sentencia ya sabe que lo han condenado para atacar a Pedro Sánchez.
2 K 23
