Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo le absuelve del resto de los delitos objeto de la acusación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por revelación de secretos. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece "una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular
Tu sabes que el correo aparece justo después de que lo recibiera el fiscal en su Gmail PERSONAL??
Llevo días siguiendo el juicio. Y canta. Canta mucho
Tanto es así que como digo, se ha demostrado que el correo solo aparece una vez lo recibe el fiscal. Más claro, agua.
Suerte que no entra preso. Por qué serán fachas, pero la condena para el delito es la menor posible.
www.publico.es/politica/controlaremos-sala-segunda-detras-portavoz-pp-
Recochineo puro.
La justicia del país que gobierna el PSOE es facha? Es eso?
Pues la culpa es del gobierno.
Aquí demócratas de toda la vida acatando la justicia
Si ya sabíamos todos que solo defendeis la justicia cuando os dan la razón y cuando no, os mostrais tal y como sois...
Que si, que el novio de la emperatriz del mal será un delincuente, no lo discuto, pero que el fiscal general trabajaba como soldado del Gobierno-PSOE tampoco
Hay que tener la cara de cemento para no ver lo que ha pasado.
-Borro sus móviles y cuentas de correo cuando se entero que le imputaban.
-En el juicio nadie sabía quien era el que le paso la información, ni que medio, ni tenia tampoco los WhatsApp.
-Declaró en su contra su asistenta únicamente.
-el del parlamento de Madrid que dimitió y se fue a un notario porque se cago encima.
www.elmundo.es/espana/2024/11/29/67497c6f21efa0a8028b458a.html
elpais.com/espana/2024-11-15/el-supremo-confirma-la-condena-al-pp-como
elpais.com/espana/2025-08-28/los-condenados-a-carcel-por-el-caso-gurte
Pues la culpa es del gobierno. Si no renueva la justicia fascista, son ellos os culpables
Tanto os cuesta aceptar que el PSOE y PP son partidos corruptos????
Aunque ya sabemos que no lo váis a hacer.
No tiene nada que ver este caso con uno de la ley viogen donde el gobierno dice constantemente que los jueces necesitan formacion en genero, es decir que el testimonio de una chica hay que darle veracidad si o si.
Y que da igual la de veces que cambie de version o los agujeros de guion, es verdad y punto.
Esto ya veremos que pone la sentencia pero creo que es bastante evidente de donde ha salido todo y su secretaria declaro en su contra (creo que era la secretaria).
Tampoco a breton se le pillo directamente manos en la masa pero su historia no cuadraba con las camaras de seguridad del parque y no se que mas.
Si cien personas, o cuatrocientas, o las que fuese, tuvieron acceso al famoso e-mail, se tenía que haber tirado de todos los hilos.
A ver la payasada que suelta la sentencia.
Promete ser de traca...
Y de aplicación a otros en el futuro...
Ahora, convendras conmigo que los testigos no confirmaron que fue él la fuente. No hay pruebas físicas que haya sido el fiscal general. Entonces se le condena por.... porque la presunción de inocencia la dejamos para otro rato.
Te diré, me ha sorprendido.
Es duro de aceptar en entornos sectarios que los tuyos hayan cometido algún delito, pero es lo que hay.
Los asesinatos durante el franquismo.
Que, casualmente, son los hijos si no los mismos jueces los que daban el OK a esos asesinatos y el OK a esto.
No el.parecer subjetivo de sus señorías. A ver cómo defienden esto en la redacción de la sentencia...
Igual aun esperamos 6 meses por ella...
Sectarios dice el tipo. Sí, los de la secta de los que conocen los derechos humanos y constitucionales.
Enteraros de una vez, hay pruebas. Mirate el juicio y las declaraciones de defensa y acusación. Esta en Youtube.
Le han metido poca pena. Muy poca para un delito tan grande.
Son fachas, pero no mucho. Al parecer.
"Borro sus móviles y cuentas de correo cuando se entero que le imputaban."
Y visto lo que aconteció en el juicio, bien que hizo. Se hubieran filtrado secretos de estado.
Filtraciones de las buenas.
Luego ya si eso me cuentas las pruebas que han aportado de que tenían ese correo y por qué entonces no publicaron nada del mismo.
www.infolibre.es/politica/filtracion-masiva-parte-ts-datos-fiscal-gene
Lo normal, borras todo antes del juicio.
Y nadie se acordaba de nada salvo su secretaria.
Tu mismo
¿Te has enterado de alguna cosa personal de Juan Lobato que se haya extraído de su móvil por este motivo?
Es que es de risa. El tío tenía, si atendemos a su relato, la coartada en su móvil pero en el momento en el que se entera que lo van a investigar lo borra y se carga su cuenta de gmail, con dos cojones, y algunos, como tú, que si hizo mejor para que no se filtrasen "secretos de estado". Con dos cojones.
El fallo es haber borrado las evidencias que le hacían inocente qué cosas. A aparte de indicar que lo borraba porque habia una normativa INEXISTENTE.
A que te suena? ... A mí me suena a lo mismito, PPSOE modus operandi
Los mensajes estaban borrados de antes. Se hizo una recuperación. En la recuperación no se pudo sacar nada.
Culpable de cabrear al borracho, así que palante, luego me lo afina el tribunal.
Tienes algo antes que otra persona, pero no lo publicas hasta un periodo después de que lo reciba esa persona....
Y lo que es más, es que se lo puedo haber dicho el propio García Ortiz, que sabían de la existencia del mail antes de que le enviarán una copia (tanto es así que fue él quien insistió en que le enviaran copia).
Y todo esto son hechos. No declaraciones ni asunciones.
cadenaser.com/nacional/2025/11/06/ignacio-escolar-en-las-redacciones-d
Pero eso a ti no te importa, ni a "el mundo". Porque el que pueda que haga y tú estás haciendo.
Ademas, para borrados de pruebas, tenemos al PP, con los 40 martillazos al disco durp ( y tantas otras pruebas que desaparecieron magicamente de los despachos de la judicatura), y nadie salio indemne, ni respetan la juridispridencia
Si hacen eso a un rival que no pueden hacer a un mortal...
Si no hay una conversación grabada donde tal hecho ocurra, ni otras pruebas objetivas que lo demuestren, como es el caso, no hay delito.
Aquí se buscaba una excusa para poder poner la pena accesoria.
En contra de él solamente declaró Lamela, que es la misma fiscal h*jade***a que maniobró todo lo posible para que a nadie de la cúpula de Ayuso le hayan salpicado 7291 muertes por los protocolos de la vergüenza.
El que dimitió no se tenía ni que haber presentado por el… » ver todo el comentario
maldita.es/malditobulo/20200724/destruccion-discos-duros-barcenas-mart
en cambio el Ortiz declaró que destruyó el móvil #32
No eres capaz de diferenciar una prueba de un inicio y esto no siquiera es eso. No es ni una circunstancia, como mucho una pista.
Y antes de que comenteis yo meto en la carcel todo aquel que delinca.
La justicia ahora es fascista pero cuando enchironaron a los del pp ahi no, era progresista. Y cuando jodan a mazon no se, francoprogresista?
Sánchez no será perfecto, pero prefiero en la Moncloa a un tipo imperfecto pero que ha demostrado pelotas para enfrentarse a Miuras como el Covid antes que a los señoritos de cortijo.
El Partido Judicial no necesita gobernar desde el ejecutivo. Puede hacerlo perfectamente desde el Poder Judicial, tal y como han demostrado. Les basta conque el próximo Fiscal General "afine" mejor que el anterior y tenga querencia por los sobres.
Y ahora, zas, condenado por revelación de secretos. Qué sorpresa, ¿eh? Los mismos que te decían que era “lawfare”, “derecha judicial”, “fango”, ahora están haciendo malabares dialécticos para explicar cómo su paladín de la justicia ha acabado pagando multa, costas e inhabilitado dos añitos. Menudo plot twist… » ver todo el comentario
No tienen la razón pero se les da mejor que a nadie manipular a los idiotas.
Pensar lo contrario me parece ingenuo y naif
O que en los medios saliera que se iba a redactar una nota de la fiscalía antes de que los que le iba a ordenar el fiscal que la publicaran se lo ordenara, ¿Quién crees que podía tener esa información filtrada?
Ahora bien, lo que digo de una filtración de información que sólo podía tener el FGE, ya me dirás como no va a apuntar claramente que venia de él....
Lo qie pasa que no se le juzgaba por neglicencia.
Quiero decir, esas cosas te pueden hacer sospechar, es razonable, pero no se supone que en un juicio se ha de demostrar que en efecto ha sido así?
Esas cosas que mencionas pueden hacerte pensar que lo hizo, pero... crees que lo demuestran?
Menudo nido de cuñaos expertos en todo es mename
1.- Es lo que quiere Ayuso
2.- Es lo que quiere Aznar
1.- Desmonta todo el argumentario de la izquierda.
2.- No da la razón a Meneame.
La sentencia tardará porque no se qué de la cuadratura del círculo y de encajar hechos claros en sentencias creativas.
Espera los dos votos particulares.
Y ojo que el TC puede tramitar está vulneración ella semana próxima musmo
Como se filtre habra que juzgar al presidente del supremo...
Personas acostumbradas a hacer lo que les sale del toto sin consecuencias, jugando con los futuros y vidas de personas sin el más mínimo cuidado ni rubor por las sandeces que incluso firman por escrito en las sentencias.
Luego quieren respeto...
Que se lo ganen con los actos y no sacando una oposición, resulta que la inmesa mayoría te ponen como escudo eso "me he sacado la plaza" o "sácate tú la oposición" en vez de referirte a sentencias ejemplares que no den arcadas.
A ver qué mierda vomitan en la redacción de la sentencia.
Lo de siempre, mirando el dedo y quejandose de la justicia cuando no gusta la sentencia, casualmente contraria al relato del gobierno... "Que nos ganan el relato" decía el ahora condenado, que no se nos olvide...
No, en serie:
SE HA FOLLAO LA JUSTICIA.
Esto es una putisima verguenza.
son tan tontos, que para qué van a disimular el poder que tienen.
La vergüenza es que no hubiera dimitido.
La vergüenza es que el fiscal es un delincuente.
La vergüenza es que el gobierno en bloque haya defendido lo indefendible.
Anda y a chuparla toda esa panda de sectarios. No os quedan sentecias mucho más duras que está por llorar. El "vaya inventada" de vuestro amado líder es para hacer camisetas. Viene una avalancha.
Porque el juez que le ha condenado no lo va a pagar de su bolsillo.
#8 tendrá que ver Europa ahí en cositas de safareig
- Primero, que procesen a todos los periodistas que juraron que no había sido él por falso testimonio (a ver si hay huevos).
- Segundo, que ya que han empezado investiguen y juzguen todas las filtraciones de casos.
Si abrimos el melón, se abre. No sólo para lo que quiere la lideresa.
Por cierto no le ha condenado a un juez, han sido cinco de siete.
Increible
Es como si la acusación aporta 200 testigos que dicen que es culpable y no aportan pruebas de lo que dicen
Susana Polo miembro del tribunal ponente de la sentencia y Ana Ferrer, también miembro del tribunal han propuesto la absolución. Herramientas para el recurso.
Claro, que han ido muy rapido...
Meneame es acojonante.
Antorchas, horcas y putas guillotinas es lo que se merecen algunos.
Y sí, seguro que lo tenian 4 años antes y no lo han publicado, ni hecho entrecomillado ni nada, e incluso referenciaban las publicaciones de otros medios, porque son humildes y discretos, no les gusta dar exclusivas.
Porque el problema es que la sentencia "no nos gusta", no porque se haya sentenciado sin pruebas ningunas y en contra de todos los testimonios de los testigos.
Lo nunca visto en la Justicia de un país que se quiera llamar "democrático", pero oye que Menéame es acojonante y los usuarios de derechas son la polla en almíbar del pensamiento crítico y objetivo, por supuesto.
Ejemplo: "se haya sentenciado sin pruebas ningunas" Se sentencia en muchos casos por indicios fundamentados.
Y también critico a menudo como se habla de lawfare cuando no te interesa el resultado/proceso y cuando no es que se ha hecho justicia.
Como afirmación asi en general estoy de acuerdo en lo que dices.
Perooooooo, este caso en particular es raro. Y ojo, no porque piense que sea… » ver todo el comentario
Atado y bien atado.
Porque ahora por omision estan metiendo a un inocente en la carcel y dejando a un culpable en la calle.
Una causa tirada de los pelos
Con una condena dudosa
Aunque los tribunales europeos den la razón en el discurso de algunos sectores siempre se recordará esta victoria.
Carpetazo total.
A partir de ahora hablar del FGE es darle visibilidad a IDA
También tengo una duda jurídica, y es si se puede recurrir la sentencia ante el TC como indica #15 y si ése recurso anula la ejecución de la inhabilitación
Porque el TC está aún más politizado que el Supremo
Solamente las alimañas totalitarias se alegran de esta sentencia.
Ahora es el turno de que los demócratas de verdad empiecen a luchar por eliminar a toda la escoria del Poder Judicial