Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo le absuelve del resto de los delitos objeto de la acusación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por revelación de secretos. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece "una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular