111
meneos
506
clics
Trump carga contra España y asegura que "a lo mejor debería ser expulsada de la OTAN"
El presidente de EEUU ha criticado el papel de España en la Alianza durante un encuentro en el Despacho Oval con el presidente de Finlandia
|
etiquetas
:
trump
,
españa
,
otan
73
38
1
K
426
actualidad
74 comentarios
73
38
1
K
426
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Totalmente de acuerdo con el zanahorio
Hágase su voluntad
Por favor
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
perogrullobrrr
Totalmente de acuerdo con el zanahorio
Hágase su voluntad
Por favor
61
K
548
#28
Pacofrutos
#1
Y lo peor de todo es que le pegas un tiro por una oreja y no le sale por la otra. Lástima.
2
K
36
#42
Beltenebros
*
#3
CC
#2
#1
#28
#35
#9
Lo mismo iba a escribir yo.
Por otro lado, ¿Qué dirán ahora los lamebotas de Vox y PP?
Estos patriotas de mentira tienen otra contradicción más a añadir en la larga lista, después de los aranceles y demás.
2
K
26
#50
ldoes
#42
Uf, esta me la sé: El perro nos está aislando del mundo.
1
K
10
#57
Beltenebros
#50
No, dirán que es una cortina de humo de Pedro Sánchez. Últimamente no paran de usar ese mantra.
1
K
27
#71
el_Tupac
#42
dirán que muy mal por enfadar al amo.
Ésta era fácil.
0
K
12
#35
Harkon
#1
#2
Os creéis vosotros que el Zanahorio va a perder el 5% del PIB de la cuarta economía de la UE para financiar su decadente país de mierda
14
K
117
#49
Lacasito.Pérez
#1
En el referéndum nos preguntaron
exclusivamente
por entrar en la OTAN
sin integrarnos en la estructura militar
. Sólo para llevar el café, vamos. Aún así, Cataluña, Canarias y País Vasco dijeron que no. En el resto de comunidades, en teoría, salió el sí.
0
K
7
#52
salteado3
#1
No pillas la amenaza. La OTAN es como la vigilancia gitana de obras: el problema es que si no estás con ellos te a pasar cosas malas.
Terrorismo por sorpresa del ISIS, Marruecos se planta delante de las Canarias a sacar petróleo con proyección de un portaaviones yanki, protestas extremistas financiadas por la CIA (las llamadas primaveras de colores), algún conflicto con otro país de la OTAN, sabotajes industriales... Tienen mucha imaginación para putear a los amigos, imagina a los que no le pagan diezmo.
3
K
39
#62
Beltenebros
#52
¿No sabes quién estuvo detrás de los atentados de la red Gladio?
¿Y de los atentados del 11M en Madrid?
0
K
20
#74
Pablosky
#62
Lo primero sabemos que es verdad.
Pero... ¿lo segundo de dónde ha salido?
0
K
13
#2
jonolulu
Igual nos hace un favor y todo
41
K
406
#3
security_incident
No caerá esa breva
27
K
295
#9
Ainhoa_96
*
Estaría bien pero ¿Y cómo lo va a hacer?
no hay ningún procedimiento para ello en la alianza.
Este tío es tonto, tonto, tontísimo. Cada día pierde más del poco capital político que le queda.
PD: y eso por no hablar de las bases de USA en España. Lo dicho, tonto de remate y le gusta demostrarlo.
13
K
148
#39
Harkon
#9
Si mira se juntan todos y ya hacen el procedimiento, luego te expulsan, pero vamos que no lo van a hacer, no va a rechazar el 5% del PIB de la cuarta economía de la UE para financiar su decadente país de mierda.
6
K
68
#18
A_S
España fuera de la OTAN y ellos fuera de nuestras bases
10
K
141
#24
Ripio
#18
Ahí les duele.
1
K
30
#23
valandildeandunie
Se va a cargar EEUU y encima nos saca de la OTAN.
Joder, como no querer al Zanahorio. Es nuestro héroe.
7
K
93
#51
Sadalsuud
#23
Y ya si le da al botón rojo pensando que es para pedir una jamburguer y nos vamos todos a la puta mierda cegaditos de rica radiación nucelar, pues mejor que mejor... aunque con tanto gilifacha, el infierno tendría overbooking...
0
K
10
#4
Golan_Trevize
Dios, qué putísimo asco da este tarugo. Es que cada segundo que pasa y abre la boca, más ascazo da el muy cabrón.
11
K
81
#7
berkut
Trump haciendo méritos para el Nobel de la Paz
6
K
73
#11
enochmm
¿Sería posible no hacer noticia de cada gilipollez que se ocurra a este idiota?
O al menos no traerla a MNM.
9
K
70
#16
arreglenenlacemagico
#11
es que noticias como estas les consigue una erección a los rusoplanistas
3
K
37
#25
cosmonauta
#11
No la votes y ya.
1
K
18
#43
Sadalsuud
#25
Y sobre todo no entres a comentar que te vas a llevar unos merecidisimos palos dialecticos...
1
K
13
#19
pip
Regalazo político para Sánchez.
5
K
62
#17
Charles_Dexter_Ward
BASES FUERA!!!
2
K
51
#14
Pixmac
Que lo haga cuanto antes. La OTAN sirve para enemigos externos y si el enemigo está dentro o es un aliado de Estados Unidos no servirá para nada. Gastar dinero en la OTAN es un desperdicio con la situación actual.
3
K
43
#6
Leon_Bocanegra
Señor Trump, arrodillese y comame el miembro.
4
K
40
#8
Pablosky
#6
para una vez que tiene una buena idea
13
K
170
#48
meta
*
#6
El miembro se lo va a comer a trump el pepero que suceda a frijolito.
No lo dudéis, pdr tiene demasiados frentes y va a caer soberanamente. No vaya a ser que España siga haciendo geopolitica.
0
K
14
#59
LaInsistencia
#48
Llámame loco. Pero creeeeeeo que Trump podría dejar de ser presidente antes de que un pepero vuelva a mudarse a Moncloa. Por lo que sea.
0
K
7
#70
Jakeukalane
#59
pero no suma la izquierda, llámame loco.
0
K
10
#72
Spirito
#6
El pobre no puede pero su siervo Zelensky sí.
A ver si alguno de la Camarilla Yanquineja le puede pasar el recado al payaso.
0
K
9
#10
Romfitay
Esta vez estoy absolutamente de acuerdo con él.
3
K
37
#45
karakol
Bien ahí, Perro.
1
K
30
#21
Borgiano
Ojalá, total nuestro único enemigo posible es Marruecos y ahí la OTAN no nos va a ayudar
3
K
29
#29
wai
#21
ojo que la jugada de expulsarnos y meter a Marruecos en la OTAN está ahí.
1
K
22
#13
CharlesBrowson
pues hoyga todo lo que sea apartarse de la siempre ponzoñosa e infame esfera anglosajona siempre tendrá mis dieses
3
K
27
#5
vicvic
Antes de que eso pase, afortunadamente, el no estará o España habrá rotado de gobierno, así que palabras vacías.
4
K
25
#22
Cantro
Mejor expulsar a Estados Unidos y que se queden dentro de sus fronteras. Estaría bien, para variar.
1
K
22
#63
ur_quan_master
#22
eso sería lo suyo.
Espero que las polleces que dice este señor sirvan para que bajen las compras de armamento americano en España
1
K
21
#37
Perrota
Salida de la Otan y alianza con China.
1
K
21
#20
LoboAsustado
Le vale con que nos expulsen de mercosur?
1
K
21
#55
hexion
Venga, a ver si es verdad. Y los militares de Rota y Morón a su puta casa.
1
K
21
#12
Moderdonia
*
Para limar asperezas España propone que la OTAN debería tener una mascota tipo Curro. Algo como el NATOncito Pérez y sus amigos Fronterito y Misilete.
3
K
21
#66
mmpulido
No hacerle casito al mameluco, solo quiere atención día a día con su tontería... No nos caería esa breva.
1
K
20
#15
vicus.
Y de paso que se lleve las bases, y que cierre al salir.
0
K
20
#61
io1976
Y las bases yankis fuera.
1
K
20
#33
Alcalino
Hay que recordar que el tratado de la OTAN omite específicamente la protección de Ceuta y Melilla.
Así que estamos para las obligaciones, pero sin los derechos.
1
K
20
#38
Abril_2025
*
#33
No omite específicamente la protección de Ceuta y Melilla.
El punto del tratado que obliga a todos los miembros a actuar de forma
automática
excluye los terrenos de fuera de europa y de América como los territorios franceses de ultramar, Groenlandia, Ceuta o Melilla.
La defensa de los territorios se haría tras haber sido aprobado por mayoría simple en una reunión de emergencia de la OTAN.
2
K
28
#67
placeres
*
#33
#38
Añadir que También omite de USA zonas tan importantes como como Guam o puerto rico.
Hawai y las aleutianas si están dentro de la cobertura.
0
K
11
#34
Gry
*
Ojalá, a ver si así nos libramos de la Tercera como de las dos anteriores.
El problema es que la OTAN no tiene ningún mecanismo para expulsar o suspender a un país miembro. Tendrían que convencernos para que nos fuéramos como ocurrió con el Brexit.
1
K
17
#41
oceanon3d
Ya está ; le han soplado que Sánchez le va a birlar el nobel.
1
K
17
#58
PerritaPiloto
#41
Se ha creído Trump que el nobel de la paz se lo van a dar por el trabajo de la última semana.
#36
Al contrario. Trump es mucho más transparente que lo que la gente piensa. Habla de hacer cacicadas e intenta por todos sus medios perpetrarlas. Muchas veces no le dejan, porque nadie le sigue en temas absurdos, pero ahora se ha rodeado de gente que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas pero no les importa destruirlas sin tener una alternativa.
Se ha rodeado de un gran equipo. Al…
» ver todo el comentario
1
K
22
#32
Malinke
Era mejor que se fuera EEUU, que Trump amenazó con ello y se echó atrás, pero mira, para España también nos vale, lo que ahorraríamos con ello. Cuando caiga Trump, yo le agradecería el servicio prestado.
0
K
11
#40
BurraPeideira_
El atlántico norte ya no es ninguna prioridad para EEUU. Con un poco de suerte la OTAN desaparece.
0
K
11
#54
Beltenebros
#40
EEUU está a punto de caer como imperio, y en su derrumbe arrastrará a la OTAN consigo, como es lógico.
1
K
30
#64
laveolo
*
#40
#54
con un pelín de suerte se van ellos de la OTAN y nos dejan con el euro ejército montado.
0
K
7
#73
Jakeukalane
Sería un impulso increíble para nuestra propia industria aunque quedaría por detrás en algunas cosas. Pero no pasará.
0
K
10
#30
Battlestar
Estaría bien que le dieran el nobel de la paz a Sanchez, no solo por verle la cara a Feijoo, también para vérsela a este.
0
K
10
#31
Toponotomalasuerte
Lo adoro!!! No hay un día que no me dé una alegría mi colega Trump!!
0
K
10
#47
PerritaPiloto
Es que los países europeos deberían salir de la OTAN, o expulsar a Estados Unidos, que vendría a ser algo parecido.
Creo que quién pierde más es Estados Unidos. Seguramente con bases en Italia no necesit España para que los aviones de reabastecimiento suministren combustible a sus bombarderos. Peor es que después de España irán otros.
0
K
9
#27
wai
Como se dice en trumpiano "no hay cojones"?
0
K
9
#60
Spirito
Zanahorio, ¡No tienes cojones a echarnos de la OTAN!
¡Gallina!
0
K
9
#26
Andreham
Buas venga, a tope.
Que lo firme mañana mismo.
0
K
8
#56
Emotivo
Quiere romper Europa.
0
K
7
#46
Shibuya
Joder qué cansinez de tipo
0
K
7
#69
Fran_Ramos
OJALA!
0
K
6
#44
maxella
*
Es que España no nos quiere dar su dinero!!-Dijo aparentando los puños muy fuertito.
0
K
6
#36
torbert
Pues como se dice siempre, las cosas concretas que diga Trump no significan nada.
0
K
6
#53
dclunedo
Fuera de la OTAN, de la EU, de todo el que porte un arma... a ver lo que duramos como
zona
(no digo país por no ofender a los pijoprogres), Hipanmusulgipy estado...
1
K
-1
#65
LaInsistencia
#53
Lo único que detiene a este país de empezar un conflicto armado es estar en la EU. ¿Tu te crees que despues del experimento del Brexit, alguien con poder e intereses económicos en España y la EU va a dejarnos empezar una marimorena?
0
K
7
#68
Andreham
#53
Y por qué íbamos a salirnos de la UE?
Quién nos va a invadir y por qué?
Los fachapobres no pensáis, rebuznáis.
0
K
8
Ver toda la conversación (
74
comentarios)
