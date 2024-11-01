·
Ridiculizan al director de 'El Mundo' en directo hablándole de sus bulos sobre el fiscal e Intxaurrondo: "Golpe bajo"
La abogada Lorena Ruiz-Huerta le recordó estas informaciones a Joaquín Manso mientras estaban en la mesa política de 'Espejo Público'.
el mundo
,
bulos
,
fiscal general
politica
19 comentarios
Comentarios destacados:
#2
frankye
Este hombre es la definición misma de un periodista mercenario del PP.
12
K
147
#8
mmlv
#2
Sobra lo de "periodista"
7
K
92
#9
frankye
#8
Le viene grande, si.
3
K
39
#14
Desideratum
#2
Joaquín Manso es una sabandija gusanera, además de una apesebrado garbancero del PP.
El nivel de servilismo, peloteo y babosa adulación que se le ha visto en algunos actos institucionales hacia su jefa Ayuso era absolutamente vomitivo.
1
K
28
#16
calde
#2
No publican información contrastada, cumplen órdenes manipulando la información.
0
K
12
#10
DaniTC
#4
el plural rectificó y eliminó la información porque se la habían colado.
¿El Mundo ha ya rectificado sobre la información vergonzosa sobre el 11M?
12
K
124
#17
Ludovicio
#10
Necesitan creer que todos son iguales para auto justificarse mientras defienden a los que ellos mismos saben que son los corruptos y mentirosos.
0
K
11
#13
Desideratum
Pues acabo de ver en "La Noche en 24 horas" un rifirrafe entre Marisa Cruz de El Mundo y Luis Arroyo, otro periodista que escribe en periódicos progresistas, en el que este último le estaba recriminando ostensiblemente que "su periódico" publicase la nota informativa de Miguel Ángel Rodríguez, un bulo como una catedral, que ha sido en definitiva el que ha provocado en última instancia el procesamiento y condena del Fiscal General.
En definitiva, algunos periodistas de…
4
K
67
#7
frankye
#4
De donde lo sacaste Ok diario, Libertad Digital, the Ojete...
2
K
33
#15
Bixio7
#7
esa es tu mejor respuesta ? culo, caca, pedo, pis ? ............. pero la izquierda no tenía un nivel intelectual superior a los de la malvada derecha y turbo-ultra-super-franco derecha?
0
K
10
#18
frankye
#15
Efectivamente todo lo que viene de la derecha casposa huele a mierda. Pero créeme que tengo mejores cosas que hacer que discutir con un polémicas como tu. Hala con Dios.
1
K
18
#5
JackNorte
Cuando sale tan barato difundir bulos y ser sicarios lo raro es que no haya aun mas. Pero la coña es ignorar el problema cuando en el pasado ataban a otros y ahora el sistema esta muy mal de repente. A peor ira haciendo exactamente lo mismo o peor.
1
K
24
#11
Leon_Bocanegra
No se entiende una puta mierda. Menudo gallinero.
1
K
17
#19
euacca
¿Propaga bulos el medio en el que publicaron la falta entrevista que (no) hizo El Condenas? ¡No me jodas!
0
K
11
#6
DaniTC
¿Pero por qué hablan tantos a la vez?
0
K
10
#12
aggelos
#6
porque están tocando su parcelita y lo que les da de comer, están nerviosos.
4
K
60
#1
Ominous
Se podría hacer lo mismo con el director de elplural
6
K
-4
#3
frankye
#1
El director del Plural no propaga bulos.
7
K
92
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
Y lo dice el Plural, el de los bulos de los dos DNI y la bomba lapa.
#3
Si es que te tienes que reír
4
K
23
