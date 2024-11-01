edición general
Indemnizan con 15.000 euros a un agricultor que fue absuelto de un delito de violencia de género tras pasar 224 días en prisión preventiva

La Audiencia Nacional ha resuelto indemnizar a un hombre que pasó 224 días en prisión preventiva. Estaba acusado de varios delitos de violencia de género, pero después resultó absuelto en un juicio, que acordó su inmediata libertad con una sentencia absolutoria. La Sala fija en 15.000 € la cuantía a percibir por los casi 7 meses y medio entre rejas,10.200 en concepto de lucro cesante, es decir, por los ingresos que como agricultor autónomo dejó de percibir y 4.800 por el "daño moral" por una estancia en la cárcel "injusta y evitable".

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
¿Véis como lo que cuenta Soto Ivars no son más que falacias de señoros machistas genocidas?
6 K 69
#7 Katos *
#1 lo que estoy flipando es que se empiecen hablar de estas cosas y no te tachen de facha como ha sido la tonica normal desde el 2004
1 K 21
ChatGPT #2 ChatGPT
a precio de salario mínimo. país de pandereta
5 K 67
#5 pozz *
En Gijon hoy salió una noticia de un padre que estuvo 4 años sin ver a su hijo por una denuncia falsa.... seguro que si se revisa a fondo, hay bastantes noticias, todos los dias, pero cierta mafia nos quiere hacer creer que todo es una mentira. :palm:
www.meneame.net/story/pesadilla-asturiano-estuvo-cuatro-anos-sin-ver-h  media
4 K 39
ChatGPT #6 ChatGPT
#5 revisar a fondo eso es de fachas Marichulos opresores
1 K 22
RGr8888 #3 RGr8888
solo 15k, poco me parece
1 K 20
#8 Pixmac
¿El "daño moral" está de "Black Friday"? Menos de 5.000€ por siete meses y medio de estancia "injusta y evitable" en la cárcel.
0 K 19
#4 Mk22
224 días
0 K 6

