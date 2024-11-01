Indemnizan con 15.000 euros a un agricultor que fue absuelto de un delito de violencia de género tras pasar 224 días en prisión preventiva

La Audiencia Nacional ha resuelto indemnizar a un hombre que pasó 224 días en prisión preventiva. Estaba acusado de varios delitos de violencia de género, pero después resultó absuelto en un juicio, que acordó su inmediata libertad con una sentencia absolutoria. La Sala fija en 15.000 € la cuantía a percibir por los casi 7 meses y medio entre rejas,10.200 en concepto de lucro cesante, es decir, por los ingresos que como agricultor autónomo dejó de percibir y 4.800 por el "daño moral" por una estancia en la cárcel "injusta y evitable".