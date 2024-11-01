edición general
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada

El deterioro de la atención primaria y las puertas giratorias están transformando la sanidad pública en un sistema cada vez más privatizado. Durante años, el discurso oficial ha repetido que la saturación de la atención primaria es una consecuencia inevitable: faltan médicos, faltan recursos y faltan manos para atender a una población cada vez más envejecida. Sin embargo, cuando se observa el patrón que se repite en Galicia, Madrid, Andalucía y otras comunidades autónomas, la pregunta ya no es si el problema es casual, sino si es funcional.

alcama #1 alcama
En Cataluña gobiernan "los buenos" , ¿ por qué está saturada?
3 K 34
Findeton #6 Findeton
#1 Todo el presupuesto se va a pensiones, no queda para la sanidad estatal.

Los pensionistas deberían cobrar más, pero el sistema de reparto es una basura.
1 K -3
troll_hdlgp #10 troll_hdlgp
#6 ¿Sanidad estatal? Es la mayor meada fuera de tiesto que he leído en mucho tiempo. ¿Sabias que la sanidad esta completamente transferida a las comunidades autónomas?
1 K 30
Findeton #12 Findeton *
#10 Las CCAA son parte del estado. El estado es una organización, que va desde la UE, nivel nacional, CCAA, diputaciones y ayuntamiento.
0 K 11
#11 miraqueereslinda *
#1 que la sanidad va como el culo y cada vez peor, a la par que el resto de los servicios públicos, es un hecho.

Salvo los borregos ideologizados, el resto sabemos que la sanidad pública lleva 50 años precarizándose y privatizándose, como el resto de los servicios públicos, gracias tanto al PP como al PSOE.

Lo ridículo es publicar un artículo aludiendo sólo las comunidades donde gobierna la derecha, como si en Castilla-La Mancha funcionara de puta madre o en cualquier caso como si dependiera exclusivamente de la comunidad autónoma y el gobierno central no tuviera nada que ver, cuando todo parte de unos Presupuesto Generales. Esos que no se aprueban desde...

En fin, noticias para retroalimentar borregos.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Como lo de las mamografías y el cancer en españa tampoco es un error, lo dijo wikileaks wikileaks.org/tpp-ip2/attack-on-affordable-cancer-treatments.html que no hay que hacer tratamientos asequibles y aqui están masacrando a las mujeres en españa

Como se beneficia a fondos de inversion con la vivienda en España y son fondos extranjeros llevando a la extincion a la gente de aqui y hundiendo la natalidad un 40%

Luego han de consumir y no dan las emergencias como en valencia y masacre…   » ver todo el comentario
0 K 20
WcPC #5 WcPC
Porque ¿desde cuando el PSOE son los buenos?
Solo tardan más porque dentro de los tienen algunos buenos...
Además la derecha corrupta de Junts (con otro nombre) lleva gobernando décadas y es más fácil destrozar que construir.
1 K 19
troll_hdlgp #13 troll_hdlgp
#7 Pues ve pagándole un billete de avión y la estancia a Luigi o compra una silla MUY cómoda para esperar.
0 K 10
sotillo #3 sotillo
Por que es un modelo que lleva implantado desde los tiempos de Franco y que nadie se ha molestado en solucionar
0 K 10
PeterDry #2 PeterDry *
Lo que hay que hacer es no ir al médico, ni público ni privado.
0 K 9
#7 La_fruta_de_ayuso
#2 lo que hay es que quitarle la sanidad a base de impactos a los responsables
0 K 7
Deviance #9 Deviance *
#2 #7 Que cojones de médico ni médico ni que niño muerto, lo que hay que hacer es no ponerse malo, coño, que parecemos unos malavenidos pusilánimes, amos a ver, por dios ......... :troll:
0 K 13
Deviance #8 Deviance
#2 Que cojones de médico ni médico ni que niño muerto, lo que hay que hacer es no ponerse malo, coño, que parecemos unos malavenidos pusilánimes, amos a ver, por dios ......... :troll:
0 K 13

