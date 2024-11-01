La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada

El deterioro de la atención primaria y las puertas giratorias están transformando la sanidad pública en un sistema cada vez más privatizado. Durante años, el discurso oficial ha repetido que la saturación de la atención primaria es una consecuencia inevitable: faltan médicos, faltan recursos y faltan manos para atender a una población cada vez más envejecida. Sin embargo, cuando se observa el patrón que se repite en Galicia, Madrid, Andalucía y otras comunidades autónomas, la pregunta ya no es si el problema es casual, sino si es funcional.
Los pensionistas deberían cobrar más, pero el sistema de reparto es una basura.
Salvo los borregos ideologizados, el resto sabemos que la sanidad pública lleva 50 años precarizándose y privatizándose, como el resto de los servicios públicos, gracias tanto al PP como al PSOE.
Lo ridículo es publicar un artículo aludiendo sólo las comunidades donde gobierna la derecha, como si en Castilla-La Mancha funcionara de puta madre o en cualquier caso como si dependiera exclusivamente de la comunidad autónoma y el gobierno central no tuviera nada que ver, cuando todo parte de unos Presupuesto Generales. Esos que no se aprueban desde...
En fin, noticias para retroalimentar borregos.
Como se beneficia a fondos de inversion con la vivienda en España y son fondos extranjeros llevando a la extincion a la gente de aqui y hundiendo la natalidad un 40%
Luego han de consumir y no dan las emergencias como en valencia y masacre… » ver todo el comentario
Solo tardan más porque dentro de los tienen algunos buenos...
Además la derecha corrupta de Junts (con otro nombre) lleva gobernando décadas y es más fácil destrozar que construir.